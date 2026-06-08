читать дальше уменьшить информации. Отдельно хочется поблагодарить Юрия за ответы на все мои многочисленные вопросы. Спокойно, рассудительно и очень грамотно. Я много путешествую и всегда беру гидов, не всегда впечатления хорошие, но Юрия рекомендую на все 💯

Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы. Столько интересной и новой