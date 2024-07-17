3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
«Один из главных символов Кракова — замок Вавель, расположенный на высоком холме»
4 авг в 14:00
24 авг в 09:00
от €70 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В старом Кракове: индивидуальная экскурсия по историческим улочкам
Прогулка по старому Кракову для тех, кто хочет быстро ознакомиться с городом. Увидите Вавельский холм, Рынок и Флорианскую улицу, узнаете истории и легенды
Начало: У креста Катыньского, Grodzka 67
«Вначале мы поднимемся на Вавельский холм и посетим замок бывший на протяжении многих веков королевской резиденцией»
Расписание: по договоренности
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Кракову для детей и их родителей
Начало: по договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ннина17 июля 2024Была на экскурсии по историческому Кракову. Все прошло замечательно. Алексей прекрасный гид - эрудированный, умеющий донести рассказ. Очень погружен в
- ВВаагн24 июня 2024Отличный, эрудированный, порядочный и интересный гид.
- ВВалентина2 мая 2024Спасибо большое! Все было чудесно, информативно и полезно!
- TTetiana16 декабря 2019Было очень интересно и познавательно. У нас была группа 10 человек, разного возраста и все получили кучу удовольствия. Гид не перегружал лишней исторической информацией, в то же время давая суть.
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кракове
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июле 2024
Сейчас в Кракове в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 160. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 55 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь