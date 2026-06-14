47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

От «белых» зданий до мозаичных улиц, от революционных граффити до азулейжу
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальное уличное искусство
- 🖼️ Монументальные граффити
- 🌉 Красивые виды с моста 25 Апреля
- 📸 Фотографии жителей на домах
- 📚 Волшебный книжный магазин
Что можно увидеть
- Chrono в районе метро Picoas
- Элеватор Calcada da Gloria
- Галерея стрит-арта GUA
- Граффити Cyrcle и Pixelpancho
- Работа Vhils в районе Альфама
- LX Factory
Описание экскурсии
Ранние граффити были прерогативой бедняков. После «революции гвоздик» 1974 года такой способ самовыражения разошелся, и теперь современное уличное искусство в Лиссабоне развивается очень быстро и движется на одной волне с мировыми тенденциями.
Предлагаю сначала пойти посмотреть на самые монументальные и знаменитые граффити в городе, на проект Chrono в районе метро Picoas, я расскажу о его истории и авторах. Потом пойдем к элеватору Calcada da Gloria, здесь галерея стрит-арта под открытым небом GUA, установлены специальные панели и леса для художников. Граффити обновляются очень часто. Если повезет, сможем понаблюдать за процессом создания.
Также я покажу одни из последних граффити американских художников Cyrcle, Pixelpancho, а также одну из последних совместных работ Vhils&Pixelpancho. После мы отправимся в район Альфама — там мы найдем работу португальского граффитчика Vhils.
А также я хочу вам показать волшебные маленькие улочки-галереи, где на домах напечатаны фотографии жителей этих же домов. На мой взгляд, это тоже стрит-арт. Я расскажу историю автора этих работ, обсудим технику, в которой они исполнены.
Потом мы отправимся на LX factory — это настоящий остров творчества! Он находится в основании моста 25 Апреля, вид в этом месте невероятно красивый. Здесь расположено множество кафе, галерей, баров, волшебный книжный магазинчик (почему волшебный, вы узнаете, когда сами побываете в этом месте:)). Раз в полгода на LX Factory бывает день открытых дверей, в этот день можно посетить все помещения фабрики (офисы и студии, в которые в обычные дни не попасть). До LX Factory мы можем добраться двумя путями (так как это место расположено относительно далеко от центра): с помощью автобуса или трамвая, или велосипеде. Вы сможете выбрать более подходящий для вас способ.
Государство идет навстречу художникам, предоставляет здания и места для граффити, делает открытые галереи под открытым небом. За это лето по моим подсчетам появилось примерно 7 новых интересных граффити, сделанных художниками из разных стран, может, к вашему приезду появятся еще!
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто любит ходить по городу и находить в нём детали.
Всем, кто любит искусство.
Всем, кто любит фотографировать.
Не важно, знаете ли вы что-нибудь о стрит-арте или нет. Во время экскурсии интересно будет всем: и новичкам, и уже «продвинутым» в этой теме.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€70
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
При этом
До сих пор вспоминаю эту чудесную экскурсию. Хотя назвать это экскурсией было бы очень скромно. Это свидание с городом! Это потеряться среди закоулков с удивительным человеком и открыть столько нового для себя.
Спасибо огромное, Светлана, за этот душесогревающий день, за рассказы, за диалог!