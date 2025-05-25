Очень понравилась экскурсия, не смотря на то что она длилась почти 4,5 часа время пролетело незаметно. Татьяна очень интересно все рассказала.

T Tetiana

Было очень интересно и познавательно. У нас была группа 10 человек, разного возраста и все получили кучу удовольствия. Гид не перегружал лишней исторической информацией, в то же время давая суть.