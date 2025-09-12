Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Кракове на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 15 отзывов Мини-группа до 10 чел. Средневековый Краков и его легенды Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам Начало: Барбакан Расписание: ежедневно в 10:00 €20 за человека Пешая 4 часа 34 отзыва Мини-группа до 10 чел. Знакомьтесь, Краков Узнайте тайны Кракова, прогуливаясь по его историческим улицам. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и эпохи Возрождения Начало: В районе бастиона Барбакан Расписание: ежедневно в 10:00 €25 за человека Пешая 2.5 часа 48 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера» Начало: У Старой Синагоги от €110 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Кракова

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Экскурсии на русском языке»

Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 97 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь