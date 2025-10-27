Мои заказы

Знакомьтесь, Краков

Узнайте тайны Кракова, прогуливаясь по его историческим улицам. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и эпохи Возрождения
Прогулка по Кракову предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города. Вы увидите городские стены, Вавельский холм и еврейский квартал Казимеж. Путешествие включает посещение Театра им. Словацкого и Ягеллонского университета.

Эта экскурсия подходит для тех, кто хочет за короткое время увидеть основные достопримечательности и погрузиться в богатую историю Кракова
4.9
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические стены и башни
  • 🎭 Театр им. Словацкого
  • 🏛️ Вавельский холм
  • 🕍 Еврейский квартал Казимеж
  • 🚋 Удобный транспорт
Знакомьтесь, Краков
Знакомьтесь, Краков
Знакомьтесь, Краков© Татьяна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Барбакан
  • Флорианские ворота
  • Театр им. Словацкого
  • Малый рынок
  • Главная площадь
  • Мариацкий костёл
  • Суконные ряды
  • Костёл Святого Войцеха
  • Ратушная башня
  • Ягеллонский университет
  • Вавельский холм
  • Кафедральный собор
  • Королевский замок
  • Еврейский квартал Казимеж
  • Район Подгуже

Описание экскурсии

Городские стены средневекового Кракова. Я покажу вам укрепление Барбакан, Флорианские ворота, башни Столяров, Плотников и Позументщиков.

Театр им. Словацкого. Вы оцените великолепное здание 19 века на площади Святого Духа.

Малый рынок. Любимое место краковчан, где часто проводятся ярмарки и концерты.

Главная площадь. Вы увидите расположенные на ней Мариацкий костёл, Суконные ряды, памятник Мицкевичу, костёл Святого Войцеха и Ратушную башню.

Квартал Ягеллонского университета. Я поделюсь его богатой 600-летней историей.

Вавельский холм. Это польский акрополь и некрополь одновременно. Здесь находятся Кафедральный собор и Королевский замок.

Еврейский квартал Казимеж. Место, где проходили съёмки фильма «Список Шиндлера».

Район Подгуже. В годы Второй мировой войны здесь располагалось гетто.

Кому подойдёт экскурсия

Эта программа для тех, кто приезжает в Краков ненадолго и хотел бы за один день познакомиться с основными локациями города.

Организационные детали

  • Протяжённость пешего маршрута — около 5 км. Отрезок пути от Старого города до еврейского квартала Казимеж мы проедем на трамвае (примерно 1 км), или на авто (зависит от количества человек в группе). Проезд включён в стоимость экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе бастиона Барбакан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 385 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий. В нашей копилке авторских программ есть такие страны, как Индонезия (о.
читать дальше

Бали), Грузия, Россия (Краснодарский край). С 2021 года живём в Кракове, и предлагаем гостям свои авторские экскурсии по этому интереснейшему городу и не только. Есть программы из Кракова в Освенцим, Закопане (Буковина-Татшаньска, Хохоловские термы).

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Знакомьтесь, Краков (Мила)Знакомьтесь, Краков (Мила)Знакомьтесь, Краков (Мила)Знакомьтесь, Краков (Мила)Знакомьтесь, Краков (Екатерина)Знакомьтесь, Краков (Margarita)Знакомьтесь, Краков (Юлия)
Яков
Яков
27 окт 2025
Очень понравилось.
Рекомендую,
Т
Татьяна
20 окт 2025
С удовольствием вспоминаю экскурсию Знакомьтесь, Краков, которую провела Татьяна, очень классный, позитивный человек.
Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя была наполнена фактами, информацией. Татьяна искренне любит Краков и всю свою энергетику
читать дальше

передает нам, туристам.
Мне очень понравилась эта экскурсия, и я настоятельно!!!! советую гостям Кракова познакомиться с городом, его историей и получить заряд энергии, взяв эту экскурсию и только с Татьяной!
Татьяна, спасибо! Вы-супер!!!!!

Женя
Женя
16 окт 2025
Это было отличным решением - отправиться в такую долгую пешеходную экскурсию с Татьяной. Доброжелательная, внимательная, она обладает на самом деле энциклопедическими знаниями в самых разных темах.
4 часа пролетели так быстро, мы увидели самые главные, знаковые места города и узнали много нового.
Если вы ищете хорошего гида, то прогулка с Татьяной станет лучшим выбором.
С
Саша
13 окт 2025
Спасибо Татьяне за отличный день и приятное общение
Марк
Марк
6 окт 2025
Татьяна замечательный гид. Будем рекомендовать ее друзьям.
Мила
Мила
1 окт 2025
Были на экскурсии с Татьяной,
4 часа прогулки по городу 😄, с двумя детьми 8 и 16 и всё время моросил дождик но это совсем не помешало нам действительно познакомиться с Краковым,
Татьяна доходчиво и интересно рассказывает историю и знакомит с городом, ответит на все ваши вопросы,мы очень остались довольны🙏🏼 рекомендуем.
Были на экскурсии с Татьяной,Были на экскурсии с Татьяной,Были на экскурсии с Татьяной,Были на экскурсии с Татьяной,
Л
Лена
29 сен 2025
Мы провели замечательную экскурсию с Татьяной по Кракову. Татьяна очень приятный человек и очень хороший гид. Вместо 4 часов мы провели более 5 часов. Татьяна очень интересно рассказывает историю Кракова.
А
Александр
7 сен 2025
Татьяна - великолепный экскурсовод, профессионал, знающий историю и современную жизнь города.
Отлично структурированный рассказ, хорошо построен маршрут.
Отличное чувство юмора, лёгкость в общении.
Учитывает интересы и возможности гостей.
Самые лучшие рекомендации другим путешественникам.
Не пожалеете.
Е
Екатерина
4 сен 2025
Большое спасибо Татьяне за наше знакомство с Краковом! Время пролетело незаметно, но любовь Татьяны к своему делу, самоотдача, знание истории места/мест, забота о нас, туристах, были очень заметны! Благодарим!

Игорь и Катя, из Suomi с любовью… 🫶🏻
Большое спасибо Татьяне за наше знакомство с Краковом! Время пролетело незаметно, но любовь Татьяны к своему
V
Vera
24 авг 2025
Отличная экскурсия! Татьяна знающая, образованная, интересная, многогранная, с юмором гид. Рекомендую
С
Саша
15 авг 2025
Татьяна провела отличную экскурсию.
Знающий гид. Очень доброжелательна.
К
Кулькова
30 июл 2025
Наша компания из 4 человек осталась очень довольна, Татьяна нас расположила, познакомила с городом, поделилась ценными советами Для нас ценной была информация с ее оценкой мест к посещению.
Anna
Anna
23 июл 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом Краков! Татьяна отличный рассказчик, материал насыщенный, но в то же самое время лёгкий для восприятия. Рекомендуем!
Т
Татьяна
16 июл 2025
Экскурсия, очень понравилась. Татьяна рассказывала интересно, содержательно. Советуем воспольвотся при посещении Краков. Город становится гораздо понятнее и душевные.
М
Марина
7 июл 2025
Экскурсия была очень интересная,мы посетили все знаковые места Кракова,все понравилось. Гид Татьяна была на высоте.

Входит в следующие категории Кракова

Похожие экскурсии из Кракова

Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в средневековый Краков: от Флорианских ворот до Вавеля
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Пешая
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.
По улочкам и площадям старого Кракова
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кракове