Экскурсия проводится в Национальном музее Древнего искусства.

Она посвящена искусству Португалии со времен средневековья до середины XIX века. Мы осмотрим залы национальной коллекции скульптуры и живописи, декоративного искусства и зал эпохи открытий, уделив внимание главным шедеврам искусства и личностям важнейших национальных художников, их диалогу, влиянию школ востока и запада на приемы и символику искусства Португалии.

В данной экскурсии 🧭 европейская коллекция посещается схематично и самостоятельно. (В конце экскурсии гид указывает места основных шедевров европейской коллекции по желанию туристов).