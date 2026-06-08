Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
16 июн в 15:15
€25 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Варшаву
Полюбить город с прекрасной историей, отважным сердцем и романтичной душой
Начало: В Старом городе Варшавы
4 июл в 13:30
24 июл в 13:30
€47 за человека
Групповая
до 15 чел.
Здравствуй, Варшава! - групповая пешеходная экскурсия
Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Расписание: по расписанию
Завтра в 09:00
16 июн в 09:00
€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Огромная благодарность Юрию за замечательную экскурсию по Варшаве. Очень познавальная! Рекомендую!
+7
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Мне очень понравился наш гид Юрий и то, как он провел экскурсию по старой части Варшавы. Столько интересной и новой
+2
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В
Для первого посещения Варшавы это был правильный выбор. Экскурсовод Юрий, знающий свое дело, очень приятный молодой человек. Он не только
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V
Прекрасная экскурсия для быстрого знакомства с историей города с фокусом на старый город (один из двух маршрутов).
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Экскурсовода звали Наталья. Экскурсия понравилась очень, остались незабываемые впечатления от города😌
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Экскурсией очень довольна. Наш гид Наталья замечательный экскурсовод. Очень интересно рассказывала, очень приятная в общении девушка. встретить такого гида это удача. Большое спасибо ей за работу. Получила море удовольствия!!!!!
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Е
Нам очень понравилась экскурсия, Наталья очень интересно и увлекательно рассказала про историю Варшавы. Узнали много новой информации, все прошло в приятной и дружественной атмосфере.
Очень рекомендую
Очень рекомендую
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L
Нам очень понравилось. Вспоминаем экскурсию до сих пор. Много раз были в Варшаве, но в этот раз открыли что-то новое.
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Д
Экскурсия очень понравилась.
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М
Хорошая экскурсия по "синему маршруту"! Экскурсовод Наталья знающая, внимательная и очень приятная.
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Всего 274 отзыва в Варшаве в категории "Групповые"
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Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Групповые»
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Сейчас в Варшаве в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 47. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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