105 отзывов оставили туристы

В целом экскурсия очень понравилась. Гид приятный человек и интересный рассказчик. Время пролетело незаметно. Гид дал много рекомендаций, что, где и когда можно посмотреть в городе уникального и интересного. Жаль, что мы встретились в последний день нашего пребывания в Кракове и уже не было возможности посмотреть то, что было рекомендовано. Чуть не хватило исторических фактов, чтобы сложить полное впечатление об истории возникновения и становления города. Гид разу призналась, что она не историк и на ряд вопросов ей было затруднительно ответить.