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Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле

3.7
3 отзыва
DariaTour
DariaTour – Гид из Варшавы
Приглашаем вас на индивидуальную обзорную экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘 по Варшаве.

Погрузитесь в прошлое, настоящее и будущее польской столицы ⭐️ всего за одну поездку.

Мы посетим Старый город 🏙️ с его величественным королевским замком и кафедральным собором святого Яна.

Увидим мы и более современную Варшаву: дворец Культуры и Науки, Краковское предместье, Варшавский университет.

Прогуляемся по парку Лазенки, где посетим оранжереи, амфитеатр и Дворец на воде.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €107 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле
Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле

Что вы увидите

  • Старый город
  • Королевский замок
  • королевские усыпальницы собора Святого Яна
  • дворец Культуры и Науки
  • могила неизвестного солдата
  • Краковское предместье
  • Варшавский университет
  • парк Лазенки
  • Дворец на острове.
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ экскурсия по Варшаве хорошо подходит для тех, кто хочет ближе познакомиться с польской столицей ⭐️, ее прошлым и настоящим. Во время экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 улицами Старого города, заглядывая во двор королевского замка и в королевские усыпальницы кафедрального собора.
После Старого города вы отправитесь познавать Новую Варшаву, которая не менее интересна: дворец Культуры и Науки, могила неизвестного солдата, а также Краковское предместье, Варшавский университет и многое другое. Экскурсия также продолжится в парке 🌳 королевские Купальни, где у вас будет возможность увидеть и посетить пальмовую оранжереи, амфитеатр и летнюю королевскую резиденцию – Дворец на острове 🏝️
Что входит
  • гид
  • транспорт (если у вас есть собственный транспорт со свободным местом для гида, вы можете выбрать билет, включающий только услугу гида)
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле
Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле
Обзорная экскурсия по Варшаве на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DariaTour
DariaTour
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3 отзыва оставили туристы

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