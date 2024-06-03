1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Варшаве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Варшава шаг за шагом
Проследить судьбу города, увидеть его глазами варшавянина и узнать о польской культуре
Начало: В Старом городе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия рождественской Варшавы
Прогулка по зимней столице с ароматом горячего шоколада и атмосферой волшебства
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга3 июня 2024Яна провела потрясающую индивидуальную экскурсию по прекрасной Варшаве. Сердечно благодарю! 🫶
- ААртур2 июня 2024Отличная и запоминающаяся экскурсия по старому городу. Мы неожидали что будет так красиво и интересно. После экскурсии сходили на концерт Шопена по рекомендации гида. Нам все очень понравилось.
- ККсения14 мая 2024Везде, где бываю и есть возможность, хожу на экскурсии в 15:15 и не перестаю восхищаться глубиной знаний каждого гида и
- MMaia13 мая 2024Нам повезло сходить на три экскурсии вместе с Юлией, причём две из них мы заказали после участия в первой. Юлия
- ЛЛюдмила30 апреля 2024Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
- TTatjana28 октября 2023Очень приятный гид, рассказывала интересно, отвечала на вопросы, заводила в необычные места. Дала рекомендации по местной кухне, по транспорту. Были с четырьмя детьми, интересно было всем, и взрослым, и детям. Рекомендую!
- RRaimonds3 июля 2023Кшиштоф, к сожалению заболел и его замещала Яна. Эти оценки Яне.
- ЕЕлизавета22 мая 2023Должны были быть с кшиштофом, но он не смог прийти (по очень уважительной причине) и мы пошли с гидом Яной.
- ККонстантин12 мая 2022Экскурсия была насыщенной и интересной, всё понравилось. Спасибо!
- ИИрина23 декабря 2021Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Улица Краковское Предместье»
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