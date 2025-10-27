Узнайте тайны Кракова, прогуливаясь по его историческим улицам. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и эпохи Возрождения
Прогулка по Кракову предлагает уникальную возможность познакомиться с историей города. Вы увидите городские стены, Вавельский холм и еврейский квартал Казимеж. Путешествие включает посещение Театра им. Словацкого и Ягеллонского университета.
Эта экскурсия подходит для тех, кто хочет за короткое время увидеть основные достопримечательности и погрузиться в богатую историю Кракова
Городские стены средневекового Кракова. Я покажу вам укрепление Барбакан, Флорианские ворота, башни Столяров, Плотников и Позументщиков.
Театр им. Словацкого. Вы оцените великолепное здание 19 века на площади Святого Духа.
Малый рынок. Любимое место краковчан, где часто проводятся ярмарки и концерты.
Главная площадь. Вы увидите расположенные на ней Мариацкий костёл, Суконные ряды, памятник Мицкевичу, костёл Святого Войцеха и Ратушную башню.
Квартал Ягеллонского университета. Я поделюсь его богатой 600-летней историей.
Вавельский холм. Это польский акрополь и некрополь одновременно. Здесь находятся Кафедральный собор и Королевский замок.
Еврейский квартал Казимеж. Место, где проходили съёмки фильма «Список Шиндлера».
Район Подгуже. В годы Второй мировой войны здесь располагалось гетто.
Кому подойдёт экскурсия
Эта программа для тех, кто приезжает в Краков ненадолго и хотел бы за один день познакомиться с основными локациями города.
Организационные детали
Протяжённость пешего маршрута — около 5 км. Отрезок пути от Старого города до еврейского квартала Казимеж мы проедем на трамвае (примерно 1 км), или на авто (зависит от количества человек в группе). Проезд включён в стоимость экскурсии
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 385 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий. В нашей копилке авторских программ есть такие страны, как Индонезия (о.
Бали), Грузия, Россия (Краснодарский край). С 2021 года живём в Кракове, и предлагаем гостям свои авторские экскурсии по этому интереснейшему городу и не только. Есть программы из Кракова в Освенцим, Закопане (Буковина-Татшаньска, Хохоловские термы).
Фотографии от путешественников
Яков
27 окт 2025
Очень понравилось. Рекомендую,
Т
Татьяна
20 окт 2025
С удовольствием вспоминаю экскурсию Знакомьтесь, Краков, которую провела Татьяна, очень классный, позитивный человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя была наполнена фактами, информацией. Татьяна искренне любит Краков и всю свою энергетику читать дальше
передает нам, туристам. Мне очень понравилась эта экскурсия, и я настоятельно!!!! советую гостям Кракова познакомиться с городом, его историей и получить заряд энергии, взяв эту экскурсию и только с Татьяной! Татьяна, спасибо! Вы-супер!!!!!
Женя
16 окт 2025
Это было отличным решением - отправиться в такую долгую пешеходную экскурсию с Татьяной. Доброжелательная, внимательная, она обладает на самом деле энциклопедическими знаниями в самых разных темах. 4 часа пролетели так быстро, мы увидели самые главные, знаковые места города и узнали много нового. Если вы ищете хорошего гида, то прогулка с Татьяной станет лучшим выбором.
С
Саша
13 окт 2025
Спасибо Татьяне за отличный день и приятное общение
Марк
6 окт 2025
Татьяна замечательный гид. Будем рекомендовать ее друзьям.
Мила
1 окт 2025
Были на экскурсии с Татьяной, 4 часа прогулки по городу 😄, с двумя детьми 8 и 16 и всё время моросил дождик но это совсем не помешало нам действительно познакомиться с Краковым, Татьяна доходчиво и интересно рассказывает историю и знакомит с городом, ответит на все ваши вопросы,мы очень остались довольны🙏🏼 рекомендуем.
Л
Лена
29 сен 2025
Мы провели замечательную экскурсию с Татьяной по Кракову. Татьяна очень приятный человек и очень хороший гид. Вместо 4 часов мы провели более 5 часов. Татьяна очень интересно рассказывает историю Кракова.
А
Александр
7 сен 2025
Татьяна - великолепный экскурсовод, профессионал, знающий историю и современную жизнь города. Отлично структурированный рассказ, хорошо построен маршрут. Отличное чувство юмора, лёгкость в общении. Учитывает интересы и возможности гостей. Самые лучшие рекомендации другим путешественникам. Не пожалеете.
Е
Екатерина
4 сен 2025
Большое спасибо Татьяне за наше знакомство с Краковом! Время пролетело незаметно, но любовь Татьяны к своему делу, самоотдача, знание истории места/мест, забота о нас, туристах, были очень заметны! Благодарим!
Игорь и Катя, из Suomi с любовью… 🫶🏻
V
Vera
24 авг 2025
Отличная экскурсия! Татьяна знающая, образованная, интересная, многогранная, с юмором гид. Рекомендую
С
Саша
15 авг 2025
Татьяна провела отличную экскурсию. Знающий гид. Очень доброжелательна.
К
Кулькова
30 июл 2025
Наша компания из 4 человек осталась очень довольна, Татьяна нас расположила, познакомила с городом, поделилась ценными советами Для нас ценной была информация с ее оценкой мест к посещению.
Anna
23 июл 2025
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом Краков! Татьяна отличный рассказчик, материал насыщенный, но в то же самое время лёгкий для восприятия. Рекомендуем!
Т
Татьяна
16 июл 2025
Экскурсия, очень понравилась. Татьяна рассказывала интересно, содержательно. Советуем воспольвотся при посещении Краков. Город становится гораздо понятнее и душевные.
М
Марина
7 июл 2025
Экскурсия была очень интересная,мы посетили все знаковые места Кракова,все понравилось. Гид Татьяна была на высоте.