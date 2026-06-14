47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Уличное искусство Лиссабона

Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Уличное искусство Лиссабона - это яркая страница культурного наследия города, которая открывает новые горизонты для понимания его истории и современности.

От «белых» зданий до мозаичных улиц, от революционных граффити до азулейжу
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- каждый уголок Лиссабона рассказывает свою уникальную историю.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает не просто увидеть, но и понять, как уличное искусство стало неотъемлемой частью городской культуры, отражая его дух и эволюцию.

Вместе с профессиональным гидом вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам уличного искусства Лиссабона, узнаете истории и секреты создания многих произведений, а также почувствуете неповторимую атмосферу города, где искусство стирает границы между прошлым и настоящим

4.9
61 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальное уличное искусство
  • 🖼️ Монументальные граффити
  • 🌉 Красивые виды с моста 25 Апреля
  • 📸 Фотографии жителей на домах
  • 📚 Волшебный книжный магазин
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона

Что можно увидеть

  • Chrono в районе метро Picoas
  • Элеватор Calcada da Gloria
  • Галерея стрит-арта GUA
  • Граффити Cyrcle и Pixelpancho
  • Работа Vhils в районе Альфама
  • LX Factory

Описание экскурсии

Ранние граффити были прерогативой бедняков. После «революции гвоздик» 1974 года такой способ самовыражения разошелся, и теперь современное уличное искусство в Лиссабоне развивается очень быстро и движется на одной волне с мировыми тенденциями.

Предлагаю сначала пойти посмотреть на самые монументальные и знаменитые граффити в городе, на проект Chrono в районе метро Picoas, я расскажу о его истории и авторах. Потом пойдем к элеватору Calcada da Gloria, здесь галерея стрит-арта под открытым небом GUA, установлены специальные панели и леса для художников. Граффити обновляются очень часто. Если повезет, сможем понаблюдать за процессом создания.

Также я покажу одни из последних граффити американских художников Cyrcle, Pixelpancho, а также одну из последних совместных работ Vhils&Pixelpancho. После мы отправимся в район Альфама — там мы найдем работу португальского граффитчика Vhils.

А также я хочу вам показать волшебные маленькие улочки-галереи, где на домах напечатаны фотографии жителей этих же домов. На мой взгляд, это тоже стрит-арт. Я расскажу историю автора этих работ, обсудим технику, в которой они исполнены.

Потом мы отправимся на LX factory — это настоящий остров творчества! Он находится в основании моста 25 Апреля, вид в этом месте невероятно красивый. Здесь расположено множество кафе, галерей, баров, волшебный книжный магазинчик (почему волшебный, вы узнаете, когда сами побываете в этом месте:)). Раз в полгода на LX Factory бывает день открытых дверей, в этот день можно посетить все помещения фабрики (офисы и студии, в которые в обычные дни не попасть). До LX Factory мы можем добраться двумя путями (так как это место расположено относительно далеко от центра): с помощью автобуса или трамвая, или велосипеде. Вы сможете выбрать более подходящий для вас способ.

Государство идет навстречу художникам, предоставляет здания и места для граффити, делает открытые галереи под открытым небом. За это лето по моим подсчетам появилось примерно 7 новых интересных граффити, сделанных художниками из разных стран, может, к вашему приезду появятся еще!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит ходить по городу и находить в нём детали.
Всем, кто любит искусство.
Всем, кто любит фотографировать.
Не важно, знаете ли вы что-нибудь о стрит-арте или нет. Во время экскурсии интересно будет всем: и новичкам, и уже «продвинутым» в этой теме.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€70
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Graça
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 278 туристов
Привет! Я — дизайнер и фотограф. Живу в Лиссабоне с 2013 года. Провожу экскурсии в Лиссабоне с декабря 2013 года. Буду рада познакомить вас с творческим Лиссабоном:)

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 61 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
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1
2
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Виолетта
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу мурал), но только на этой экскурсии мы по-настоящему оценили его масштаб. Оказалось, что стрит-арт
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здесь — отдельная вселенная.

Очень понравилось, что это не прогулка в пределах одного района, а мини-путешествие по Лиссабону, мы перемещались пешком, на метро и на трамвае, и это бонусом давало ощущение погружения в город и его повседневную жизнь.

Было интересно узнать истории художников, понять, как менялось отношение к уличному искусству и почему сегодня Лиссабон считается одной из столиц стрит-арта (100% заслуженно!).

Отдельное удовольствие — разнообразие работ: от огромных муралов и мозаик до необычных инсталляций и маленьких скрытых жемчужин, на которые без гида не обратишь внимания. После экскурсии начинаешь смотреть на город совсем по-другому и замечать искусство буквально на каждом шагу.

Огромное спасибо Светлане за увлекательный рассказ, прекрасный маршрут и возможность открыть для себя Лиссабон с неожиданной стороны. Это одна из самых запоминающихся экскурсий, на которых нам довелось побывать.

Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу+2
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу
Лиссабон славится уличным искусством (мы с мужем даже живем в районе, в котором на каждом шагу
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Виолетта, благодарю!:)
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Т
Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное искусство, но и про сам Лиссабон, его культуру и историю. Очень было интересно.
При этом
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всем, учитывая положение и пожелания туристов. Мы были с детьми и Светлана всячески нам с ними помогала: заинтересовывала их, помогала с коляской, терпела их капризы:)
Если вы без детей и не пойдёте на эту экскурсию, то можете совершить большую ошибку;)

Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное
Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное
Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное
Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное
Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное
Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное
Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное
Одна из лучших экскурсий в Лиссабоне. Не банальный, креативный маршрут. Светлана рассказывает не только про уличное
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О
Экскурсия нам очень понравилась. Светлана — приятный и знающий гид, с ней было легко и интересно. Я была с детьми, и она отлично подстроилась под их интересы, рассказывала так, что им было интересно. Мы много ходили, увидели город с другой стороны и побывали в местах, куда сами бы точно не добрались. Остались очень довольны)
Экскурсия нам очень понравилась. Светлана — приятный и знающий гид, с ней было легко и интересно.
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Елена
Спасибо огромное! Для любителей стрит-арта и современного искусства обязательно для посещения! Лиссабон в этом плане идеальный город. Светлане огромное спасибо Не только за экскурсию, но, и за информацию о художниках, которые она с нами поделилась и после экскурсии. А также за прекрасную компанию!
Спасибо огромное! Для любителей стрит-арта и современного искусства обязательно для посещения! Лиссабон в этом плане идеальный
Спасибо огромное! Для любителей стрит-арта и современного искусства обязательно для посещения! Лиссабон в этом плане идеальный
Спасибо огромное! Для любителей стрит-арта и современного искусства обязательно для посещения! Лиссабон в этом плане идеальный
Спасибо огромное! Для любителей стрит-арта и современного искусства обязательно для посещения! Лиссабон в этом плане идеальный
Спасибо огромное! Для любителей стрит-арта и современного искусства обязательно для посещения! Лиссабон в этом плане идеальный
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Е
Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте. Но эта экскурсия всё изменила. Так интересно, так талантливо и так необычно! Захотелось узнать
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об этом направлении искусства как можно больше. Спасибо Светлане за интересный рассказ, погружение в мир нового для меня мира, за ссылки для дальнейшего знакомство с понравившимися авторами. Рекомендую всем, а особенно - скептикам.

Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте.
Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте.
Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте.
Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте.
Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте.
Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте.
Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте.
Не ожидала, что мне так понравитс! Никогда не интересовалась и мало что знала о стрит арте.
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Ольга
Светлана потрясающая!
До сих пор вспоминаю эту чудесную экскурсию. Хотя назвать это экскурсией было бы очень скромно. Это свидание с городом! Это потеряться среди закоулков с удивительным человеком и открыть столько нового для себя.
Спасибо огромное, Светлана, за этот душесогревающий день, за рассказы, за диалог!
Светлана потрясающая!
Светлана потрясающая!
Светлана потрясающая!
Светлана потрясающая!
Светлана потрясающая!
Светлана потрясающая!
Светлана потрясающая!
Светлана потрясающая!+1
Светлана потрясающая!
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