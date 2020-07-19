105 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

По старинному Кракову

Обойти средневековый город, полюбоваться панорамным видом и погрузиться в историю

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — у креста Катыньского, под Вавелем
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии105 отзывов
4.62
Александра
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
Александра – Гид в Кракове
Вы подниметесь на Вавельский холм и увидите оборонительные стены старого Кракова, выйдете на рыночную площадь и представите себе жизнь в Средневековье.

Познакомившись с историей 📖 города, вы с куда большим удовольствием будете открывать для себя другие достопримечательности 🏛️ и архитектурные памятники Кракова.
По старинному Кракову

Что вас ожидает

В экскурсию включены такие объекты как:

  • Вавельский холм, кафедральный собор и двор Королевского замка;
  • Панорама на Краков;
  • Улица Гродская с костелом св. Петра и Павла и костелом св. Андрея;
  • Площадь Всех Святых;
  • Рыночная площадь и суконные ряды;
  • Мариацкий костёл;
  • Улица. Флорианская — самая популярная улица Кракова;
  • Оборонительные стены средневекового Кракова;
  • Флорианские ворота и барбакан.

Организационные детали

  • Обратите внимание: встреча с гидом происходит строго в указанном месте
  • Гид может прийти за вами к отелю за дополнительную плату — 10 евро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — у креста Катыньского, под Вавелем.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Здравствуйте, меня зовут Александра, я предлагаю вам экскурсию по Кракову, в котором живу с 1994 года. Закончила краковскую Академию Художеств, магистр искусств. Приглашаю вас увидеть Краков моими глазами и познакомиться с историей и культурной жизнью этого старинного города с совершенно особой атмосферой.
Напишите мне

105 отзывов оставили туристы

19 июля 2020
Все очень понравилось, Александра интересно рассказала об объектах по маршруту, немного о истории Кракова, а так же подсказала, что ещё сделать в округе, где пообедать :) рекоммендуем!
15 марта 2020
На мой взгляд, Краков - это город, по которому невозможно провести неинтересную экскурсию. Отдельное спасибо за рекомендации кофеен и культурных мероприятий.
10 марта 2020
Понравилось всё. Краков прекрасен. Александра дала много интересной информации. Из-за междугороднего трансфера мы немного опаздывали, без проблем передоговорились. По факту экскурсия получилась дольше, чуть ли не 3 часа. В эту поездку мы были в двух городах, в Кракове - с русским гидом (Александрой), в Варшаве - с польским. Этот факт даже позволил расширить границы восприятия и ощущения от Польши (истории, культуры, обычаев, отношений).
4 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. Александра отличный, эрудированный гид. Так получилось, что вся наша экскурсия проходила под дождем, но это ни сколько не омрачило впечатления, а наоборот, в комплексе с интересным рассказом стало такой вот краковской изюминкой ))) Очень рекомендую Александру в качестве гида по Кракову!))
3 марта 2020
Экскурсия замечательная! Обошли все самые значимые места старого города и даже не заметили, как пролетело время! Рассказ Александры был очень интересен и полон, гид ответила на все наши вопросы и дала советы по дальнейшему пребыванию. Состав нашей группы был необычным: все очень медленно передвигались, Александра подстроилась под наш темп, за что ей огромное спасибо! Благодаря Вам мы захотели ещё раз вернуться в этот город!
11 января 2020
Очень понравилась экскурсия, город и Александра! Много узнали о городе и его жителях! Спасибо огромное!
9 января 2020
Экскурсия с Александрой очень понравилась. Мы были впервые в Кракове. Узнали много интересных фактов о Кракове. Также Александра подсказала интересные места для самостоятельного посещения. Сходили в некоторые из них и остались довольны. Спасибо большое за экскурсию!
3 января 2020
Экскурсия начинается под стенами Вавеля, далее мы поднялись в королевский двор, где гид рассказала об архитектуре, традициях королей, экспонируемых ценностях. После прошлись по главной улице до рынка, рассмотрели выдвигающиеся фигурки во дворе Ягеллонского университета. Александра охотно отвечает на все вопросы, спокойный и обстоятельный гид. Вы не услышите захватывающих историй, но получите всю интересующую информацию. Спасибо!
2 января 2020
В целом экскурсия очень понравилась. Гид приятный человек и интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Гид дал много рекомендаций, что, где и когда можно посмотреть в городе уникального и интересного. Жаль, что мы встретились в последний день нашего пребывания в Кракове и уже не было возможности посмотреть то, что было рекомендовано. Чуть не хватило исторических фактов, чтобы сложить полное впечатление об истории возникновения и становления города. Гид разу призналась, что она не историк и на ряд вопросов ей было затруднительно ответить.
31 декабря 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Было познавательно и интересно. 2 часа прошли очень быстро.
Ещё 95 отзывов

