DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

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Вестерплатте

DariaTour
DariaTour – Гид из Гданьска
Вестерплатте
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Вестерплатте
Вестерплатте
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ на полуостров Балтийского моря 🌊 - Вестерплатте.
Данная экскурсия полностью связана с тематикой Второй Мировой Войны, т. к. именно здесь 1 сентября 1939 года в 4. 45 было совершено первое нападение, которое было началом Великой войны.
Во время экскурсии 🧭 туристы услышат общую информацию о полуострове Вестерплатте и Гданьском заливе, а также посетят пристань с которой виднеются портовой канал, крепость Вислоустье и костел Девы Марии, а также убежище и наблюдательную вышку, форт, памятник "Танк Т-34", кладбище оборонявших Вестерплатте, вартовню, руины новых казарм, остатки офицерской виллы и прекрасный памятник "Защитником берега".
Во время экскурсии будут затронуты вопросы начала Второй Мировой Войны, военные стратегии советской и немецкой сторон, позиция Польши, послевоенный период и многое другое.
До Вестрелпатте можно добраться на автотранспорте или на морском туристическом транспорте из центра Гданьска (в летнее время).
Продолжительность экскурсии указана без учета дороги.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты
  • питание
  • транспорт (в летний период билеты на трамвайчик из Гданьска (2 стороны) - 15 евро за человека в зимний период - аренда автотранспорта по запросу)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Вестерплатте
Вестерплатте

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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