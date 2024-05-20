Музеи и искусство Кракова

Найдено 5 экскурсий в категории «Музеи» в Кракове на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подземелья Рыночной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Подземелья Рыночной площади
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
Начало: На Рыночной площади
«Мы спустимся на 4 метра под землю, в историко-археологический музей «Подземелья рынка»»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от 160 за всё до 6 чел.
Экскурсия в Освенцим из Кракова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
23 отзыва
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
«в Аушвице вы познакомитесь с постоянной музейной экспозицией: увидите личные вещи узников, услышите шокирующую статистику и биографии, рассмотрите фотоматериалы»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
130 за человека
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
«в Аушвице вы познакомитесь с постоянной музейной экспозицией: увидите личные вещи узников, услышите шокирующую статистику и биографии, рассмотрите фотоматериалы»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
450 за всё до 8 чел.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
«Экскурсия продолжится в музее, открытом на территории фабрики посуды немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 280 за всё до 10 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
75 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влад
    20 мая 2024
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
  • А
    Андрей
    21 апреля 2024
    Подземелья Рыночной площади
    Всё было отлично, интересная экскурсия и сам музей, Ольга отличный рассказчик и профессионал, также с прекрасным чувством юмора, рекомендуем!
  • Н
    Нина
    2 марта 2024
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
  • А
    Анна
    22 декабря 2023
    Подземелья Рыночной площади
    Замечательный гид, очень знающий и весёлый. Мы отлично провели время и очень благодарны:)
  • Е
    Елена
    5 августа 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
    читать дальше

    интересна история. Люди должны помнить о том, что произошло. Много мы слышали про Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но личное посещение этого места не может сравниться по силе восприятия событий с фильмами. Экскурсия была отлично организована. Нас привезли на место к началу экскурсии, все объяснили и показали, а также провели до места начала экскурсии. Затем нас доставили прямо на автовокзал, как мы и попросили так как мы уезжали в этот день из города.

  • D
    Dmytro
    13 июля 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
    читать дальше

    мы ехали всего лишь вдвоём. Экскурсию проводит работник музея, в группе не 15 людей как пишут на сайте, а 25-30, и все они регестрировались отдельно, не через сайт. Сама экскурсия интересная, но очень сжато подается информация, тк за вами идут еще несколько групп и всем нужно успеть. Хотелось бы больше интересной информации а не заученных фраз. Данная организация только организовывает вашу поездку туда, саму экскурсию они не проводят. Билеты нам передал какой то мужчина, хотя мы переписывались с Ольгой, но он сказал что это был он, а не Ольга. Водитель был приятным мужчиной, но он вообще не имеет отношения к ним, всего лишь частный перевозчик, как такси.

  • К
    Карина
    27 февраля 2022
    Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
    Очень жалею, что такого прекрасного гида как Филип, я открыла для себя только в предпоследний день пребывания в Кракове! 😪 Вы
    читать дальше

    ходили когда-нибудь на экскурсию когда хочется слушать гида бесконечно, ловишь каждое его слово, не замечаешь пройденных километров и вдруг обнаруживаешь, что экскурсия закончилась, прошло несколько часов и ты НЕ ХОЧЕШЬ расставаться с гидом!!!! Вот это Филип! Прекрасный рассказчик, богатый русский язык, правильная речь. Его хочется слушать и слушать. Интересные факты, а не скучное перечисление дат, полезные советы для туриста, внимание к каждому в группе и. т. д. Поверьте, езжу часто, очень люблю ходить на экскурсии. Но за 15 лет путешествий вспоминала только гида из Неаполя-потому, что это была потрясающая гид! И теперь в моём списке будет ещё второй гид - Филип из Кракова из команды Трипстера!

  • А
    Александр
    16 января 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
    читать дальше

    интересная, познавательная. Единственное чего хотелось бы добавить - это каких-то подробностей, рассказов из жизни людей, которые прошли через этот ад. А в целом - все отлично.

  • А
    Анастасия
    31 декабря 2021
    Подземелья Рыночной площади
    Очень понравилось! Спасибо, Филиппу.
  • Э
    Эдуард
    14 февраля 2020
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Всем надо посетить, особенно тем, кому что-то в этой жизни не нравиться! Эмоционально тяжелая экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Подземелья Рыночной площади
  2. Экскурсия в Освенцим из Кракова
  3. Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
  4. Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
  5. Казимеж - еврейский квартал Кракова
Какие места ещё посмотреть в Кракове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Еврейский квартал
  2. Освенцим
Сколько стоит экскурсия по Кракову в июне 2024
Сейчас в Кракове в категории "Музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 450. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 43 ⭐ отзыва, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам