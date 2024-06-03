🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 47 отзывов Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера» Начало: У Старой Синагоги от € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7.5 часов 89 отзывов Краков по максимуму: Старый город и Казимеж Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски от € 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 102 отзыва Тайны и легенды старинного Кракова Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds) € 77 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 51 отзыв Ежедневная прогулка по Кракову Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: у ресторана «Под Вавелем» Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Казимеж - квартал горя и счастья Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни Начало: угол улиц Jozefa Dietla и sw. Stanislawa € 74 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Старый Краков и замок Вавель Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии Начало: Возле замка Вавель от € 70 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Подземелья Рыночной площади Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории Начало: На Рыночной площади от € 160 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 23 отзыва Экскурсия в Освенцим из Кракова Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański Расписание: ежедневно в 08:00 € 130 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти € 450 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 137 отзывов По старинному Кракову Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю Начало: у креста Катыньского, под Вавелем € 74 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7.5 часов 6 отзывов Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто от € 280 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Казимеж: по следам второй мировой войны Познакомиться с судьбой города и его жителей на прогулке по старинному Кракову Начало: Plac Wolnica 1 от € 80 за всё до 15 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 13 часов Сердце Карпат: путешествие из Кракова в Закопане Познакомиться с красивейшим горным курортом Польши и отдохнуть в термальных бассейнах € 550 за всё до 7 чел.