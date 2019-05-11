Индивидуальная
до 1 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€80 за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Шалом, Казимеж
Начало: Улица Szeroka 24
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Начало: Барбакан, Basztowa, 30-547 Kraków, на скамеечке ря...
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Сегодня в 10:00
22 мая в 10:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- bbuh.c.z.11 мая 2019Прекрасная екскурсия, великолепная подача информации и Александра приятный и малый человек. Спасибо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Казимеж»
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