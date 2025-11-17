И Инна Свидание с Варшавой каждый день Отличная возможность узнать больше о истории Варшавы. Много интересных фактов. Экскурсовод знающий и пунктуальный.

О Ольга Свидание с Варшавой каждый день Юлия - отличный гид!

А Анжелика Свидание с Варшавой каждый день Рекомендую. Интересно, познавательно, замечательно. 🌸

Л Лана Свидание с Варшавой каждый день Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, интересный маршрут (синий). Рекомендую всем гостям города!

Е Евгений Свидание с Варшавой каждый день Спасибо было все информативно и круто!!!! Гид профессионал своего дела!!!!

Н Наталья Свидание с Варшавой каждый день Мы очень благодарны Юлии за экскурсию. Она -мастер своего дела. Было очень интересно и познавательно,даже несмотря на проливной дождь в течение всего дня. Благодарны ей за рекомендации к посещению интресных мест в Варшаве,которые не вошли в экскурсию. Обязательно вернемся еще!

С Сабина Свидание с Варшавой каждый день Юлия -замечательный гид,настоящий профессионал! Отличная экскурсия и при этом гид очень внимательная

М Марина Свидание с Варшавой каждый день Юрий - прекрасный рассказчик,влюблённый(по-моему), в Варшаву человек. Мне очень понравилось, что его рассказ не был перегружен "историческими" анекдотами. Мы решили, что непременно попробуем записаться на следующие экскурсии Юрия.

Д Дмитрий Личное свидание с Варшавой Спасибо!

Очень жизнерадостно, познавательно и интересно! 🫶

А Алексей Свидание с Варшавой каждый день все прошло отлично!

Н Наталья Личное свидание с Варшавой Замечательная экскурсия! Юлия, отлично владеет информацией. 3 часа пролетели не заметно. Мы первый раз в этом городе. Остались очень довольны.

А Алика Свидание с Варшавой каждый день Вчера были с парнем на экскурсии по синему маршруту! Безумно понравилось, узнали очень много нового! От всей души благодарим нашего экскурсовода Юлию за такой интересный и увлекательный рассказ🤗 В скором времени планируем посетить экскурсию по красному маршруту!

Г Галина Свидание с Варшавой каждый день Ходила на экскурсию по Варшаве по синему маршруту. Очень интересно рассказала Юлия. Планирую посетить и другие маршруты и экскурсии.

А Анна Свидание с Варшавой каждый день Благодарю гида и организаторов за чудесную экскурсию! Интересный маршрут, глубокие знания гида, много приятных впечатлений. Я очень довольна, всячески рекомендую!

(Борис).

Ни разу не пожалели, что взяли экскурсию. Брали за день, пришло 3 человека. Всё точно соответствовало описанию: читать дальше четко и организовано.

экскурсовод (по имени Елена,если не ошибаюсь) объясняла все интересно, отвечала на вопросы.

Экскурсию брали для отца.(Борис).Ни разу не пожалели, что взяли экскурсию. Брали за день, пришло 3 человека. Всё точно соответствовало описанию:

а живым и образным повествованием, наполненным атмосферой и душой города. Каждый поворот маршрута открывал то величественные площади, то тихие улочки, и всё это складывалось в цельную картину Варшавы, которой хочется восхищаться снова и снова. Юлия умеет вести экскурсию с особым тактом: она не спешит, не читает заученный текст, а говорит искренне, красиво и увлекательно, позволяя погрузиться в историю естественно и непринуждённо. Время пролетело незаметно, оставив лёгкое чувство вдохновения и благодарности. С радостью рекомендую Юлию и это агентство каждому, кто хочет прикоснуться к настоящему очарованию Варшавы. Будущие экскурсии в других городах я непременно буду заказывать только здесь — за профессионализм, душевность и редкий дар оживлять историю! Я с истинным удовольствием насладилась экскурсией по Старому городу Варшавы с гидом Юлией. Её рассказ был не просто чередой фактов,

И Игорь Личное свидание с Варшавой Отличный гид, великолепный рассказчик, прекрасная глубокая экскурсия!!!

О Олеся Личное свидание с Варшавой Наталья провела нам интереснейшую экскурсию по красному маршруту Варшавы - Старый Город.

Спасибо за такое красочное содержание!

L Lembit Свидание с Варшавой каждый день Все хорошо 👌