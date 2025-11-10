Что вас ждёт? Поездка из Кракова в Закопане к горам Татры, подъем на фуникулере Губалувка, прогулка по пешеходной улице Крупувки, отдых в термальных бассейнах (Хохоловские термы или Буковина-Татшаньска - на выбор). Расстояние от Кракова составляет немного больше 100 километров, время в пути около 2-х часов. Вам будет предоставлено время для подъема на фуникулере Губалувка, для прогулки по городу Закопане по пешеходной улице Крупувки с многочисленными сувенирными лавочками и ресторанами - около 4х часов. Термы в Татрах – это релакс для взрослых (в любое время года) и развлечение для детей (в летнее время). На территории терм есть разные виды бассейнов – внутри помещения и на открытом воздухе, с тёплой водой и с прохладной, бассейны с джакузи и бассейн подводного массажа. Для детей в тёплое время года открыты бассейны с горками. Важная информация:

С собой нужно взять купальник, тапочки, полотенце.