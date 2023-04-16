1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
7 июля в 12:00
8 июля в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевский тракт: Старый город и Вавельский замок
Прогуляйтесь по Королевскому тракту, узнайте историю Кракова, посетите Вавельский замок и Мариацкий костел. Откройте для себя средневековые улочки и легенды
Начало: У Барбакана
7 июля в 12:00
8 июля в 08:00
от €130 за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия в Аушвиц и Биркенау из Кракова
Посетите Освенцим и узнайте о трагедиях нацистских лагерей смерти. Групповая экскурсия с лицензированным гидом и транспортом из Кракова
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся16 апреля 2023Город с богатой историей, которую нам поведали на доступном языке с интерессными фактами и личными историями. Спасибо огромное
- ККатя27 декабря 2022Очень понравилась экскурсия и наш гид Ольга. Всем рекомендую!
- ААнастасия18 августа 2022Отличная экскурсия, гид Николай - это восторг. Спасибо за такую интересную прогулку!
- ЕЕлена5 августа 2022Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
- DDmytro13 июля 2022Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
- ФФаина14 июня 2022Огромное спасибо гиду Нине за экскурсию!!!
- ААлександр16 января 2022Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
- SSlava3 декабря 2021Замечательная, увлекательная и насыщенная экскурсия с гидом Николаем. Ощущение, что за короткий промежуток времени мы смогли переместиться из одной эпохи в другую, переживая события происходящие в те времена. Спасибо огромное Николаю!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июле 2024
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