4 отзыва оставили туристы

На обзорной прогулке по Старому Кракову вы за 3 часа проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши. Я не только расскажу о его истории, но и погружу вас в легенды и любопытные сюжеты о жителях старинных домов. Фоном для рассказов станут ключевые достопримечательности.
Гуляя по Королевскому тракту, вы пройдете по маршруту монарших кортежей от парадных Флорианских ворот до Вавельского замка. Мы поговорим о сторожевой башне Барбакан и направимся к сердцу города по средневековым улочкам мимо купеческих домов.
На нарядной Рыночной площади в центре внимания окажется Мариацкий костел. Внутри я расскажу о деталях алтаря искусной работы Вита Ствоша, а трубач с высокой башни исполнит традиционную мелодию «хейнал». Следом вы погрузитесь в истории о жителях средневековых разноцветных домов на площади — они помнят Лжедмитрия и Марину Мнишек, итальянского архитектора Санти Гуччи и других интересных персонажей.
Через академический квартал мы выйдем к Вавельскому замку. Здесь, на высоком берегу Вислы, вы познакомитесь с «биографией» замка-символа Польши: услышите легенды о драконах, временах царствования Казимира Великого и расцвете Вавеля, о его разрушениях и постепенном возрождении.
Обед по-польски
Чтобы отдохнуть перед непростой второй частью экскурсии, вы пообедаете в ресторане с традиционными польскими блюдами, а я расскажу о кулинарных традициях страны и посоветую другие вкусности, которые стоит попробовать.
Фабрика Оскара Шиндлера: истории спасенных и их спасителей
Экскурсия продолжится в музее, открытом на территории фабрики посуды немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста. Эта история легла в основу гениального фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Рассматривая современные интерактивные экспозиции, вы не просто узнаете о жизни фабрики, но прикоснётесь к судьбам людей и историям о великой человечности. Следом пройдем по улицам района Подгуже. Здесь вы увидите главные места, где запечатлены страницы человеческой драмы: часть неразрушенной стены вокруг гетто, аптеку «Под орлом», дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев, и площадь, где установлены десятки чугунных стульев — я объясню смысл этого памятника, оставляющего гнетущее впечатление.
Организационные детали
Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный день
Как проходит экскурсия
Экскурсия по Старому городу с 10:00 до 13:00
С 13:00 до 15:00 — время на обед. После обеда (в 15.00) продолжение экскурсии по фабрике Шиндлера и району Подгуже
Если группа более 8 человек, то экскурсия проход в наушниках
Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте
С вами будет гид из нашей команды
Что входит в стоимость
Обед (суп + главное блюдо)
Билет в музей
Дополнительные опции
При бронировании экскурсии из города Варшава возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €80 за переезд поездами EIP на трассе Варшава — Краков — Варшава
При бронировании данной экскурсии из города Вроцлав возможно заказать покупку железнодорожных билетов. Стоимость €40 за переезд поездами IC на трассе Вроцлав — Краков — Вроцлав
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Кракове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4947 туристов
Мы — это группа единомышленников, влюблённых в своё дело. Гиды по призванию, организаторы по сути. Вот уже 15 лет мы открываем достопримечательности Польши, России и Прибалтики путешественникам. Наши программы и туры уникальны. Будем рады познакомить вас с каждым из городов, в которых мы организуем экскурсии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Ольга, огромное Вам спасибо за увлекательное душевное путешествие в историю Кракова! Благодаря Вашим глубоким знаниям, умению оживить историю, сопоставив события на картинах, фотографиях с реальными существующими в настоящее время артефактами читать дальшеуменьшить
на улицах Кракова, сегодня мне удалось не просто погрузиться в события 2-ой Мировой войны, уклада жизни Кракова до, во время и после войны, а буквально прожить их, почувствовать и увидеть воочию. Большое спасибо за вкусный обед, за уникальное магическое кафе в подземелье и душевные разговоры обо всем на свете в минутки отдыха и, конечно, за 11 км истории города, его жителей, правителей, завоевателей, которые пролетели как одно мгновение! Благодаря Вам я влюбилась в Краков, спасибо!
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К
Карина
Очень жалею, что такого прекрасного гида как Филип, я открыла для себя только в предпоследний день пребывания в Кракове! 😪 Вы ходили когда-нибудь на экскурсию когда хочется слушать гида бесконечно, читать дальшеуменьшить
ловишь каждое его слово, не замечаешь пройденных километров и вдруг обнаруживаешь, что экскурсия закончилась, прошло несколько часов и ты НЕ ХОЧЕШЬ расставаться с гидом!!!! Вот это Филип! Прекрасный рассказчик, богатый русский язык, правильная речь. Его хочется слушать и слушать. Интересные факты, а не скучное перечисление дат, полезные советы для туриста, внимание к каждому в группе и. т. д. Поверьте, езжу часто, очень люблю ходить на экскурсии. Но за 15 лет путешествий вспоминала только гида из Неаполя-потому, что это была потрясающая гид! И теперь в моём списке будет ещё второй гид - Филип из Кракова из команды Трипстера!
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A
Alina
Прекрасная экскурсия и первая и вторая части. Валентина экскурсовод по Старому городу - интересно, содержательно! Надя - по фабрике Шиндлера и району Подгуже - великолепно, с душой и вниманием к деталям и участникам экскурсии и благодарю Сергея, в компании с которым мы слушали Надежду и знакомились с районом Краковского гетто. Рекомендую.
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ama
гид Ольга просто супер профессионал, нам очень понравилось все от начала до конца! Очень понравилась работа гида, как все нам рассказывала и что даже самые мелочи нам были объяснены! Человек профессионал!
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А
Алена
Прекрасная экскурсия для знакомства с Краковом! Первая часть (старый Краков) вёл один гид, а на фабрике Шиндлера нас ждал другой гид. Оба экскурсовода интересно и увлечённо рассказывали об истории города!
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M
Mikhail
У нас был экскурсовод Филипп, очень душевный, с любовью рассказывал о Кракове, отвечал на вопросы, при этом не заваливал излишней информацией. Нам очень понравилось. Рекомендуем.
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