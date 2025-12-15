Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Краков и замок Вавель
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
3 янв в 09:00
4 янв в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах
Погрузиться в нескучную историю города - от Средневековья до 19 века
Начало: Возле замка Вавель
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
€18 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPetr15 декабря 2025Мы воспользовались экскурсией для семьи с ребенком, правда, не рассчитывая, что экскурсия будет одинаково интересна для всех. Так и получилось,
- ТТатьяна8 декабря 2025Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!!!! Легко и доходчиво, без лишней информации, но вместе с тем пройдясь по истории города и
- ССергей12 октября 2025Несмотря на то, что это был уже не первый визит в Краков, Алексей сумел заново открыть для нас этот древний
- ССоловьева13 сентября 2025Огромное спасибо гиду Елене за увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно.
Однозначно рекомендую. Надеюсь со временем посетить так же и другие маршруты.
- ЯЯрослав19 августа 2025Добрый день,были в Кракове проездом,экскурсию проводила гид Елена,на удивление был представлен формат экскурсии с акцентом на местные легенды,что очень порадовало,так
- ООльга9 августа 2025Спасибо за экскурсию с нами была замечательная гид 🙂
- RRashelle29 июля 2025Были очень благодарны Алексею за прекрасный тур. Уйма знания, внимание и понимание. Очень рекомендуем!
- ИИрина18 июля 2025Экскурсия содержательная и очень интересная, были с ребёнком 9 лет, было тоже интересно. Маршрут был гибкий, гид подстраивалась под наш темп. Узнали много интересного и полезного. Однозначно рекомендую!
- ААлександр23 июня 2025Отличная экскурсия, очень отзывчивый и весёлый гид! Время пролетело незаметно, и большое спасибо что экскурсия длилась дольше чем было запланированно, так как было очень интересно!
- ННина7 июня 2025Мы хотим поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию. Интересный материал,помог нам разобраться во многих вопросах. Давал нам возможность отдыхать,не смотря на свое время. Благодаря Алексею,нам захотелось сюда снова приехать. 🙂
