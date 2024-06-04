Дворцовая площадь – экскурсии в Варшаве

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцовая площадь» в Варшаве на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По улицам прекрасной Варшавы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
276 отзывов
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
58 отзывов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
255 за всё до 3 чел.
Первое знакомство с Варшавой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от 180 за всё до 7 чел.
Магия рождественской Варшавы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Магия рождественской Варшавы
Прогулка по зимней столице с ароматом горячего шоколада и атмосферой волшебства
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
160 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве
  • Л
    Ляйля
    25 мая 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,
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    что Яна любит город, знает город и чувствует его дух. Сама Варшава прекрасна. Ранее узнав, что центр города был практически полностью восстановлен после 2 мировой войны, была настроена скептически. Но Варшава превзошла мои ожидания. Город восстанавливали из тех же самых камней, что остались после бомбежек. Очень трогательное отношение варшавян к Истории. Город зеленый, климат приятный

  • S
    Svetlana
    19 мая 2024
    По улицам прекрасной Варшавы
    Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)
  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
  • И
    Инна
    3 мая 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Спасибо большое Яночке!
  • Л
    Людмила
    30 апреля 2024
    Первое знакомство с Варшавой
    Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
  • К
    Камила
    27 января 2024
    Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
    Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
  • T
    Tatjana
    28 октября 2023
    Первое знакомство с Варшавой
    Очень приятный гид, рассказывала интересно, отвечала на вопросы, заводила в необычные места. Дала рекомендации по местной кухне, по транспорту. Были с четырьмя детьми, интересно было всем, и взрослым, и детям. Рекомендую!
  • К
    Константин
    12 мая 2022
    Первое знакомство с Варшавой
    Экскурсия была насыщенной и интересной, всё понравилось. Спасибо!
  • И
    Ирина
    23 декабря 2021
    Магия рождественской Варшавы
    Мы провели потрясающий вечер с Яной, открывшей для нас Варшаву, волшебную и предрождественскую. Спасибо огромное за чудесный рассказ, удивительные места и виды, ответы на постоянно перебивающие вопросы, новые знания, новое понимание и видение. Яна, Вы - лучшая!)

Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Дворцовая площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варшаве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По улицам прекрасной Варшавы
  2. Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
  3. Первое знакомство с Варшавой
  4. Магия рождественской Варшавы
Какие места ещё посмотреть в Варшаве
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Королевский дворец
  3. Дворцовая площадь
  4. Президентский дворец
  5. Академия изящных искусств
  6. Парк Лазенки
  7. Королевский тракт
  8. Саксонский сад
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в июне 2024
Сейчас в Варшаве в категории "Дворцовая площадь" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 255. Туристы уже оставили гидам 367 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Варшаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцовая площадь», 367 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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