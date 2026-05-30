4 отзыва оставили туристы

Если у вас нет нескольких дней на знакомство с Краковом, предлагаю объединить две прогулки — исследовать Старый город и погрузиться в историю еврейского гетто.В первой части экскурсии вы прогуляетесь по

эпохам Кракова на Королевском тракте, в деталях рассмотрите Мариацкий костел, услышите необычные сюжеты яркой Рыночной площади и старинного Вавельского замка. А следом откроете непростые страницы истории: музей «Фабрика Оскара Шиндлера» и район Подгуже помогут осознать огромную человеческую трагедию и великую человечность.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Главные места и яркие сюжеты Старого города

На обзорной прогулке по Старому Кракову вы за 3 часа проследите путь красивого города на Висле, который целых пять веков был столицей Польши. Я не только расскажу о его истории, но и погружу вас в легенды и любопытные сюжеты о жителях старинных домов. Фоном для рассказов станут ключевые достопримечательности.

Гуляя по Королевскому тракту , вы пройдете по маршруту монарших кортежей от парадных Флорианских ворот до Вавельского замка. Мы поговорим о сторожевой башне Барбакан и направимся к сердцу города по средневековым улочкам мимо купеческих домов.

, вы пройдете по маршруту монарших кортежей от парадных Флорианских ворот до Вавельского замка. Мы поговорим о сторожевой башне Барбакан и направимся к сердцу города по средневековым улочкам мимо купеческих домов. На нарядной Рыночной площади в центре внимания окажется Мариацкий костел. Внутри я расскажу о деталях алтаря искусной работы Вита Ствоша, а трубач с высокой башни исполнит традиционную мелодию «хейнал». Следом вы погрузитесь в истории о жителях средневековых разноцветных домов на площади — они помнят Лжедмитрия и Марину Мнишек, итальянского архитектора Санти Гуччи и других интересных персонажей.

в центре внимания окажется Мариацкий костел. Внутри я расскажу о деталях алтаря искусной работы Вита Ствоша, а трубач с высокой башни исполнит традиционную мелодию «хейнал». Следом вы погрузитесь в истории о жителях средневековых разноцветных домов на площади — они помнят Лжедмитрия и Марину Мнишек, итальянского архитектора Санти Гуччи и других интересных персонажей. Через академический квартал мы выйдем к Вавельскому замку. Здесь, на высоком берегу Вислы, вы познакомитесь с «биографией» замка-символа Польши: услышите легенды о драконах, временах царствования Казимира Великого и расцвете Вавеля, о его разрушениях и постепенном возрождении.

Обед по-польски

Чтобы отдохнуть перед непростой второй частью экскурсии, вы пообедаете в ресторане с традиционными польскими блюдами, а я расскажу о кулинарных традициях страны и посоветую другие вкусности, которые стоит попробовать.

Фабрика Оскара Шиндлера: истории спасенных и их спасителей

Экскурсия продолжится в музее, открытом на территории фабрики посуды немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас почти 1200 евреев во время Холокоста. Эта история легла в основу гениального фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Рассматривая современные интерактивные экспозиции, вы не просто узнаете о жизни фабрики, но прикоснётесь к судьбам людей и историям о великой человечности. Следом пройдем по улицам района Подгуже. Здесь вы увидите главные места, где запечатлены страницы человеческой драмы: часть неразрушенной стены вокруг гетто, аптеку «Под орлом», дома, в которых ютились тысячи переселенных евреев, и площадь, где установлены десятки чугунных стульев — я объясню смысл этого памятника, оставляющего гнетущее впечатление.

Организационные детали

Пожалуйста, перед бронированием уточните у гида, состоится ли экскурсия в выбранный день

Как проходит экскурсия

Экскурсия по Старому городу с 10:00 до 13:00

С 13:00 до 15:00 — время на обед. После обеда (в 15.00) продолжение экскурсии по фабрике Шиндлера и району Подгуже

Если группа более 8 человек, то экскурсия проход в наушниках

Остаток суммы нужно передать гиду наличными на месте

С вами будет гид из нашей команды

Что входит в стоимость

Обед (суп + главное блюдо)

Билет в музей

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