Летим в Брюссель

Как добраться до Брюсселя на самолёте

В Брюсселе 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Брюсселя

  1. Брюссель BRU
    Brussels Airport
  2. Шарлеруа CRL
    Charleroi Brussels South Airport

Самые дешёвые билеты в Брюссель из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.10.2020из 🇵🇱Варшавы6902ч 10м
17.10.2020из 🇦🇹Вены7251ч 50м
25.10.2020из 🇩🇪Берлина7311ч 30м
16.10.2020из 🇪🇸Мадрида9072ч 20м
15.10.2020из 🇪🇸Реуса9082ч 5м
29.10.2020из 🇮🇹Милана9251ч 35м
15.10.2020из 🇲🇪Подгорицы1 0752ч 25м
15.11.2020из 🇱🇻Риги1 1132ч 35м
13.10.2020из 🇪🇸Жироны1 202
24.10.2020из 🇷🇴Яссы1 2602ч 50м
11.11.2020из 🇧🇬Софии1 2612ч 50м
14.10.2020из 🇬🇷Корфу1 2832ч 45м
23.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 3622ч 55м
20.10.2020из 🇪🇸Ибицы1 3692ч 20м
19.10.2020из 🇪🇸Альмерии1 3922ч 40м
16.10.2020из 🇨🇿Праги1 4551ч 25м
21.10.2020из 🇫🇷Бордо1 4641ч 35м
14.04.2021из 🇭🇺Будапешта1 5212ч 5м
18.12.2020из 🇱🇹Вильнюса1 5432ч 35м
15.11.2020из 🇫🇷Каркасона1 5471ч 45м
31.10.2020из 🇬🇷Салоников1 549
28.10.2020из 🇮🇹Рима1 56018ч 30м (⇵1)
25.11.2020из 🇪🇸Малаги1 6152ч 50м
25.10.2020из 🇺🇦Киева1 61610ч 25м (⇵1)
11.11.2020из 🇬🇷Афин1 63519ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇹Болоньи1 63910ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇹Порту1 6462ч 20м
11.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга1 7021ч 40м
10.11.2020из 🇬🇧Лондона1 75513ч 50м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇹Бари1 7579ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 8102ч 15м
16.10.2020из 🇩🇰Копенгагена1 81724ч (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇪Стокгольм1 81725ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇵🇱Кракова1 8192ч 5м
31.10.2020из 🇲🇦Рабата1 8213ч 15м
13.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки1 9112ч 15м
25.10.2020из 🇪🇸Аликанте1 9126ч 30м (⇵1)
25.10.2020из 🇵🇹Лиссабона1 96618ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇫🇷Парижа2 02411ч 15м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇦Харькова2 06712ч 5м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇦Львова2 06710ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇵🇹Фару2 08616ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 1022ч 50м
11.11.2020из 🇮🇹Катании2 18020ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇪🇪Таллина2 1806ч 5м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇹Венеции2 18521ч 15м (⇵2)
24.12.2020из 🇲🇦Надора2 2623ч 5м
16.12.2020из 🇲🇩Кишинёва2 275
14.10.2020из 🇬🇧Манчестера2 27616ч 55м (⇵1)
22.12.2020из 🇫🇷Тулузы2 3601ч 45м
08.12.2020из 🇨🇾Ларнаки2 36213ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇪🇸Фуэртевентуры2 40327ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇪🇸Тенерифе2 44722ч 30м (⇵1)
04.12.2020из 🇽🇰Приштины2 4497ч 35м (⇵1)
19.11.2020из 🇵🇱Катовице2 47136ч 20м (⇵2)
08.11.2020из 🇵🇱Вроцлава2 53931ч 35м (⇵2)
21.11.2020из 🇲🇦Танжера2 543
18.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива2 58414ч (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇴Бакэу2 63431ч 40м (⇵2)
14.10.2020из 🇬🇧Ноттингема2 63428ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇹Турина2 72546ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇮🇹Пизы2 73137ч 25м (⇵2)
24.12.2020из 🇫🇷Ниццы2 7951ч 40м
31.10.2020из 🇩🇪Дортмунда2 81623ч 15м (⇵1)
20.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 8557ч 30м (⇵1)
11.11.2020из 🇪🇸Грана-Канарии2 90734ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇪🇸Валенсии3 0742ч 20м
20.11.2020из 🇳🇱Амстердама3 08520ч 45м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 13328ч (⇵1)
12.12.2020из 🇱🇹Каунаса3 15943ч 15м (⇵2)
28.11.2020из 🇵🇱Познани3 16943ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇦🇱Тираны3 22521ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне3 2709ч 20м (⇵1)
08.11.2020из 🇫🇷Нанта3 27729ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇵🇱Гданьска3 35929ч 35м (⇵1)
12.11.2020из 🇪🇸Лы-Коруньи3 36111ч 20м (⇵1)
14.11.2020из 🇩🇪Дрездена3 41526ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇮🇹Вероны3 45941ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇮🇹Триеста3 46028ч (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇦Одессы3 51743ч 5м (⇵2)
12.11.2020из 🇫🇷Страсбурга3 63414ч 30м (⇵1)
14.11.2020из 🇫🇮Лаппеэнранты3 71226ч 30м (⇵2)
22.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 75919ч 15м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Москвы3 79449ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇭Женевы3 8471ч 15м
14.10.2020из 🇬🇷Родоса4 0093ч 45м
10.11.2020из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы4 03039ч 45м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇴Тимишоары4 09052ч 40м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇹Пармы4 10412ч (⇵2)
05.01.2021из 🇩🇪Гамбурга4 1461ч 10м
13.10.2020из 🇹🇷Анкары4 16142ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Антальи4 17222ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇩🇪Штутгарта4 29428ч 20м (⇵1)
07.08.2021из 🇮🇹Неаполя4 32019ч 5м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇴Клужа4 37133ч 50м (⇵2)
22.10.2020из 🇮🇹Флоренции4 41526ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇷Миконоса4 45131ч 15м (⇵2)
12.01.2021из 🇪🇸Ласа-Пальмаса4 51443ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇱🇺Люксембурга4 63834ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇷🇸Белграда4 80511ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Брюсселя, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Малага, Афины, Стамбул, Краснодар и Санкт-Петербург

Авиакомпании которые летают из аэропортов Брюсселя