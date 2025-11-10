Описание экскурсии
Что вас ждёт? Поездка из Кракова в Закопане к горам Татры, подъем на фуникулере Губалувка, прогулка по пешеходной улице Крупувки, отдых в термальных бассейнах (Хохоловские термы или Буковина-Татшаньска - на выбор). Расстояние от Кракова составляет немного больше 100 километров, время в пути около 2-х часов. Вам будет предоставлено время для подъема на фуникулере Губалувка, для прогулки по городу Закопане по пешеходной улице Крупувки с многочисленными сувенирными лавочками и ресторанами - около 4х часов. Термы в Татрах – это релакс для взрослых (в любое время года) и развлечение для детей (в летнее время). На территории терм есть разные виды бассейнов – внутри помещения и на открытом воздухе, с тёплой водой и с прохладной, бассейны с джакузи и бассейн подводного массажа. Для детей в тёплое время года открыты бассейны с горками. Важная информация:
С собой нужно взять купальник, тапочки, полотенце.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Закопане в горах Татры
- Фуникулер Губалувка
- Пешеходная улица Крупувки
- Термальные источники на выбор - Хохоловские термы, Буковина-Татшаньска
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в термы - 25 евро/взрослый на 3 - 3, 5 часа (оплата на месте)
- Билет на фуникулер - 10 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краков, ul. Pijarska, 13, отель Francuski
Завершение: У Вашего отеля, либо у отеля Французский, Краков
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный вам день.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- С собой нужно взять купальник
- Тапочки
- Полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
