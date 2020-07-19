105 отзывов оставили туристы

Краков по максимуму: Старый город и Казимеж
Экскурсия по главным достопримечательностям и еврейскому кварталу с перерывом на обед по-польски
Эта насыщенная прогулка — возможность за один день узнать все самое главное в Кракове с профессиональным гидом. Вы сделаете это с комфортом: изучите знаковые места Старого города, отдохнете за традиционным польским обедом, а после погрузитесь в историю еврейского квартала Казимеж. Великолепный Мариацкий костел, секреты Рыночной площади, легенды и факты Вавельского замка, а также улочки, которые хранят непростое прошлое Казимежа, — за 7,5 часов вы не просто оцените красивейший польский город, но узнаете его радости и горести.