Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ экскурсия по Варшаве хорошо подходит для тех, кто хочет ближе познакомиться с польской столицей ⭐️, ее прошлым и настоящим. Во время экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 улицами Старого города, заглядывая во двор королевского замка и в королевские усыпальницы кафедрального собора.

После Старого города вы отправитесь познавать Новую Варшаву, которая не менее интересна: дворец Культуры и Науки, могила неизвестного солдата, а также Краковское предместье, Варшавский университет и многое другое. Экскурсия также продолжится в парке 🌳 королевские Купальни, где у вас будет возможность увидеть и посетить пальмовую оранжереи, амфитеатр и летнюю королевскую резиденцию – Дворец на острове 🏝️