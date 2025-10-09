Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Варшаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 341 отзыв Индивидуальная до 5 чел. По улицам прекрасной Варшавы Познакомьтесь с Варшавой через её улицы и истории. Откройте для себя архитектуру, традиции и секреты местных жителей на этой увлекательной прогулке €120 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 58 отзывов Мини-группа до 10 чел. Добро пожаловать в Варшаву Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас Начало: В Старом городе Варшавы €45 за человека Пешая 2 часа 185 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Варшавой каждый день Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон Начало: На Замковой площади Расписание: ежедневно в 15:15 €25 за человека Другие экскурсии Варшавы

