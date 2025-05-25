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Старый Краков – экскурсии в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый Краков» в Кракове на русском языке, цены от €17. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Пешая
4 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Начало: Барбакан, Basztowa, 30-547 Kraków, на скамеечке ря...
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Завтра в 10:00
26 июн в 10:00
€25 за человека
В старом Кракове
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
В старом Кракове: индивидуальная экскурсия по историческим улочкам
Прогулка по старому Кракову для тех, кто хочет быстро ознакомиться с городом. Увидите Вавельский холм, Рынок и Флорианскую улицу, узнаете истории и легенды
Начало: У креста Катыньского, Grodzka 67
Расписание: по договоренности
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
€80 за экскурсию
Криминальный Краков
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Криминальный Краков
Начало: Wieża Ratuszowa (улица Rynek Główny 1)
Расписание: Ежедневно, по согласованию с гидом
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
€17 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    25 мая 2025
    Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
    Очень понравилась экскурсия, не смотря на то что она длилась почти 4,5 часа время пролетело незаметно. Татьяна очень интересно все рассказала.
  • T
    Tetiana
    16 декабря 2019
    В старом Кракове
    Было очень интересно и познавательно. У нас была группа 10 человек, разного возраста и все получили кучу удовольствия. Гид не перегружал лишней исторической информацией, в то же время давая суть.

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Старый Краков»

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  1. Самое главное
  2. Казимеж
  3. Старый город
  4. Музей Фабрика Шиндлера
  5. Старый Краков
  6. Освенцим
  7. Аушвиц
  8. Еврейский квартал
  9. Мариацкий костёл
  10. Вавельский замок
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2025
Сейчас в Кракове в категории "Старый Краков" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 80. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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