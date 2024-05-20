1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Подземелья Рыночной площади
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
Начало: На Рыночной площади
«Мы спустимся на 4 метра под землю, в историко-археологический музей «Подземелья рынка»»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
от €160 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
«в Аушвице вы познакомитесь с постоянной музейной экспозицией: увидите личные вещи узников, услышите шокирующую статистику и биографии, рассмотрите фотоматериалы»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€130 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
«в Аушвице вы познакомитесь с постоянной музейной экспозицией: увидите личные вещи узников, услышите шокирующую статистику и биографии, рассмотрите фотоматериалы»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
«Экскурсия продолжится в музее, открытом на территории фабрики посуды немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€75 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлад20 мая 2024Если хотите многое узнать о Кракове и отлично провести время вам сюда!!!
- ААндрей21 апреля 2024Всё было отлично, интересная экскурсия и сам музей, Ольга отличный рассказчик и профессионал, также с прекрасным чувством юмора, рекомендуем!
- ННина2 марта 2024Гид Даша великолепно преподнесла всю информацию. Отвечала на все вопросы.
- ААнна22 декабря 2023Замечательный гид, очень знающий и весёлый. Мы отлично провели время и очень благодарны:)
- ЕЕлена5 августа 2022Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
- DDmytro13 июля 2022Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
- ККарина27 февраля 2022Очень жалею, что такого прекрасного гида как Филип, я открыла для себя только в предпоследний день пребывания в Кракове! 😪 Вы
- ААлександр16 января 2022Добрый день! Экскурсия организованна хорошо. Начиная с подсказок на сайте (перед покупкой) и заканчивая трансфертом туда и обратно. Сама экскурсия
- ААнастасия31 декабря 2021Очень понравилось! Спасибо, Филиппу.
- ЭЭдуард14 февраля 2020Всем надо посетить, особенно тем, кому что-то в этой жизни не нравиться! Эмоционально тяжелая экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Музеи»
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