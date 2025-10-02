Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Варшава шаг за шагом: история и культура
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, пройдитесь по Краковскому предместью и Старому городу, узнайте о жизни варшавян и их традициях
Начало: В Старом городе
Сегодня в 08:00
11 дек в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Узнайте Варшаву с комфортом: от Королевских Лазенок до Старого города, за несколько часов погрузитесь в историю и атмосферу столицы
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
€275 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Магия рождественской Варшавы
Зимняя Варшава очаровывает огнями и ароматами. Прогулка по праздничным улицам, дегустация шоколада и вино на рождественском базаре - все это ждет вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€180 за всё до 3 чел.
- ИИрина2 октября 2025Экскурсия подойдет возрастным туристам или людям, которые не могут долго ходить. Вы посмотрите практически всю Варшаву, наш гид провел нашу экскурсию на 1,5 часа дольше, без дополнительной платы.
- ООльга30 сентября 2025Яна- великолепный гид. Встреча с ней большая удача. Знающая и влюбленная в свою работу. Любящая страну и город. Прекрасный рассказчик
- AARIF15 июня 2025Очень образованная и интелегентная женщина!
- ЛЛиана3 июня 2025Очень познавательная экскурсия с прекрасным гидом Яной! Увидели Варшаву другими глазами!! Очень рекомендую к посещению!
- OOlga2 июня 2025Чудесная экскурсия, много интересных фактов и подробностей. Яна грамотно и увлекательно погружает нас в историю мест, где мы были, свободно владеет материалом и с лёгкостью ориентируется в разных эпохах и исторических личностях. Всем рекомендую!
- MMaria4 мая 2025Потрясающая экскурсия, узнала много интересного. Спасибо ❤️
- ННаталия1 мая 2025Благодарим Яну за её любовь к Варшаве, которую она передала нам!!!
- JJurij27 февраля 2025Все хорошо Наши пожелания были все учтены Буду рекомендовать друзьям и знакомым
- ЮЮлия7 января 2025Были в Варшаве всего несколько дней, и решили провести их с пользой. Для знакомства с этим замечательным городом, выбрали экскурсию
- ААлександр7 января 2025Это наш лучший экскурсовод за последние 5 лет! Очень рекомендую. Душевная и очень умная Яна! Спасибо за Польшу! За Варшаву спасибо! И, да, «проверено - мин нет»! (С)
- YYuri29 декабря 2024Яне огромное спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесно проведенное время с приятным человеком и интересным рассказчиком
- ГГаухара18 октября 2024Яна профессионал своего дела и просто красивая и интересная Девушка;)
Открыла для Нас интересные и познавательные факты об истории и культуре красивого, чистого и доброго города Варшавы.
В её компании чувствовали Себя комфортно и тепло.
- IIrina3 сентября 2024Все было супер
- ММарина13 августа 2024Экскурсия прекрасная, интересная и очень расширяющая знания истории. Яна производит впечатление человека, который обожает Варшаву, хорошо знает историю и охотно делится этим. Очень рекомендую
- ДДарья12 июля 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию. У нас в Варшаве было всего лишь несколько часов во время длинной пересадки. Решили выйти
- ЕЕкатерина7 мая 2024Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну!
Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!!
Варшава в сердце навсегда.
Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
- ИИнна3 мая 2024Спасибо большое Яночке!
- ККамила27 января 2024Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
- ААльбина7 марта 2023Пишу отзыв спустя время, были первый раз в Варшаве, хотели послушать историю, оценку ставлю не Яне а ее напарнику Кшиштофу,
- AAlesia19 февраля 2023Так получилось, что экскурсию нам проводил Кшиштоф. Мы были семьей, сыну 14. Нам всем очень понравилось! Интересно, очень много фактов, много нестандартных историй. Рекомендую точно! Большое спасибо Кшиштофу за экскурсию и Яне за предусмотрительность.
