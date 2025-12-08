Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Кракове

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Кракове на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По улочкам и площадям старого Кракова
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
«Городской сад Планты — зелёное ожерелье Кракова, протянувшееся на 4 км вокруг Старого города»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€20 за человека
Старый Краков и замок Вавель
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
«Рассмотрите купеческие дома и старинные костелы, заглянете в секретные дворики и живописные сады и услышите занимательные городские байки и легенды»
13 дек в 14:00
20 дек в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Закопане на весь день - горы Татры, сыр и сувениры, термы
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Закопане на весь день - горы Татры, сыр и сувениры, термы
Начало: Краков, ul. Pijarska, 13, отель Francuski
«Поездка из Кракова в Закопане к горам Татры, подъем на фуникулере Губалувка, прогулка по пешеходной улице Крупувки, отдых в термальных бассейнах (Хохоловские термы или Буковина-Татшаньска - на выбор)»
Расписание: В любой удобный вам день.
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€195 за всё до 8 чел.
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской
Путешествие в термы Буковины-Татшаньской из Кракова подарит вам день полного релакса и наслаждения природой. Окунитесь в мир комфорта и уюта
Начало: На улице Pijarska
«По дороге вы полюбуетесь пейзажами и живописными деревушками»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от €160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 декабря 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Татьяна - один из лучших гидов, с которыми была возможность участвовать в экскурсиях. Подача материала - отличная, без чрезмерного нагромождения дат и фамилий, но с интересными подробностями. Замечательно "слышит" своих клиентов, подстраивая подачу материала под интересы группы.
  • Т
    Татьяна
    8 декабря 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!!!! Легко и доходчиво, без лишней информации, но вместе с тем пройдясь по истории города и
    читать дальше

    его жителей, отвечая на все наши вопросы, 4 часа, вместо заявленых 3, прошли не заметно и очень познавательно!
    Очень рекомендую экскурсию и гида, Алексея.

  • В
    Вероника
    4 декабря 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    По улочкам и площадям мы гуляли с Татьяной.
    Татьяна интересный рассказчик и внимательный экскурсовод. Рассказывала об исторических вехах Кракова и при
    читать дальше

    этом не перегружала датами и цифрами. Было интересно и не скучно. Все было хорошо организованно, маршрут построен грамотно. Татьяна порекомендовала места, которые будет интересно посетить и мы воспользовались ее рекомендациями, спасибо большое.

  • Н
    Наталия
    26 октября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Экскурсия с Татьяной по центру Кракова была лёгкой, хорошо организованной и познавательной. Маршрут продуман так, чтобы увидеть главное и почувствовать
    читать дальше

    атмосферу города, не заходя внутрь объектов. Татьяна рассказывает интересно и с любовью к Кракову, делится легендами и историями, хотя иногда мне лично хотелось чуть больше исторической глубины. Её речь приятная и спокойная, слушать комфортно, а наличие аудиогидов и микрофона сделало прогулку ещё удобнее и приятнее. Особенно ценно, что Татьяна даёт советы, какие места стоит посетить позже самостоятельно, а какие можно пропустить. Очень доброжелательный и позитивный гид. Главный итог экскурсии - нам захотелось вернуться в город и посетить те музеи и соборы, которые Татьяна нам рекомендовала.

  • С
    Сергей
    12 октября 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Несмотря на то, что это был уже не первый визит в Краков, Алексей сумел заново открыть для нас этот древний
    читать дальше

    город! Мы погрузились в атмосферу средневековья, вспомнили о том, какую роль играл Краков в те времена, узнали, какие древние традиции сохранились до наших дней. Экскурсия прошла легко и незаметно. Несмотря на обилие исторических фактов (что неизбежно в таком города, как Краков), Алексей сумел уйти о сухого пересказа учебника истории, и сделать прогулку по-настоящему интересной, добавив в рассказ городские мифы и легенды. Вялікі дзякуй за цікавы расповед!

  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы
    читать дальше

    были вдвоем с моим 10летним сыном,и несмотря на это получили полноценную,очень интересную экскурсию. послушали истории и легенды,было познавательно и весело. Получили рекомендации куда сходить и воспользовались ими😊я и ребенок в восторге!

