1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По улицам прекрасной Варшавы
Трогательные истории и знаковые места города, восставшего из руин
«Увидите крепостные стены Барбакана, Президентский дворец, самые известные храмы Варшавы и Замковую площадь, где вам откроется история восстановления Королевского замка»
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Варшаве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Замковой площади
«Анны, Президентский дворец и Академия изящных искусств, знаменитые отели и старинный университет»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Проехать по самым интересным местам города и познакомиться с его историей
«Вы увидите живописный «Дворец на воде», Римский театр и Мышлевицкий дворец, где жили придворный короля»
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Варшавой
Индивидуальная обзорная экскурсия по Старому городу и Краковскому предместью
Начало: На улице Крулевска
«По крутым узким переулкам выйдете к Королевскому замку, который вновь украшает Варшаву — здесь поговорим о выдающихся польских королях»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
от €180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Магия рождественской Варшавы
Прогулка по зимней столице с ароматом горячего шоколада и атмосферой волшебства
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€160 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина4 июня 2024Очень интересная и увлекательная программа и маршрут. Варшава такой красивый город. Спасибо Яне за эту экскурсию. Вы прекрасный рассказчик. Было очень интересно слушать и весело гулять по Варшаве
- ААртур2 июня 2024Отличная и запоминающаяся экскурсия по старому городу. Мы неожидали что будет так красиво и интересно. После экскурсии сходили на концерт Шопена по рекомендации гида. Нам все очень понравилось.
- ЛЛяйля25 мая 2024Взять экскурсию по Варшаве было прекрасной идей, а взять ее у Яны вообще отличная! Очень комфортный и приятный рассказ. Видно,
- SSvetlana19 мая 2024Спасибо большое за такую прекрасную экскурсию. Узнали много интересного)
- ККсения14 мая 2024Везде, где бываю и есть возможность, хожу на экскурсии в 15:15 и не перестаю восхищаться глубиной знаний каждого гида и
- MMaia13 мая 2024Нам повезло сходить на три экскурсии вместе с Юлией, причём две из них мы заказали после участия в первой. Юлия
- ЕЕкатерина7 мая 2024Яна - она просто волшебная!!! Нет экскурсоводов настолько влюбленных в свой город и страну! Наш 10-летний непоседа вел себя ну просто идеально, очарованный волшебным голосом и историями. И это после 7 дней жесккрсий по европейским столицам!!! Варшава в сердце навсегда. Не пожалеете!!!! ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
- ИИнна3 мая 2024Спасибо большое Яночке!
- ЛЛюдмила30 апреля 2024Отличная,интересная экскурсия. Была семейная группа. Учитывали потребности всех участников. Наталья замечательный экскурсовод, знающий историю и умеющий интересно преподнести. Очень рекомендуем.
- ККамила27 января 2024Яночка, прекрасный гид ☺️☺️безумно все понравилось ☺️☺️рекомендую на все 100%
Ответы на вопросы от путешественников по Варшаве в категории «Дворцы, замки и особняки»
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