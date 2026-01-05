Мои заказы

Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах

Погрузиться в нескучную историю города - от Средневековья до 19 века
Безграмотные короли создавали университеты, а ушлые бюргеры скупали недвижимость в центре — как вам такой заход в Краков? А будет ещё интереснее! Мы прогуляемся по Королевскому пути, поднимемся к замку Вавель и дойдём до Суконных рядов. Выясним, как поляки полюбили драконов, и посмотрим на одного — огнедышащего!
4
1 отзыв
Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах
Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах
Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах

Описание экскурсии

Начнём с памятника Вавельскому дракону (который дышит огнём!) и тайной пещеры, где, по легенде, он жил. Отсюда отправимся в Вавельский замок — резиденцию польских королей.

Там нас ждёт Вавельский собор (снаружи) — место коронаций и усыпальница монархов, поэтов и современных лидеров Польши.

Рядом — Дворец королей. Посетим его двор, где вы услышите о мудрости шутов, причудах королей и коварстве королев — именно в таком порядке.

Затем выйдем на Королевский путь, по которому некогда ездили монархи.

Увидим:

  • улицу Канонича — самую старую в Кракове
  • костёл Святого Андрея (снаружи) — один из древнейших храмов города
  • собор Петра и Павла (снаружи) — великолепие барокко
  • Краковскую мэрию (снаружи) — легендарный дом с привидениями

Особое внимание уделим костёлу Францисканцев, где вас ждут росписи и витражи Станислава Выспяньского — польского Леонардо да Винчи.

Следующая остановка — Главная рыночная площадь, самая большая в Европе, с величественными дворцами польской знати. Здесь же — Суконные ряды, где когда-то торговали самыми роскошными товарами.

Завершим у базилики Девы Марии (снаружи), откуда каждый час звучит сигнал хейнал, а внутри находится знаменитый алтарь 15 века.

Обсудим самые увлекательные истории о Кракове:

  • как жители города перестали бояться и полюбили драконов
  • почему все колдуны Европы съезжались в Краков
  • как несчастная любовь и злобная свекровь закончили золотой век Польши
  • как Краков превратился из столицы в центр контрабанды и почему все любили австрийцев
  • почему самый известный герой польских сказок ездит на петухе
  • как узнать коренного жителя Кракова
  • что такое обважанек и стоит ли его пробовать

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия пешая и включает подъём по ступенькам на холм, где находится замок Вавель
  • Возможен перерыв до 20 минут с заходом в кофейню, где все покупки — за ваш счёт
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€18
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле замка Вавель
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 337 туристов
С 2020 года провожу экскурсии, где история Кракова становится увлекательным путешествием во времени. Живу в городе с 2017 года. Его традиции, легенды и истории — моё увлечение, и вместе с командой настолько же увлеченных гидов буду рад поделиться с вами краковскими историями.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
С
Все отлично, экскурсия замечательная!

Входит в следующие категории Кракова

Похожие экскурсии на «Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах»

Знакомьтесь, Краков
Пешая
4.5 часа
56 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Краков
Увидеть всё самое главное в городе и прикоснуться к его истории
Начало: В районе бастиона Барбакан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
По улочкам и площадям старого Кракова
Пешая
3 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
По улочкам и площадям старого Кракова
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
Старый Краков и замок Вавель
Пешая
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Возле замка Вавель
9 мая в 09:00
10 мая в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кракове
€18 за человека