И Ирина Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Экскурсия подойдет возрастным туристам или людям, которые не могут долго ходить. Вы посмотрите практически всю Варшаву, наш гид провел нашу экскурсию на 1,5 часа дольше, без дополнительной платы.

О Ольга Авто-пешеходная прогулка по Варшаве читать дальше отвечающий на любые вопросы. Эрудиция,легкость в общении,колоссальные знания истории. Маршрут удобен и интересен предусмотрены все нюансы, будь то погода или физические возможности туриста.. Благодаря Яне мы открыли для себя Варшаву и влюбились в этот город. Яна- великолепный гид. Встреча с ней большая удача. Знающая и влюбленная в свою работу. Любящая страну и город. Прекрасный рассказчик

A ARIF Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Очень образованная и интелегентная женщина!

Л Лиана Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Очень познавательная экскурсия с прекрасным гидом Яной! Увидели Варшаву другими глазами!! Очень рекомендую к посещению!

O Olga Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Чудесная экскурсия, много интересных фактов и подробностей. Яна грамотно и увлекательно погружает нас в историю мест, где мы были, свободно владеет материалом и с лёгкостью ориентируется в разных эпохах и исторических личностях. Всем рекомендую!

M Maria Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Потрясающая экскурсия, узнала много интересного. Спасибо ❤️

Н Наталия Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Благодарим Яну за её любовь к Варшаве, которую она передала нам!!!

J Jurij Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Все хорошо Наши пожелания были все учтены Буду рекомендовать друзьям и знакомым

Ю Юлия Авто-пешеходная прогулка по Варшаве читать дальше с Яной, и не пожалели ни одной секунды. Яна не просто профессионал своего дела, но и невероятно чудесный человек. Экскурсия очень интересная, время пролетело совершенно незаметно, а мы смогли влюбиться в Варшаву и узнали много для себя нового. Однозначно рекомендую познакомиться с городом именно с Яной, и вы запомните эту экскурсию навсегда.

Яночка, спасибо вам огромное, всего вам доброго и хорошего! Были в Варшаве всего несколько дней, и решили провести их с пользой. Для знакомства с этим замечательным городом, выбрали экскурсию

А Александр Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Это наш лучший экскурсовод за последние 5 лет! Очень рекомендую. Душевная и очень умная Яна! Спасибо за Польшу! За Варшаву спасибо! И, да, «проверено - мин нет»! (С)

Y Yuri Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яне огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесно проведенное время с приятным человеком и интересным рассказчиком

Г Гаухара Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яна профессионал своего дела и просто красивая и интересная Девушка;)

Открыла для Нас интересные и познавательные факты об истории и культуре красивого, чистого и доброго города Варшавы.



В её компании чувствовали Себя комфортно и тепло.

I Irina Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Все было супер

М Марина Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Экскурсия прекрасная, интересная и очень расширяющая знания истории. Яна производит впечатление человека, который обожает Варшаву, хорошо знает историю и охотно делится этим. Очень рекомендую

Д Дарья Авто-пешеходная прогулка по Варшаве читать дальше в город и узнать о нем побольше. Договорились о трансфере прямо из аэропорта. Сама экскурсия была очень интересной, узнали много нового. Спасибо, рекомендую!:) Большое спасибо за прекрасную экскурсию. У нас в Варшаве было всего лишь несколько часов во время длинной пересадки. Решили выйти

Е Екатерина Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну!

Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!!

Варшава в сердце навсегда.

Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

И Инна Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Спасибо большое Яночке!

К Камила Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%

А Альбина Авто-пешеходная прогулка по Варшаве читать дальше тк она не смогла нам провести экскурсию, предупредила нас за 40 минут до экскурсии, Кшиштоф очень старался рассказать подробно, видно что хорошо знает историю, приятный мужчина, но к сожалению я его плохо понимала, владеет русским сам поляк, быстро разговаривает но окончания я не всегда понимала. Спасибо Пишу отзыв спустя время, были первый раз в Варшаве, хотели послушать историю, оценку ставлю не Яне а ее напарнику Кшиштофу,