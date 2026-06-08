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Групповые экскурсии Варшавы

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Варшаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Свидание с Варшавой каждый день
Пешая
2 часа
204 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
16 июн в 15:15
€25 за человека
Добро пожаловать в Варшаву
Пешая
3 часа
60 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Полюбить город с прекрасной историей, отважным сердцем и романтичной душой
Начало: В Старом городе Варшавы
4 июл в 13:30
24 июл в 13:30
€47 за человека
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
Пешая
3 часа
10 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Расписание: по расписанию
Завтра в 09:00
16 июн в 09:00
€39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

О
Свидание с Варшавой каждый день
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!+7
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
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Ангелина
Свидание с Варшавой каждый день
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы. Столько интересной и новой
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информации. Отдельно хочется поблагодарить Юрия за ответы на все мои многочисленные вопросы. Спокойно, рассудительно и очень грамотно. Я много путешествую и всегда беру гидов, не всегда впечатления хорошие, но Юрия рекомендую на все 💯

Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.+2
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы.
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В
Свидание с Варшавой каждый день
Для первого посещения Варшавы это был правильный выбор. Экскурсовод Юрий, знающий свое дело, очень приятный молодой человек. Он не только
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провел интересную экскурсию, но и дал много полезной информации. Наш маршрут был по Старому городу, это была приятная прогулка даже для пожилых людей.

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V
Свидание с Варшавой каждый день
Прекрасная экскурсия для быстрого знакомства с историей города с фокусом на старый город (один из двух маршрутов).
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Надежда
Свидание с Варшавой каждый день
Экскурсовода звали Наталья. Экскурсия понравилась очень, остались незабываемые впечатления от города😌
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Алла
Свидание с Варшавой каждый день
Экскурсией очень довольна. Наш гид Наталья замечательный экскурсовод. Очень интересно рассказывала, очень приятная в общении девушка. встретить такого гида это удача. Большое спасибо ей за работу. Получила море удовольствия!!!!!
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Е
Свидание с Варшавой каждый день
Нам очень понравилась экскурсия, Наталья очень интересно и увлекательно рассказала про историю Варшавы. Узнали много новой информации, все прошло в приятной и дружественной атмосфере.
Очень рекомендую
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L
Свидание с Варшавой каждый день
Нам очень понравилось. Вспоминаем экскурсию до сих пор. Много раз были в Варшаве, но в этот раз открыли что-то новое.
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Д
Свидание с Варшавой каждый день
Экскурсия очень понравилась.
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М
Свидание с Варшавой каждый день
Хорошая экскурсия по "синему маршруту"! Экскурсовод Наталья знающая, внимательная и очень приятная.
Хорошая экскурсия по &quot;синему маршруту&quot;! Экскурсовод Наталья знающая, внимательная и очень приятная.
Хорошая экскурсия по &quot;синему маршруту&quot;! Экскурсовод Наталья знающая, внимательная и очень приятная.
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Всего 274 отзыва в Варшаве в категории "Групповые"

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Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варшаве
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Свидание с Варшавой каждый день;
  2. Добро пожаловать в Варшаву;
  3. Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Президентский дворец;
  2. Саксонский сад;
  3. Дворцовая площадь;
  4. Улица Новый Свят;
  5. Улица Краковское Предместье;
  6. Варшавский барбакан;
  7. Академия изящных искусств;
  8. Королевский тракт;
  9. Парк Лазенки;
  10. Королевский дворец.
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июне 2026
Сейчас в Варшаве в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 47. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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