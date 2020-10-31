Как добраться до Брюсселя на самолёте
В Брюсселе 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Брюсселя
- Брюссель BRUBrussels Airport
- Шарлеруа CRLCharleroi Brussels South Airport
Самые дешёвые билеты в Брюссель из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|690
|2ч 10м
|17.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|725
|1ч 50м
|25.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|731
|1ч 30м
|16.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|907
|2ч 20м
|15.10.2020
|из 🇪🇸Реуса
|908
|2ч 5м
|29.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|925
|1ч 35м
|15.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|1 075
|2ч 25м
|15.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|1 113
|2ч 35м
|13.10.2020
|из 🇪🇸Жироны
|1 202
|2ч
|24.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|1 260
|2ч 50м
|11.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|1 261
|2ч 50м
|14.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|1 283
|2ч 45м
|23.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 362
|2ч 55м
|20.10.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|1 369
|2ч 20м
|19.10.2020
|из 🇪🇸Альмерии
|1 392
|2ч 40м
|16.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 455
|1ч 25м
|21.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|1 464
|1ч 35м
|14.04.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|1 521
|2ч 5м
|18.12.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 543
|2ч 35м
|15.11.2020
|из 🇫🇷Каркасона
|1 547
|1ч 45м
|31.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 549
|3ч
|28.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 560
|18ч 30м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 615
|2ч 50м
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 616
|10ч 25м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 635
|19ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 639
|10ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|1 646
|2ч 20м
|11.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|1 702
|1ч 40м
|10.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 755
|13ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Бари
|1 757
|9ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 810
|2ч 15м
|16.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|1 817
|24ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|1 817
|25ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 819
|2ч 5м
|31.10.2020
|из 🇲🇦Рабата
|1 821
|3ч 15м
|13.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|1 911
|2ч 15м
|25.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|1 912
|6ч 30м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 966
|18ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 024
|11ч 15м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 067
|12ч 5м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 067
|10ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 086
|16ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 102
|2ч 50м
|11.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|2 180
|20ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 180
|6ч 5м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|2 185
|21ч 15м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇲🇦Надора
|2 262
|3ч 5м
|16.12.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|2 275
|3ч
|14.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 276
|16ч 55м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|2 360
|1ч 45м
|08.12.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|2 362
|13ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇪🇸Фуэртевентуры
|2 403
|27ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 447
|22ч 30м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇽🇰Приштины
|2 449
|7ч 35м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|2 471
|36ч 20м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 539
|31ч 35м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇲🇦Танжера
|2 543
|3ч
|18.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 584
|14ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇴Бакэу
|2 634
|31ч 40м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇬🇧Ноттингема
|2 634
|28ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Турина
|2 725
|46ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|2 731
|37ч 25м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 795
|1ч 40м
|31.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 816
|23ч 15м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 855
|7ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Грана-Канарии
|2 907
|34ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|3 074
|2ч 20м
|20.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 085
|20ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 133
|28ч (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|3 159
|43ч 15м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|3 169
|43ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|3 225
|21ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|3 270
|9ч 20м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|3 277
|29ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|3 359
|29ч 35м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇪🇸Лы-Коруньи
|3 361
|11ч 20м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇩🇪Дрездена
|3 415
|26ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|3 459
|41ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Триеста
|3 460
|28ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 517
|43ч 5м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|3 634
|14ч 30м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇫🇮Лаппеэнранты
|3 712
|26ч 30м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 759
|19ч 15м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 794
|49ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|3 847
|1ч 15м
|14.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|4 009
|3ч 45м
|10.11.2020
|из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы
|4 030
|39ч 45м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|4 090
|52ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇹Пармы
|4 104
|12ч (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|4 146
|1ч 10м
|13.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|4 161
|42ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 172
|22ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|4 294
|28ч 20м (⇵1)
|07.08.2021
|из 🇮🇹Неаполя
|4 320
|19ч 5м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇴Клужа
|4 371
|33ч 50м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|4 415
|26ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|4 451
|31ч 15м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|4 514
|43ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|4 638
|34ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|4 805
|11ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Брюсселя
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Брюсселя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Афины, Стамбул, Краснодар и Санкт-Петербург
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