  • A
    Aleksei
    14 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.
  • M
    Marina
    8 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за
    читать дальше

    поездку! С первых минут было понятно, что перед нами настоящий профессионал и человек, влюблённый в свой город. Татьяна рассказывает невероятно интересно — слушаешь, затаив дыхание, и буквально погружаешься в атмосферу Кракова.
    Экскурсия длилась больше трёх часов, но время пролетело незаметно. Было много интересных историй, деталей и мест, которые вряд ли откроешь сам. А ещё приятный бонус — на экскурсии мы снова были вдвоём, как на индивидуальной прогулке, что сделало впечатления ещё более яркими и персональными.
    Огромное спасибо, Татьяна, за знания, энергию и душевную атмосферу. Рекомендуется всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Краков!

  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
  • R
    Rashelle
    29 июля 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Были очень благодарны Алексею за прекрасный тур. Уйма знания, внимание и понимание. Очень рекомендуем!
  • К
    Кирилл
    23 июля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем
    читать дальше

    комфорте. Сразу нам раздали аппараты на ухо, чтобы все было хорошо слышно. Маршрут продуман идеально, чтобы узнать и посмотреть все главные достопримечательности Кракова и понять куда ещё сходить. Татьяна замечательный рассказчик, было очень интересно увлекательно. Однозначно рекомендую посетить экскурсию с Татьяной!

  • A
    Anna
    15 июля 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по
    читать дальше

    очень правильно и доступно продуманному плану. Таня не грузила нас огромный количеством дат и имен, которые никогда не запоминают уставшие и рассеянные туристы. У Тани очень приятная речь и интонация, которая помогает наслаждаться городом, и запоминать все тайны и легенды Кракова. Наличие аудиогидов и микрофона очень порадовала, и еще больше внесло легкости и колорита в очень познавательную экскурсию. Обращайтесь и записывайтесь к ней обязательно. Волшебный Краков, теперь у нас будет ассоциироваться еще и с таким профессиональным гидом! Спасибо!!!

  • В
    Владимир
    15 июня 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.
    При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
  • Н
    Нина
    7 июня 2025
    Старый Краков и замок Вавель
    Мы хотим поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию. Интересный материал,помог нам разобраться во многих вопросах. Давал нам возможность отдыхать,не смотря на свое время. Благодаря Алексею,нам захотелось сюда снова приехать. 🙂
  • Э
    Элла
    27 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Хорошая экскурсия с экскурсоводом Таней, приятная, доступная и лёгкая подача материала. Дала пару рекомендаций, съориентировала что стоит самим посмотреть, на что не стоит тратить время. Спасибо
  • Г
    Геня
    21 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Экскурсия с Татьяной пробежала не заметно настолько было все очень интересно.
  • И
    Инесса
    14 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию, интересную и содержательную. От всей души рекомендую
  • S
    Svetlana
    13 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Изумительная экскурсия!
    Ольга большой профессионал!
    Мы очень благодарны за проведенное время!
  • N
    Natalija
    6 мая 2025
    По улочкам и площадям старого Кракова
    Татьяна провела профессиональную мини-экскурсию по Кракову. За 3 часа (а заявлено было 2,0) успели пройти и посмотреть очень много. Гид
    читать дальше

    достаточно многогранен, коммуникабелен, грамотно отвечает на вопросы. Осталось очень приятное впечатление от посещения. Особое спасибо за техническое обеспечение экскурсии, индивидуальные аудио наушники каждому участнику, обеспечивают свободу перемешения вне зависимости от гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По улочкам и площадям старого Кракова
  2. Старый Краков и замок Вавель
  3. Закопане на весь день - горы Татры, сыр и сувениры, термы
  4. Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер
Какие места ещё посмотреть в Кракове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Освенцим
  3. Старый город
  4. Казимеж
  5. Музей Фабрика Шиндлера
  6. Аушвиц
  7. Еврейский квартал
  8. Старый Краков
  9. Мариацкий костёл
Сколько стоит экскурсия по Кракову в декабре 2025
Сейчас в Кракове в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 195. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 52 ⭐ отзыва, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль