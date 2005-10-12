Экскурсия проводится в Национальном музее Древнего искусства.
Она посвящена искусству Португалии со времен средневековья до середины XIX века. Мы осмотрим залы национальной коллекции скульптуры и живописи, декоративного искусства и зал эпохи открытий, уделив внимание главным шедеврам искусства и личностям важнейших национальных художников, их диалогу, влиянию школ востока и запада на приемы и символику искусства Португалии.
В данной экскурсии 🧭 европейская коллекция посещается схематично и самостоятельно. (В конце экскурсии гид указывает места основных шедевров европейской коллекции по желанию туристов).
Что входит
Услуги гида
Входной билет
Что не входит
Проезд до музея
Начало
🚩 R. das Janelas Verdes, 1249-017, главный вход MNAA
Место завершения
🏁 Там же
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 7 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.