Как добраться до Брюсселя на самолёте

В Брюсселе 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Брюсселя

Брюссель BRU Brussels Airport Шарлеруа CRL Charleroi Brussels South Airport

Самые дешёвые билеты в Брюссель из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Брюсселя

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Брюсселя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Афины, Стамбул, Краснодар и Санкт-Петербург

Авиакомпании которые летают из аэропортов Брюсселя