Александра проводит ещё 1 экскурсию

Казимеж — квартал горя и счастьяКазимеж — квартал горя и счастьяКазимеж — квартал горя и счастья
52 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Проникнуться непростой историей еврейского Кракова и узнать о его современной жизни
Казимеж — самый богемный район древней столицы — некогда был свидетелем больших трагедий. Я живу здесь много лет, изучая биографию квартала, и теперь открою вам его интереснейшие хроники. Я расскажу, чем жили его обитатели, как они добивались успехов и теряли близких. Вместе мы проследим путь, который прошёл еврейский Краков — от основания до наших дней. Аутентичные декорации Казимежа, его современная жизнь, легенды и исторические детали помогут вам понять, какое место занимал гонимый веками народ в судьбе Польши.

Обзорные экскурсии в Кракове

Старый Краков и замок ВавельСтарый Краков и замок ВавельСтарый Краков и замок Вавель
17 за человека
3.5 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности и тайные уголки города на дружеской обзорной экскурсии
Вы пройдете по Королевскому пути и отыщете в историческом центре Кракова характерные приметы разных эпох. Рассмотрите купеческие дома и старинные костелы, заглянете в секретные дворики и живописные сады и услышите занимательные городские байки и легенды.
Краков по максимуму: Старый город и КазимежКраков по максимуму: Старый город и КазимежКраков по максимуму: Старый город и Казимеж
35 за человека
7.5 часов
61 отзыв
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Эта насыщенная прогулка — возможность за один день узнать все самое главное в Кракове с профессиональным гидом. Вы сделаете это с комфортом: изучите знаковые места Старого города, отдохнете за традиционным польским обедом, а после погрузитесь в историю еврейского квартала Казимеж. Великолепный Мариацкий костел, секреты Рыночной площади, легенды и факты Вавельского замка, а также улочки, которые хранят непростое прошлое Казимежа, — за 7,5 часов вы не просто оцените красивейший польский город, но узнаете его радости и горести.
Старый Краков, фабрика Шиндлера и район ПодгужеСтарый Краков, фабрика Шиндлера и район ПодгужеСтарый Краков, фабрика Шиндлера и район Подгуже
40 за человека
7.5 часов
4 отзыва
Изучить исторический центр города и прикоснуться к судьбам жителей гетто
Если у вас нет нескольких дней на знакомство с Краковом, предлагаю объединить две прогулки — исследовать Старый город и погрузиться в историю еврейского гетто. В первой части экскурсии вы прогуляетесь по эпохам Кракова на Королевском тракте, в деталях рассмотрите Мариацкий костел, услышите необычные сюжеты яркой Рыночной площади и старинного Вавельского замка. А следом откроете непростые страницы истории: музей «Фабрика Оскара Шиндлера» и район Подгуже помогут осознать огромную человеческую трагедию и великую человечность.
Тайны и легенды старинного КраковаТайны и легенды старинного КраковаТайны и легенды старинного Кракова
77 за экскурсию
2 часа
62 отзыва
Пройти Королевским путем и погрузиться в атмосферу средневековой столицы Польши на обзорной прогулке
Приглашаю вас пройтись по так называемому Королевскому пути. Издавна короли, приезжавшие в Краков проезжали по этому пути через весь город к королевскому замку (Вавель). На мгновение мы окунемся в атмосферу Средневековья и проведём немного времени в столице Польши (ведь когда-то именно Кракове был столицей).

Выбирайте и другие экскурсии в Кракове

ГастрономическиеГрупповыеИндивидуальныеИстория и архитектураНеобычные маршрутыЗа городомНа автомобилеВсеМузеи и искусствоПешкомОбзорныеБары и ночная жизньНа автобусеОсвенцим
52 за экскурсию
Заказать экскурсию