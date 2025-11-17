Мини-группа
Добро пожаловать в Варшаву
Откройте для себя Варшаву, город королевских резиденций и исторических контрастов. Прогулка по UNESCO объектам и знакомство с культурой ждут вас
Начало: В Старом городе Варшавы
14 дек в 10:30
21 дек в 10:30
€45 за человека
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
11 дек в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Варшавой
Варшава удивляет контрастами. Выберите один из маршрутов и откройте для себя город, где история и современность переплетаются в каждом уголке
Начало: У колонны Сигизмунда
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна17 ноября 2025Отличная возможность узнать больше о истории Варшавы. Много интересных фактов. Экскурсовод знающий и пунктуальный.
- ООльга17 ноября 2025Юлия - отличный гид!
- ААнжелика13 ноября 2025Рекомендую. Интересно, познавательно, замечательно. 🌸
- ЛЛана6 ноября 2025Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, интересный маршрут (синий). Рекомендую всем гостям города!
- ЕЕвгений3 ноября 2025Спасибо было все информативно и круто!!!! Гид профессионал своего дела!!!!
- ННаталья25 октября 2025Мы очень благодарны Юлии за экскурсию. Она -мастер своего дела. Было очень интересно и познавательно,даже несмотря на проливной дождь в течение всего дня. Благодарны ей за рекомендации к посещению интресных мест в Варшаве,которые не вошли в экскурсию. Обязательно вернемся еще!
- ССабина22 октября 2025Юлия -замечательный гид,настоящий профессионал! Отличная экскурсия и при этом гид очень внимательная
- ММарина21 октября 2025Юрий - прекрасный рассказчик,влюблённый(по-моему), в Варшаву человек. Мне очень понравилось, что его рассказ не был перегружен "историческими" анекдотами. Мы решили, что непременно попробуем записаться на следующие экскурсии Юрия.
- ДДмитрий6 октября 2025Спасибо!
Очень жизнерадостно, познавательно и интересно! 🫶
- ААлексей4 октября 2025все прошло отлично!
- ННаталья22 сентября 2025Замечательная экскурсия! Юлия, отлично владеет информацией. 3 часа пролетели не заметно. Мы первый раз в этом городе. Остались очень довольны.
- ААлика21 сентября 2025Вчера были с парнем на экскурсии по синему маршруту! Безумно понравилось, узнали очень много нового! От всей души благодарим нашего экскурсовода Юлию за такой интересный и увлекательный рассказ🤗 В скором времени планируем посетить экскурсию по красному маршруту!
- ГГалина20 сентября 2025Ходила на экскурсию по Варшаве по синему маршруту. Очень интересно рассказала Юлия. Планирую посетить и другие маршруты и экскурсии.
- ААнна12 сентября 2025Благодарю гида и организаторов за чудесную экскурсию! Интересный маршрут, глубокие знания гида, много приятных впечатлений. Я очень довольна, всячески рекомендую!
- ССага8 сентября 2025Экскурсию брали для отца.
(Борис).
Ни разу не пожалели, что взяли экскурсию. Брали за день, пришло 3 человека. Всё точно соответствовало описанию:
- ННаталья24 августа 2025Я с истинным удовольствием насладилась экскурсией по Старому городу Варшавы с гидом Юлией. Её рассказ был не просто чередой фактов,
- ИИгорь23 августа 2025Отличный гид, великолепный рассказчик, прекрасная глубокая экскурсия!!!
- ООлеся26 июля 2025Наталья провела нам интереснейшую экскурсию по красному маршруту Варшавы - Старый Город.
Спасибо за такое красочное содержание!
- LLembit19 июля 2025Все хорошо 👌
- ЕЕкатерина9 июля 2025Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Благодаря вам мы открыли для себя столько интересного и узнали массу удивительных фактов. Было очень приятно общаться и гулять вместе — время пролетело незаметно. Будем с удовольствием рекомендовать вас друзьям и надеемся на новые встречи!
