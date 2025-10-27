Яков Очень понравилось.

Рекомендую,

Т Татьяна

Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя была наполнена фактами, информацией. Татьяна искренне любит Краков и всю свою энергетику читать дальше передает нам, туристам.

Мне очень понравилась эта экскурсия, и я настоятельно!!!! советую гостям Кракова познакомиться с городом, его историей и получить заряд энергии, взяв эту экскурсию и только с Татьяной!

Татьяна, спасибо! Вы-супер!!!!! С удовольствием вспоминаю экскурсию Знакомьтесь, Краков, которую провела Татьяна, очень классный, позитивный человек.Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя была наполнена фактами, информацией. Татьяна искренне любит Краков и всю свою энергетику

Женя Это было отличным решением - отправиться в такую долгую пешеходную экскурсию с Татьяной. Доброжелательная, внимательная, она обладает на самом деле энциклопедическими знаниями в самых разных темах.

4 часа пролетели так быстро, мы увидели самые главные, знаковые места города и узнали много нового.

Если вы ищете хорошего гида, то прогулка с Татьяной станет лучшим выбором.

С Саша Спасибо Татьяне за отличный день и приятное общение

Марк Татьяна замечательный гид. Будем рекомендовать ее друзьям.

Мила Были на экскурсии с Татьяной,

4 часа прогулки по городу 😄, с двумя детьми 8 и 16 и всё время моросил дождик но это совсем не помешало нам действительно познакомиться с Краковым,

Татьяна доходчиво и интересно рассказывает историю и знакомит с городом, ответит на все ваши вопросы,мы очень остались довольны🙏🏼 рекомендуем.

Л Лена Мы провели замечательную экскурсию с Татьяной по Кракову. Татьяна очень приятный человек и очень хороший гид. Вместо 4 часов мы провели более 5 часов. Татьяна очень интересно рассказывает историю Кракова.

А Александр Татьяна - великолепный экскурсовод, профессионал, знающий историю и современную жизнь города.

Отлично структурированный рассказ, хорошо построен маршрут.

Отличное чувство юмора, лёгкость в общении.

Учитывает интересы и возможности гостей.

Самые лучшие рекомендации другим путешественникам.

Не пожалеете.

Е Екатерина Большое спасибо Татьяне за наше знакомство с Краковом! Время пролетело незаметно, но любовь Татьяны к своему делу, самоотдача, знание истории места/мест, забота о нас, туристах, были очень заметны! Благодарим!



Игорь и Катя, из Suomi с любовью… 🫶🏻

V Vera Отличная экскурсия! Татьяна знающая, образованная, интересная, многогранная, с юмором гид. Рекомендую

С Саша Татьяна провела отличную экскурсию.

Знающий гид. Очень доброжелательна.

К Кулькова Наша компания из 4 человек осталась очень довольна, Татьяна нас расположила, познакомила с городом, поделилась ценными советами Для нас ценной была информация с ее оценкой мест к посещению.

Anna Отличная экскурсия для первого знакомства с городом Краков! Татьяна отличный рассказчик, материал насыщенный, но в то же самое время лёгкий для восприятия. Рекомендуем!

Т Татьяна Экскурсия, очень понравилась. Татьяна рассказывала интересно, содержательно. Советуем воспольвотся при посещении Краков. Город становится гораздо понятнее и душевные.