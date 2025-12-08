Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
«Городской сад Планты — зелёное ожерелье Кракова, протянувшееся на 4 км вокруг Старого города»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
«Рассмотрите купеческие дома и старинные костелы, заглянете в секретные дворики и живописные сады и услышите занимательные городские байки и легенды»
13 дек в 14:00
20 дек в 09:00
от €88 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Закопане на весь день - горы Татры, сыр и сувениры, термы
Начало: Краков, ul. Pijarska, 13, отель Francuski
«Поездка из Кракова в Закопане к горам Татры, подъем на фуникулере Губалувка, прогулка по пешеходной улице Крупувки, отдых в термальных бассейнах (Хохоловские термы или Буковина-Татшаньска - на выбор)»
Расписание: В любой удобный вам день.
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€195 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской
Путешествие в термы Буковины-Татшаньской из Кракова подарит вам день полного релакса и наслаждения природой. Окунитесь в мир комфорта и уюта
Начало: На улице Pijarska
«По дороге вы полюбуетесь пейзажами и живописными деревушками»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
от €160 за всё до 8 чел.
- ННаталья8 декабря 2025Татьяна - один из лучших гидов, с которыми была возможность участвовать в экскурсиях. Подача материала - отличная, без чрезмерного нагромождения дат и фамилий, но с интересными подробностями. Замечательно "слышит" своих клиентов, подстраивая подачу материала под интересы группы.
- ТТатьяна8 декабря 2025Спасибо Алексею за прекрасную экскурсию!!!! Легко и доходчиво, без лишней информации, но вместе с тем пройдясь по истории города и
- ВВероника4 декабря 2025По улочкам и площадям мы гуляли с Татьяной.
Татьяна интересный рассказчик и внимательный экскурсовод. Рассказывала об исторических вехах Кракова и при
- ННаталия26 октября 2025Экскурсия с Татьяной по центру Кракова была лёгкой, хорошо организованной и познавательной. Маршрут продуман так, чтобы увидеть главное и почувствовать
- ССергей12 октября 2025Несмотря на то, что это был уже не первый визит в Краков, Алексей сумел заново открыть для нас этот древний
- ЮЮлия17 сентября 2025Мы были в Кракове только один полный день. и я была очень рада,что заказала экскурсию с Татьяной! Так получилось,что мы
- AAleksei14 сентября 2025Татьяна провела замечательную экскурсию, было интересно и познавательно очень. Спасибо.
- MMarina8 сентября 2025Недавно побывали в Кракове и решили записаться на экскурсию с Татьяной — и это было одно из лучших решений за
- ТТатьяна4 сентября 2025Прекрасная экскурсия с замечательной Татьяной! Всем рекомендую!
- ООльга1 сентября 2025Отличная экскурсия, очень интересно было слушать гида Татьяну. От всей души советуем.
- RRashelle29 июля 2025Были очень благодарны Алексею за прекрасный тур. Уйма знания, внимание и понимание. Очень рекомендуем!
- ККирилл23 июля 2025Хочется выразить Татьяне огромна благодарность за такую замечательную экскурсию. Уже с первой минуты было понятно, что она заботится о нашем
- AAnna15 июля 2025Хотим выразить огромную благодарность Тане, за проверенную пешую обзорную экскурсию, по старому городу Кракова. Настолько все было легко, интересно, по
- ВВладимир15 июня 2025Отличный тур, видно, что Татьяна действительно любит и сопереживает истории Кракова.
При этом сам тур хоть и был рассчитан на 2.5 часа, продлился в итоге 3.5, и это было действительно здорово. Никто не торопился, не спешил, все, мне кажется, остались довольны.
- ННина7 июня 2025Мы хотим поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию. Интересный материал,помог нам разобраться во многих вопросах. Давал нам возможность отдыхать,не смотря на свое время. Благодаря Алексею,нам захотелось сюда снова приехать. 🙂
- ЭЭлла27 мая 2025Хорошая экскурсия с экскурсоводом Таней, приятная, доступная и лёгкая подача материала. Дала пару рекомендаций, съориентировала что стоит самим посмотреть, на что не стоит тратить время. Спасибо
- ГГеня21 мая 2025Экскурсия с Татьяной пробежала не заметно настолько было все очень интересно.
- ИИнесса14 мая 2025Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию, интересную и содержательную. От всей души рекомендую
- SSvetlana13 мая 2025Изумительная экскурсия!
Ольга большой профессионал!
Мы очень благодарны за проведенное время!
- NNatalija6 мая 2025Татьяна провела профессиональную мини-экскурсию по Кракову. За 3 часа (а заявлено было 2,0) успели пройти и посмотреть очень много. Гид
