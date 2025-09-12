Мини-группа
до 10 чел.
Средневековый Краков и его легенды
Прогулка по Старому городу Кракова откроет перед вами тайны и легенды столицы королей. Увлекательный маршрут по историческим местам и культурным памятникам
Начало: Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€20 за человека
Знакомьтесь, Краков
Узнайте тайны Кракова, прогуливаясь по его историческим улицам. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и эпохи Возрождения
Начало: В районе бастиона Барбакан
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трагедии и радости Казимежа - прогулка по еврейскому Кракову
Прочувствовать непростую судьбу старейшего района города и пройти по следам героев «Списка Шиндлера»
Начало: У Старой Синагоги
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €110 за всё до 10 чел.
