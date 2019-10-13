4 отзыва оставили туристы

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Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже

Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 7.5 часов
  • 👥 Группа не более 25 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Барбакана
  • Заказать экскурсию

40 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
5
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ольга – экскурсионное агентство в Кракове
Если у вас нет нескольких дней на знакомство с Краковом, предлагаю объединить две прогулки — исследовать Старый город 🏙️ и погрузиться в историю 📖 еврейского гетто.

В первой части экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 по эпохам Кракова на Королевском тракте, в деталях рассмотрите Мариацкий костел, услышите необычные сюжеты яркой Рыночной площади и старинного Вавельского замка.

А следом откроете непростые страницы истории: музей «Фабрика Оскара Шиндлера» и район Подгуже помогут осознать огромную человеческую трагедию и великую человечность.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже

Что вас ожидает

Главные места и яркие сюжеты Старого города
На обзорной прогулке по Старому Кракову вы за 3 часа проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши. Я не только расскажу о его истории, но и погружу вас в легенды и любопытные сюжеты о жителях старинных домов. Фоном для рассказов станут ключевые достопримечательности.

  • Гуляя по Королевскому тракту, вы пройдете по маршруту монарших кортежей от парадных Флорианских ворот до Вавельского замка. Мы поговорим о сторожевой башне Барбакан и направимся к сердцу города по средневековым улочкам мимо купеческих домов.
  • На нарядной Рыночной площади в центре внимания окажется Мариацкий костел. Внутри я расскажу о деталях алтаря искусной работы Вита Ствоша, а трубач с высокой башни исполнит традиционную мелодию «хейнал». Следом вы погрузитесь в истории о жителях средневековых разноцветных домов на площади — они помнят Лжедмитрия и Марину Мнишек, итальянского архитектора Санти Гуччи и других интересных персонажей.
  • Через академический квартал мы выйдем к Вавельскому замку. Здесь, на высоком берегу Вислы, вы познакомитесь с «биографией» замка-символа Польши: услышите легенды о драконах, временах царствования Казимира Великого и расцвете Вавеля, о его разрушениях и постепенном возрождении.

Обед по-польски
Чтобы отдохнуть перед непростой второй частью экскурсии, вы пообедаете в ресторане с традиционными польскими блюдами, а я расскажу о кулинарных традициях страны и посоветую другие вкусности, которые стоит попробовать.

Фабрика Оскара Шиндлера: истории спасенных и их спасителей
Экскурсия продолжится в музее, открытом на территории фабрики посуды немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста. Эта история легла в основу гениального фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Рассматривая современные интерактивные экспозиции, вы не просто узнаете о жизни фабрики, но прикоснётесь к судьбам людей и историям о великой человечности. Следом пройдем по улицам района Подгуже. Здесь вы увидите главные места, где запечатлены страницы человеческой драмы: часть неразрушенной стены вокруг гетто, аптеку «Под орлом», дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев, и площадь, где установлены десятки чугунных стульев — я объясню смысл этого памятника, оставляющего гнетущее впечатление.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вы принимаете участие в групповой экскурсии по Старому городу с 10:00 до 13:00
  • С 13:00 до 15:00 — время на обед. После обеда (в 15.00) продолжение экскурсии по фабрике Шиндлера и району Подгуже.
  • Если группа более 8 человек, то экскурсия проход в наушниках
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость

  • Обед включен в стоимость (суп + главное блюдо)
  • Билет в музей включен в стоимость

Дополнительные опции

  • Путешественникам, которые бронируют сразу несколько наших групповых экскурсий, предоставляется скидки: на каждую вторую экскурсию — 5%, на каждую третью — 10%, на каждую четвёртую и более — 15%
  • При бронировании экскурсии из города Варшава возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 80 евро за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава.
  • При бронировании данной экскурсии из города Вроцлав возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость 40 евро за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже

Экскурсия проводится в среду, пятницу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Место встречи для начала у Барбакана.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в Польшу. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем местные достопримечательности путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с нашей прекрасной страной!
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4 отзыва оставили туристы

13 октября 2019
Прекрасная экскурсия и первая и вторая части. Валентина экскурсовод по Старому городу - интересно, содержательно! Надя - по фабрике Шиндлера и району Подгуже - великолепно, с душой и вниманием к деталям и участникам экскурсии и благодарю Сергея, в компании с которым мы слушали Надежду и знакомились с районом Краковского гетто. Рекомендую.
28 августа 2019
Прекрасная экскурсия для знакомства с Краковом! Первая часть (старый Краков) вёл один гид, а на фабрике Шиндлера нас ждал другой гид. Оба экскурсовода интересно и увлечённо рассказывали об истории города!
Александр
8 июня 2019
Насыщенная, увлекательная экскурсия. Гиду Елене, отдельное спасибо! Профессионал своего дела. Очень тяжело будет тем, кто не привык много ходить пешком.
19 мая 2019
Посещали экскурсию вместе с моей девушкой. Нам очень понравилось. Гид Лена просто супер. Если еще раз приедем, то познавать историю дальше будем только с ней))

Ольга проводит ещё 9 экскурсий

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