Казимеж – экскурсии в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «Казимеж» в Кракове на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€80 за экскурсию
Шалом, Казимеж
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шалом, Казимеж
Начало: Улица Szeroka 24
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Начало: Барбакан, Basztowa, 30-547 Kraków, на скамеечке ря...
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Сегодня в 10:00
22 мая в 10:00
€25 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Казимеж»

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  1. Казимеж - еврейский квартал Кракова
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  3. Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Музей Фабрика Шиндлера
  4. Казимеж
  5. Освенцим
  6. Аушвиц
  7. Еврейский квартал
  8. Старый Краков
  9. Мариацкий костёл
Сколько стоит экскурсия по Кракову в мае 2025
Сейчас в Кракове в категории "Казимеж" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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