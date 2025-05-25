Мини-группа
до 1 чел.
Обзорная по Кракову: Старый город с Вавелем, Казимеж, гетто в Подгуже
Начало: Барбакан, Basztowa, 30-547 Kraków, на скамеечке ря...
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Завтра в 10:00
26 июн в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
В старом Кракове: индивидуальная экскурсия по историческим улочкам
Прогулка по старому Кракову для тех, кто хочет быстро ознакомиться с городом. Увидите Вавельский холм, Рынок и Флорианскую улицу, узнаете истории и легенды
Начало: У креста Катыньского, Grodzka 67
Расписание: по договоренности
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
€80 за экскурсию
Мини-группа
до 10 чел.
Криминальный Краков
Начало: Wieża Ratuszowa (улица Rynek Główny 1)
Расписание: Ежедневно, по согласованию с гидом
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
€17 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория25 мая 2025Очень понравилась экскурсия, не смотря на то что она длилась почти 4,5 часа время пролетело незаметно. Татьяна очень интересно все рассказала.
- TTetiana16 декабря 2019Было очень интересно и познавательно. У нас была группа 10 человек, разного возраста и все получили кучу удовольствия. Гид не перегружал лишней исторической информацией, в то же время давая суть.
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Старый Краков»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кракове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2025
Сейчас в Кракове в категории "Старый Краков" можно забронировать 3 экскурсии от 17 до 80. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Старый Краков», 35 ⭐ отзывов, цены от €17. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август