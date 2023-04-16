Экскурсии выходного дня в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Кракове на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
7 июля в 12:00
8 июля в 08:00
от 110 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Кракову
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
211 отзывов
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
7 июля в 12:00
8 июля в 08:00
от 130 за всё до 5 чел.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия в Аушвиц и Биркенау из Кракова
Посетите Освенцим и узнайте о трагедиях нацистских лагерей смерти. Групповая экскурсия с лицензированным гидом и транспортом из Кракова
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    16 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Кракову
    Город с богатой историей, которую нам поведали на доступном языке с интерессными фактами и личными историями. Спасибо огромное
  • К
    Катя
    27 декабря 2022
    Обзорная экскурсия по Кракову
    Очень понравилась экскурсия и наш гид Ольга. Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    18 августа 2022
    Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
    Отличная экскурсия, гид Николай - это восторг. Спасибо за такую интересную прогулку!
  • Е
    Елена
    5 августа 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
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    интересна история. Люди должны помнить о том, что произошло. Много мы слышали про Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но личное посещение этого места не может сравниться по силе восприятия событий с фильмами. Экскурсия была отлично организована. Нас привезли на место к началу экскурсии, все объяснили и показали, а также провели до места начала экскурсии. Затем нас доставили прямо на автовокзал, как мы и попросили так как мы уезжали в этот день из города.

  • D
    Dmytro
    13 июля 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
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    мы ехали всего лишь вдвоём. Экскурсию проводит работник музея, в группе не 15 людей как пишут на сайте, а 25-30, и все они регестрировались отдельно, не через сайт. Сама экскурсия интересная, но очень сжато подается информация, тк за вами идут еще несколько групп и всем нужно успеть. Хотелось бы больше интересной информации а не заученных фраз. Данная организация только организовывает вашу поездку туда, саму экскурсию они не проводят. Билеты нам передал какой то мужчина, хотя мы переписывались с Ольгой, но он сказал что это был он, а не Ольга. Водитель был приятным мужчиной, но он вообще не имеет отношения к ним, всего лишь частный перевозчик, как такси.

  • Ф
    Фаина
    14 июня 2022
    Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
    Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!
    Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!
  • А
    Александр
    16 января 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
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    интересная, познавательная. Единственное чего хотелось бы добавить - это каких-то подробностей, рассказов из жизни людей, которые прошли через этот ад. А в целом - все отлично.

  • S
    Slava
    3 декабря 2021
    Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
    Замечательная, увлекательная и насыщенная экскурсия с гидом Николаем. Ощущение, что за короткий промежуток времени мы смогли переместиться из одной эпохи в другую, переживая события происходящие в те времена. Спасибо огромное Николаю!

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «На выходные»

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  3. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июле 2024
Сейчас в Кракове в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 110 до 130. Туристы уже оставили гидам 281 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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