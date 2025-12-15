читать дальше

хоть Алексей и переживал из-за этого. Мы достаточно хорошо знакомы с историей Польши и Кракова. Алексей это сразу понял и провел эксеурсию с упором на интересные факты. Маршрут был хорошо и разумно спланирован. Алексей действительно показал очень интересные вещи, коротые самому было бы слодно найти. Базилика св. Франциска прсто скрытая жемчужина. Мы погуляли по костелам самостоятельно позже, но ничего сравнимого с ней не нашли. Мне очень понравилось, что у Алексея был интересный рассказ, а не набор фактов. И еще у него были ответы на все вопросы. Единственное, чего ему пока не хватает, но что придет с опытом, - это искусство интригуюшего рассказа. Я очень рекомендую экскурсию. После нее остались самые приятные впечатления.