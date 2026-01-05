Безграмотные короли создавали университеты, а ушлые бюргеры скупали недвижимость в центре — как вам такой заход в Краков? А будет ещё интереснее! Мы прогуляемся по Королевскому пути, поднимемся к замку Вавель и дойдём до Суконных рядов. Выясним, как поляки полюбили драконов, и посмотрим на одного — огнедышащего!

Описание экскурсии

Начнём с памятника Вавельскому дракону (который дышит огнём!) и тайной пещеры, где, по легенде, он жил. Отсюда отправимся в Вавельский замок — резиденцию польских королей.

Там нас ждёт Вавельский собор (снаружи) — место коронаций и усыпальница монархов, поэтов и современных лидеров Польши.

Рядом — Дворец королей. Посетим его двор, где вы услышите о мудрости шутов, причудах королей и коварстве королев — именно в таком порядке.

Затем выйдем на Королевский путь, по которому некогда ездили монархи.

Увидим:

улицу Канонича — самую старую в Кракове

костёл Святого Андрея (снаружи) — один из древнейших храмов города

собор Петра и Павла (снаружи) — великолепие барокко

Краковскую мэрию (снаружи) — легендарный дом с привидениями

Особое внимание уделим костёлу Францисканцев, где вас ждут росписи и витражи Станислава Выспяньского — польского Леонардо да Винчи.

Следующая остановка — Главная рыночная площадь, самая большая в Европе, с величественными дворцами польской знати. Здесь же — Суконные ряды, где когда-то торговали самыми роскошными товарами.

Завершим у базилики Девы Марии (снаружи), откуда каждый час звучит сигнал хейнал, а внутри находится знаменитый алтарь 15 века.

Обсудим самые увлекательные истории о Кракове:

как жители города перестали бояться и полюбили драконов

почему все колдуны Европы съезжались в Краков

как несчастная любовь и злобная свекровь закончили золотой век Польши

как Краков превратился из столицы в центр контрабанды и почему все любили австрийцев

почему самый известный герой польских сказок ездит на петухе

как узнать коренного жителя Кракова

что такое обважанек и стоит ли его пробовать

И многое другое!

Организационные детали