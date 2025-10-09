Индивидуальная
до 5 чел.
По улицам прекрасной Варшавы
Познакомьтесь с Варшавой через её улицы и истории. Откройте для себя архитектуру, традиции и секреты местных жителей на этой увлекательной прогулке
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
19 окт в 10:30
26 окт в 10:30
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 окт в 15:15
€25 за человека
