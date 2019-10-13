4 отзыва оставили туристы

Главные места и яркие сюжеты Старого города
На обзорной прогулке по Старому Кракову вы за 3 часа проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши. Я не только расскажу о его истории, но и погружу вас в легенды и любопытные сюжеты о жителях старинных домов. Фоном для рассказов станут ключевые достопримечательности.
Обед по-польски
Чтобы отдохнуть перед непростой второй частью экскурсии, вы пообедаете в ресторане с традиционными польскими блюдами, а я расскажу о кулинарных традициях страны и посоветую другие вкусности, которые стоит попробовать.
Фабрика Оскара Шиндлера: истории спасенных и их спасителей
Экскурсия продолжится в музее, открытом на территории фабрики посуды немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста. Эта история легла в основу гениального фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Рассматривая современные интерактивные экспозиции, вы не просто узнаете о жизни фабрики, но прикоснётесь к судьбам людей и историям о великой человечности. Следом пройдем по улицам района Подгуже. Здесь вы увидите главные места, где запечатлены страницы человеческой драмы: часть неразрушенной стены вокруг гетто, аптеку «Под орлом», дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев, и площадь, где установлены десятки чугунных стульев — я объясню смысл этого памятника, оставляющего гнетущее впечатление.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость
Дополнительные опции