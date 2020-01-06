6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Истории известных личностей квартала

В костёле Св. Станислава вы услышите о жизни и мученической смерти патрона Кракова и всей Польши, узнаете, чем прославили страну люди, похороненные в пантеоне костёла. На улице Широкой поймёте, почему воздвигли памятник Яну Карскому. Здесь же, у дома предпринимательницы Елены Рубинштейн, мы поговорим о её успехах в бизнесе, а на площади Вольница я приведу вас к жилищу ещё одной женщины — Эстерки, любовницы короля Казимежа, которая сыграла значительную роль в судьбе местных жителей. Конечно, мой рассказ коснётся и снятого в квартале фильма «Список Шиндлера». Вы побываете в местах съёмок, где я поясню, почему Спилберг использовал эти локации и из-за чего от режиссуры отказался Роман Полански.

Погружение в религию и культуру жителей Казимежа

Осматривая синагоги, ритуальную баню и старое еврейское кладбище, вы разберётесь в иудейских ритуалах и нравах современной жизни квартала. Мы затронем тему отношений евреев с польскими соседями — изоляцию первых поселенцев района и совместный быт настоящего. Вы увидите католические храмы и выясните, где хранятся самые большие орга́ны Кракова и чем примечателен праздник Тела Господня. Кроме того, я погружу вас в богемный Казимеж XXI столетия — мы прогуляемся вдоль популярных у местной творческой элиты ресторанов. Зайдём в кафе, стилизованное под старую краковскую квартиру, а после вы рассмотрите аутентичные еврейские лавки.