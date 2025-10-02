Мои заказы

Варшавский барбакан – экскурсии в Варшаве

Найдено 5 экскурсий в категории «Варшавский барбакан» в Варшаве на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Варшава шаг за шагом
Пешая
3.5 часа
159 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Пешая
3 часа
342 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€120 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Пешая
3 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
На машине
5 часов
73 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Узнайте Варшаву с комфортом: от Королевских Лазенок до Старого города, за несколько часов погрузитесь в историю и атмосферу столицы
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€275 за всё до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 октября 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Экскурсия подойдет возрастным туристам или людям, которые не могут долго ходить. Вы посмотрите практически всю Варшаву, наш гид провел нашу экскурсию на 1,5 часа дольше, без дополнительной платы.
  • О
    Ольга
    30 сентября 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна- великолепный гид. Встреча с ней большая удача. Знающая и влюбленная в свою работу. Любящая страну и город. Прекрасный рассказчик
    читать дальше

    отвечающий на любые вопросы. Эрудиция,легкость в общении,колоссальные знания истории. Маршрут удобен и интересен предусмотрены все нюансы, будь то погода или физические возможности туриста.. Благодаря Яне мы открыли для себя Варшаву и влюбились в этот город.

  • A
    ARIF
    15 июня 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Очень образованная и интелегентная женщина!
  • Л
    Лиана
    3 июня 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Очень познавательная экскурсия с прекрасным гидом Яной! Увидели Варшаву другими глазами!! Очень рекомендую к посещению!
  • O
    Olga
    2 июня 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Чудесная экскурсия, много интересных фактов и подробностей. Яна грамотно и увлекательно погружает нас в историю мест, где мы были, свободно владеет материалом и с лёгкостью ориентируется в разных эпохах и исторических личностях. Всем рекомендую!
  • M
    Maria
    4 мая 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Потрясающая экскурсия, узнала много интересного. Спасибо ❤️
  • Н
    Наталия
    1 мая 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Благодарим Яну за её любовь к Варшаве, которую она передала нам!!!
  • J
    Jurij
    27 февраля 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Все хорошо Наши пожелания были все учтены Буду рекомендовать друзьям и знакомым
  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Были в Варшаве всего несколько дней, и решили провести их с пользой. Для знакомства с этим замечательным городом, выбрали экскурсию
    читать дальше

    с Яной, и не пожалели ни одной секунды. Яна не просто профессионал своего дела, но и невероятно чудесный человек. Экскурсия очень интересная, время пролетело совершенно незаметно, а мы смогли влюбиться в Варшаву и узнали много для себя нового. Однозначно рекомендую познакомиться с городом именно с Яной, и вы запомните эту экскурсию навсегда.
    Яночка, спасибо вам огромное, всего вам доброго и хорошего!

  • А
    Александр
    7 января 2025
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Это наш лучший экскурсовод за последние 5 лет! Очень рекомендую. Душевная и очень умная Яна! Спасибо за Польшу! За Варшаву спасибо! И, да, «проверено - мин нет»! (С)
  • Y
    Yuri
    29 декабря 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яне огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесно проведенное время с приятным человеком и интересным рассказчиком
  • Г
    Гаухара
    18 октября 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна профессионал своего дела и просто красивая и интересная Девушка;)
    Открыла для Нас интересные и познавательные факты об истории и культуре красивого, чистого и доброго города Варшавы.

    В её компании чувствовали Себя комфортно и тепло.
  • I
    Irina
    3 сентября 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Все было супер
  • М
    Марина
    13 августа 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Экскурсия прекрасная, интересная и очень расширяющая знания истории. Яна производит впечатление человека, который обожает Варшаву, хорошо знает историю и охотно делится этим. Очень рекомендую
  • Д
    Дарья
    12 июля 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию. У нас в Варшаве было всего лишь несколько часов во время длинной пересадки. Решили выйти
    читать дальше

    в город и узнать о нем побольше. Договорились о трансфере прямо из аэропорта. Сама экскурсия была очень интересной, узнали много нового. Спасибо, рекомендую!:)

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну!
    Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!!
    Варшава в сердце навсегда.
    Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  • И
    Инна
    3 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Спасибо большое Яночке!
  • К
    Камила
    27 января 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
  • А
    Альбина
    7 марта 2023
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Пишу отзыв спустя время, были первый раз в Варшаве, хотели послушать историю, оценку ставлю не Яне а ее напарнику Кшиштофу,
    читать дальше

    тк она не смогла нам провести экскурсию, предупредила нас за 40 минут до экскурсии, Кшиштоф очень старался рассказать подробно, видно что хорошо знает историю, приятный мужчина, но к сожалению я его плохо понимала, владеет русским сам поляк, быстро разговаривает но окончания я не всегда понимала. Спасибо

  • A
    Alesia
    19 февраля 2023
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Так получилось, что экскурсию нам проводил Кшиштоф. Мы были семьей, сыну 14. Нам всем очень понравилось! Интересно, очень много фактов, много нестандартных историй. Рекомендую точно! Большое спасибо Кшиштофу за экскурсию и Яне за предусмотрительность.

