6 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Казимеж — квартал горя и счастья

Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — угол улиц Jozefa Dietla и sw.Stanislawa
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
4.5
Александра
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
Александра – Гид в Кракове
Казимеж — самый богемный район древней столицы — некогда был свидетелем больших трагедий.

Я живу здесь много лет, изучая биографию квартала, и теперь открою вам его интереснейшие хроники.

Я расскажу, чем жили его обитатели, как они добивались успехов и теряли близких.

Вместе мы проследим путь, который прошёл еврейский Краков — от основания до наших дней.

Аутентичные декорации Казимежа, его современная жизнь, легенды и исторические детали помогут вам понять, какое место занимал гонимый веками народ в судьбе Польши.
Казимеж — квартал горя и счастья
Казимеж — квартал горя и счастья

Что вас ожидает

Истории известных личностей квартала
В костёле Св. Станислава вы услышите о жизни и мученической смерти патрона Кракова и всей Польши, узнаете, чем прославили страну люди, похороненные в пантеоне костёла. На улице Широкой поймёте, почему воздвигли памятник Яну Карскому. Здесь же, у дома предпринимательницы Елены Рубинштейн, мы поговорим о её успехах в бизнесе, а на площади Вольница я приведу вас к жилищу ещё одной женщины — Эстерки, любовницы короля Казимежа, которая сыграла значительную роль в судьбе местных жителей. Конечно, мой рассказ коснётся и снятого в квартале фильма «Список Шиндлера». Вы побываете в местах съёмок, где я поясню, почему Спилберг использовал эти локации и из-за чего от режиссуры отказался Роман Полански.

Погружение в религию и культуру жителей Казимежа
Осматривая синагоги, ритуальную баню и старое еврейское кладбище, вы разберётесь в иудейских ритуалах и нравах современной жизни квартала. Мы затронем тему отношений евреев с польскими соседями — изоляцию первых поселенцев района и совместный быт настоящего. Вы увидите католические храмы и выясните, где хранятся самые большие орга́ны Кракова и чем примечателен праздник Тела Господня. Кроме того, я погружу вас в богемный Казимеж XXI столетия — мы прогуляемся вдоль популярных у местной творческой элиты ресторанов. Зайдём в кафе, стилизованное под старую краковскую квартиру, а после вы рассмотрите аутентичные еврейские лавки.

Организационные детали

  • Обратите внимание: встреча с гидом происходит строго в указанном месте
  • Если гид приходит за вами к отелю, взимается дополнительная плата — 10 евро
Казимеж — квартал горя и счастья
Казимеж — квартал горя и счастья
Казимеж — квартал горя и счастья
Казимеж — квартал горя и счастья
Казимеж — квартал горя и счастья
Казимеж — квартал горя и счастья
Казимеж — квартал горя и счастья
Казимеж — квартал горя и счастья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — угол улиц Jozefa Dietla и sw.Stanislawa.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Здравствуйте, меня зовут Александра, я предлагаю вам экскурсию по Кракову, в котором живу с 1994 года. Закончила краковскую Академию Художеств, магистр искусств. Приглашаю вас увидеть Краков моими глазами и познакомиться с историей и культурной жизнью этого старинного города с совершенно особой атмосферой.
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

6 января 2020
Скучно. Гид ограничилась общеизвестными материалами не вдаваясь в чем горе и счастье.
18 ноября 2019
Александра влюблена в Краков, очень интересная девушка. Показала потаенные места Казимежа, рассказала много уникальных и удивительных историй. Очень правильно названа экскурсия "Казимеж-квартал горя и счастья". Испытали на себе много эмоций. Экскурсия прошла на одном дыхании. Не заметили как пролетело время. Огромное спасибо за приятную компанию и проведенное вместе время. Ирина и Денис
13 октября 2019
Спасибо, рекомендуем!
26 июля 2019
Александра- прекрасный рассказчик, знает много историй и легенд. Мы получили огромное удовольствие.
18 июля 2019
Для нас всегда очень важно, чтобы в экскурсии не было формального характера (что-то вроде "посмотрите направо - посмотрите налево и т. п. ), как рецепт при готовке нужно "снимать с рук", так и на город лучше впервые смотреть глазами местного жителя, а потом на эту ниточку "нанизывать" свои впечатления и эмоции. С Александрой у нас получилось! Спокойная прогулка по кварталу Казимеж, сложная тема перекрестка эпох и событий, некоторые из которых были ещё совсем недавно... Нам было очень комфортно
17 апреля 2019
С нашим гидом Александрой экскурсия была очень содержательной. Познакомились с историей разных синагог и других святых мест, исторических личностей. Узнали о многих событиях района Казимеж. Попробовали самый вкусный кофе в оригинальном кафе. Александра подсказывала где и как лучше познакомиться с г. Краков.

