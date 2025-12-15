Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Кракове на русском языке, цены от €18. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.
Старый Краков и замок Вавель
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
3 янв в 09:00
4 янв в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды старинного Кракова
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пройдитесь по Королевскому пути, узнайте тайны Вавеля и Флорианских ворот. Откройте для себя средневековый Краков и его легенды
Начало: Ул. Флорианская 55 (Macdonalds)
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€89 за всё до 10 чел.
Старый Краков и замок Вавель: легенды о королях, шутах и драконах
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Погрузиться в нескучную историю города - от Средневековья до 19 века
Начало: Возле замка Вавель
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
€18 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Petr
    15 декабря 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Мы воспользовались экскурсией для семьи с ребенком, правда, не рассчитывая, что экскурсия будет одинаково интересна для всех. Так и получилось,
    читать дальше

    хоть Алексей и переживал из-за этого. Мы достаточно хорошо знакомы с историей Польши и Кракова. Алексей это сразу понял и провел эксеурсию с упором на интересные факты. Маршрут был хорошо и разумно спланирован. Алексей действительно показал очень интересные вещи, коротые самому было бы слодно найти. Базилика св. Франциска прсто скрытая жемчужина. Мы погуляли по костелам самостоятельно позже, но ничего сравнимого с ней не нашли. Мне очень понравилось, что у Алексея был интересный рассказ, а не набор фактов. И еще у него были ответы на все вопросы. Единственное, чего ему пока не хватает, но что придет с опытом, - это искусство интригуюшего рассказа. Я очень рекомендую экскурсию. После нее остались самые приятные впечатления.

  • Т
    Татьяна
    8 декабря 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!!!! Легко и доходчиво, без лишней информации, но вместе с тем пройдясь по истории города и
    читать дальше

    его жителей, отвечая на все наши вопросы, 4 часа, вместо заявленых 3, прошли не заметно и очень познавательно!
    Очень рекомендую экскурсию и гида, Алексея.

  • С
    Сергей
    12 октября 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Несмотря на то, что это был уже не первый визит в Краков, Алексей сумел заново открыть для нас этот древний
    читать дальше

    город! Мы погрузились в атмосферу средневековья, вспомнили о том, какую роль играл Краков в те времена, узнали, какие древние традиции сохранились до наших дней. Экскурсия прошла легко и незаметно. Несмотря на обилие исторических фактов (что неизбежно в таком города, как Краков), Алексей сумел уйти о сухого пересказа учебника истории, и сделать прогулку по-настоящему интересной, добавив в рассказ городские мифы и легенды. Вялікі дзякуй за цікавы расповед!

  • С
    Соловьева
    13 сентября 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Огромное спасибо гиду Елене за увлекательную экскурсию. Время пролетело незаметно.
    Однозначно рекомендую. Надеюсь со временем посетить так же и другие маршруты.
  • Я
    Ярослав
    19 августа 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Добрый день,были в Кракове проездом,экскурсию проводила гид Елена,на удивление был представлен формат экскурсии с акцентом на местные легенды,что очень порадовало,так
    читать дальше

    как немного сухих исторических дат,а рассказы легенд очень интерестно описывают места,события разных периодов и легко запоминаются.
    Было действительно интересно,легко,информативно.
    За 2,5 часа увидели и познали очень многое о Кракове.
    РЕКОМЕНДУЮ!

  • О
    Ольга
    9 августа 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Спасибо за экскурсию с нами была замечательная гид 🙂
  • R
    Rashelle
    29 июля 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Были очень благодарны Алексею за прекрасный тур. Уйма знания, внимание и понимание. Очень рекомендуем!
  • И
    Ирина
    18 июля 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Экскурсия содержательная и очень интересная, были с ребёнком 9 лет, было тоже интересно. Маршрут был гибкий, гид подстраивалась под наш темп. Узнали много интересного и полезного. Однозначно рекомендую!
  • А
    Александр
    23 июня 2025
    Тайны и легенды старинного Кракова
    Отличная экскурсия, очень отзывчивый и весёлый гид! Время пролетело незаметно, и большое спасибо что экскурсия длилась дольше чем было запланированно, так как было очень интересно!
  • Н
    Нина
    7 июня 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Мы хотим поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию. Интересный материал,помог нам разобраться во многих вопросах. Давал нам возможность отдыхать,не смотря на свое время. Благодаря Алексею,нам захотелось сюда снова приехать. 🙂

