DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ на полуостров Балтийского моря 🌊 - Вестерплатте.

Данная экскурсия полностью связана с тематикой Второй Мировой Войны, т. к. именно здесь 1 сентября 1939 года в 4. 45 было совершено первое нападение, которое было началом Великой войны.

Во время экскурсии 🧭 туристы услышат общую информацию о полуострове Вестерплатте и Гданьском заливе, а также посетят пристань с которой виднеются портовой канал, крепость Вислоустье и костел Девы Марии, а также убежище и наблюдательную вышку, форт, памятник "Танк Т-34", кладбище оборонявших Вестерплатте, вартовню, руины новых казарм, остатки офицерской виллы и прекрасный памятник "Защитником берега".

Во время экскурсии будут затронуты вопросы начала Второй Мировой Войны, военные стратегии советской и немецкой сторон, позиция Польши, послевоенный период и многое другое.

До Вестрелпатте можно добраться на автотранспорте или на морском туристическом транспорте из центра Гданьска (в летнее время).

Продолжительность экскурсии указана без учета дороги.