Александра проводит ещё 1 экскурсию

По старинному Кракову
52 за экскурсию
2 часа
105 отзывов
Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю
Вы подниметесь на Вавельский холм и увидите оборонительные стены старого Кракова, выйдете на рыночную площадь и представите себе жизнь в Средневековье. Познакомившись с историей города, вы с куда большим удовольствием будете открывать для себя другие достопримечательности и архитектурные памятники Кракова.

Исторические экскурсии в Кракове

Трагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому КраковуТрагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому КраковуТрагедии и радости Казимежа — прогулка по еврейскому Кракову
15 за человека
2.5 часа
39 отзывов
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Сколько горя и счастья испытал еврейский Казимеж за столетия жизни! Этот квартал исторической столицы «видел» немало событий — от замкнутой жизни первых обитателей до моднейшего района Кракова в XXI столетии. Я стану вашим проводником в прошлое Казимежа — вы узнаете, чем жили первые поселенцы, как отразилась Вторая Мировая на судьбе города и почему иудаизм и христианство так сплелись в еврейском квартале. Вместе мы прочтём символы, скрытые в архитектуре зданий, чтобы понять, какой он — настоящий Казимеж.
Тайны и величие королевских династийТайны и величие королевских династийТайны и величие королевских династий
90 за экскурсию
3 часа
24 отзыва
История королевского Кракова: интерьеры, ритуалы и привычки польских монархов
Краков — бывшая резиденция правителей могущественной Речи Посполитой. Здесь столетиями жили короли, которые оставили после себя роскошные дворцы и величественные храмы. Приглашаю вас на увлекательную прогулку по страницам истории королевского Кракова, во время которой вы узнаете об интерьерах, ритуалах и тайнах польских монархов.
Секреты университетского КраковаСекреты университетского КраковаСекреты университетского Кракова
50 за экскурсию
2.5 часа
3 отзыва
Взглянуть на город глазами студентов прошлого: от Коперника до Папы Римского
В моей компании вы совершите нестандартную прогулку по Кракову: увидите корпуса старейшего университета в Польше, парки и галереи, музеи, костелы и даже первый глобус с изображением Америки. И тотчас представите себя студентами разных эпох. Я расскажу о судьбах ректоров, известных учёных и революционеров, чьи жизни были связаны с Ягеллонским университетом и и другими краковскими академиями. А ещё вы узнаете, какой святой до сих пор молятся польские студенты, и поймёте, как богатое образовательное наследие Кракова отразилось на облике города.
Индивидуальная экскурсия в Освенцим из КраковаИндивидуальная экскурсия в Освенцим из КраковаИндивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
390 за экскурсию
7 часов
2 отзыва
Осознать одну из самых страшных страниц истории в нацистском лагере смерти
«Да будет на века криком отчаяния и предостережения для человечества это место...» — гласит табличка в Освенциме. Этот памятник-напоминание из тех, о которых не нужно писать долгих преамбул. Здесь вы не просто узнаете, но увидите и осмыслите историю крупнейшего в нацистской Германии концентрационного лагеря смерти. Осмотрите шокирующие экспонаты музея Аушвиц-Биркенау и прочувствуете тяжелую атмосферу Освенцима.
Подземелья Рыночной площадиПодземелья Рыночной площадиПодземелья Рыночной площади
19 за человека
2 часа
Исследовать секретный ярус Кракова и услышать его средневековые истории
На Рыночной площади уже больше 8 столетий бьется сердце Кракова, и именно здесь сохранились следы интереснейших событий из истории города. Мы пройдем по площади в поисках артефактов Средневековья, поговорим о краковских купцах и монархах, а после — спустимся в таинственные подземелья, где вам откроются городские секреты и детали городского быта.
Дорога святого СтаниславаДорога святого СтаниславаДорога святого Станислава
50 за экскурсию
2 часа
11 отзывов
Знакомство с католической культурой Кракова и главным покровителем Польши
Эта экскурсия познакомит вас с главными памятниками католического Кракова, которые находятся в стороне от протоптанных туристических маршрутов. Мы заглянем в самые красивые костелы города, исследуем готические фасады, поговорим о главном покровителе Польши и монашеском ордене лекарей. А после я покажу вам, где можно попробовать самое вкусное мороженое в Кракове!

Выбирайте и другие экскурсии в Кракове

ГастрономическиеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураНеобычные маршрутыЗа городомНа автомобилеВсеМузеи и искусствоПешкомОбзорныеБары и ночная жизньНа автобусеОсвенцим
52 за экскурсию
Заказать экскурсию