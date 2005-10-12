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Искусство Португалии

Дарья Б.
Дарья Б. – Гид из Лиссабона
Осмотр коллекции португальского искусства Национального музея Старинного искусства в Лиссабоне с разъяснениями, даваемыми о творчестве и биографиях художников португальской школы.

Рассказ об истории 📖 музея и происхождении многих экспонатов.

Экскурсия ⛳ рассчитана на интересующихся искусством и историей.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €36 за человека

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Искусство Португалии
Искусство Португалии

Что вы увидите

  • Национальный музей древнего искусства
Экскурсия проводится в Национальном музее Древнего искусства.
Она посвящена искусству Португалии со времен средневековья до середины XIX века. Мы осмотрим залы национальной коллекции скульптуры и живописи, декоративного искусства и зал эпохи открытий, уделив внимание главным шедеврам искусства и личностям важнейших национальных художников, их диалогу, влиянию школ востока и запада на приемы и символику искусства Португалии.
В данной экскурсии 🧭 европейская коллекция посещается схематично и самостоятельно. (В конце экскурсии гид указывает места основных шедевров европейской коллекции по желанию туристов).
Что входит
  • Услуги гида
  • Входной билет
Что не входит
  • Проезд до музея
Начало
🚩 R. das Janelas Verdes, 1249-017, главный вход MNAA
Место завершения
🏁 Там же
Искусство Португалии
Искусство Португалии
Искусство Португалии
Искусство Португалии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья Б.
Дарья Б.
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