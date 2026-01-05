Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах
Погрузиться в нескучную историю города - от Средневековья до 19 века
Безграмотные короли создавали университеты, а ушлые бюргеры скупали недвижимость в центре — как вам такой заход в Краков? А будет ещё интереснее! Мы прогуляемся по Королевскому пути, поднимемся к замку Вавель и дойдём до Суконных рядов. Выясним, как поляки полюбили драконов, и посмотрим на одного — огнедышащего!
Начнём с памятника Вавельскому дракону (который дышит огнём!) и тайной пещеры, где, по легенде, он жил. Отсюда отправимся в Вавельский замок — резиденцию польских королей.
Там нас ждёт Вавельский собор (снаружи) — место коронаций и усыпальница монархов, поэтов и современных лидеров Польши.
Рядом — Дворец королей. Посетим его двор, где вы услышите о мудрости шутов, причудах королей и коварстве королев — именно в таком порядке.
Затем выйдем на Королевский путь, по которому некогда ездили монархи.
Увидим:
улицу Канонича — самую старую в Кракове
костёл Святого Андрея (снаружи) — один из древнейших храмов города
собор Петра и Павла (снаружи) — великолепие барокко
Краковскую мэрию (снаружи) — легендарный дом с привидениями
Особое внимание уделим костёлу Францисканцев, где вас ждут росписи и витражи Станислава Выспяньского — польского Леонардо да Винчи.
Следующая остановка — Главная рыночная площадь, самая большая в Европе, с величественными дворцами польской знати. Здесь же — Суконные ряды, где когда-то торговали самыми роскошными товарами.
Завершим у базилики Девы Марии (снаружи), откуда каждый час звучит сигнал хейнал, а внутри находится знаменитый алтарь 15 века.
Обсудим самые увлекательные истории о Кракове:
как жители города перестали бояться и полюбили драконов
почему все колдуны Европы съезжались в Краков
как несчастная любовь и злобная свекровь закончили золотой век Польши
как Краков превратился из столицы в центр контрабанды и почему все любили австрийцев
почему самый известный герой польских сказок ездит на петухе
как узнать коренного жителя Кракова
что такое обважанек и стоит ли его пробовать
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешая и включает подъём по ступенькам на холм, где находится замок Вавель
Возможен перерыв до 20 минут с заходом в кофейню, где все покупки — за ваш счёт
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 14:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€18
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле замка Вавель
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 337 туристов
С 2020 года провожу экскурсии, где история Кракова становится увлекательным путешествием во времени.
Живу в городе с 2017 года. Его традиции, легенды и истории — моё увлечение, и вместе с командой настолько же увлеченных гидов буду рад поделиться с вами краковскими историями.
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
Все отлично, экскурсия замечательная!
