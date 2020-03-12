47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знаменитые граффити, главные уличные художники и яркие краски города

Светлана
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Светлана – ваш гид
Уличное искусство уже давно часть культуры Лиссабона.

До XVIII века в городе была традиция "белых" зданий.

После землетрясения 1755 года город обновился, и появилась традиция украшать здания декоративной расписной плиткой "азулейжуш", окрашивать дома в разные цвета и выстилать булыжные мостовые узорами.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Picoas
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У этой экскурсии47 отзывов
4.91
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона

Ранние граффити были прерогативой бедняков. После «революции гвоздик» 1974 года такой способ самовыражения разошелся, и теперь современное уличное искусство в Лиссабоне развивается очень быстро и движется на одной волне с мировыми тенденциями.

Предлагаю сначала пойти посмотреть на самые монументальные и знаменитые граффити в городе, на проект Chrono в районе метро Picoas, я расскажу о его истории и авторах. Потом пойдем к элеватору Calcada da Gloria, здесь галерея стрит-арта под открытым небом GUA, установлены специальные панели и леса для художников. Граффити обновляются очень часто. Если повезет, сможем понаблюдать за процессом создания.

Также я покажу одни из последних граффити американских художников Cyrcle, Pixelpancho, а также одну из последних совместных работ Vhils&Pixelpancho. После мы отправимся в район Альфама — там мы найдем работу португальского граффитчика Vhils.

А также я хочу вам показать волшебные маленькие улочки-галереи, где на домах напечатаны фотографии жителей этих же домов. На мой взгляд, это тоже стрит-арт. Я расскажу историю автора этих работ, обсудим технику, в которой они исполнены.

Потом мы отправимся на LX factory — это настоящий остров творчества! Он находится в основании моста 25 Апреля, вид в этом месте невероятно красивый. Здесь расположено множество кафе, галерей, баров, волшебный книжный магазинчик (почему волшебный, вы узнаете, когда сами побываете в этом месте :) ). Раз в полгода на LX Factory бывает день открытых дверей, в этот день можно посетить все помещения фабрики (офисы и студии, в которые в обычные дни не попасть). До LX Factory мы можем добраться двумя путями (так как это место расположено относительно далеко от центра): с помощью автобуса или трамвая, или велосипеде. Вы сможете выбрать более подходящий для вас способ.

Государство идет навстречу художникам, предоставляет здания и места для граффити, делает открытые галереи под открытым небом. За это лето по моим подсчетам появилось примерно 7 новых интересных граффити, сделанных художниками из разных стран, может, к вашему приезду появятся еще!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит ходить по городу и находить в нём детали.
Всем, кто любит искусство.
Всем, кто любит фотографировать.
Не важно, знаете ли вы что-нибудь о стрит-арте или нет. Во время экскурсии интересно будет всем: и новичкам, и уже «продвинутым» в этой теме.

Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона
Уличное искусство Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Picoas.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Привет! Я - дизайнер и фотограф. Живу в Лиссабоне с 2013 года. Провожу экскурсии в Лиссабоне с декабря 2013 года. Буду рада познакомить Вас с творческим Лиссабоном. :)
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47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Интересно, необычно! Мы много гуляли по улицам Лиссабона, но даже не догадывались, что стоит завернуть за угол дома или свернуть в незаметный переулок, как глазам открывается совершенно другой город - город творческих людей, художников, фотографов, да и просто любителей выразить себя через творчество. И уж точно не подозревали, что можно увидеть произведения искусства на парковках, в подземных переходах и в небольших уличных кафе и магазинах. Спасибо Светлане, что показала нам другой Лиссабон!
21 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Замечательно погуляли по городу. Узнала и увидела очень много красивых необычных мест в Лиссабоне, познакомилась с живописью, которую даже наверное и не заметила гуляя по городу самостоятельно. Маршрут построен очень хорошо и абсолютно не замечаешь, как провел время, обсуждая тот или иной рисунок
13 января 2020
Рекомендую экскурсию Светланы. Светлана показала достопримечательности, которые не все местные знают. Очень интересно и познавательно
13 октября 2019
К сожалению, уличное искусство не вечно и имеет свойство исчезать. Именно поэтому так важно получить помощь хорошего гида, чтобы успеть увидеть лучшие работы в городе. Надо заметить, что Лиссабон просто находка для любителей граффити. Но для того, чтобы самому найти все то, что показала нам Светлана, потребовалось бы гораздо больше времени чем три часа. Светлана оказалась компетентным гидом, приятным собеседником и отзывчивым человеком. Отведенное время пролетело интересно и незаметно. В ходе экскурсии мы получили много полезной информации, которая была не только интересной, но и полезной. Рекомендую гида Светлану и экскурсию «Уличное искусство Лиссабона».
Елена
2 сентября 2019
Пока лучшее впечатление от Португалии - экскурсия Светланы! Она не только о стрит-арте, а о жизни в Португалии, как живут, как передвигаются, чем лакомятся ну и что вдохновляет рисовать людей, живущих здесь.
Особенно понравилось, что Светлана, рассказывая о художниках, показывала и другие их работы, как развивается творчество автора.
Однозначно рекомендую всем! На экскурсии забыла о телефоне и времени, это ли не показатель?:)
Виктория
17 августа 2019
Замечательная экскурсия!
Светлана провела по местам, которые не входят в классические туристические маршруты, которые мы без неё не нашли бы ни за что. Рассказала об авторах и показала работы ярких португальских художников, а также известных мировых художников, работающих в стиле граффити. Ходили на экскурсию с сыном, обожающим этот жанр. Он узнал много нового и стал узнавать художников по стилистике уже на следующий день.
Все три часа прошли легко и как на одном дыхании.
После экскурсии получили ссылки на авторов, так что сын продолжает увлечённо изучать.
14 августа 2019
Приветствую всех читающих этот отзыв. Я хочу сказать огромное спасибо Светлане. Она - замечательный гид, собеседник и человек, в целом. Экскурсия полностью соответствует описанию, проведена была очень интересно и содержательно. Это действительно нестандартный взгляд на город и страну. Рекомендую всем, не только людям, увлекающимся искусством, но и всем-всем. Светлана помогла в заказе, ответила на все вопросы. Это было замечательно, великолепные три часа.
10 августа 2019
Спасибо Светлане! Эта экскурсия именно про то, о чем она заявлена. Не ждите истории Португалии и Лиссабона, не будет классической информации о памятниках, будет ВСЕ о стрит-арте. Если вы ждете чего- то другого- вам не сюда, чтоб не разочароваться. А стрит- артом вы очаруетесь- это гарантирую!
25 июля 2019
СтритАрт экскурсия по Лиссабону со Светланой была одной из лучших экскурсий во время нашего пребывания в Лиссабоне. Светлана рассказала историю граффити, о произведениях уличного искусства и показала места работ португальских уличных художников. Почти четыре часа пролетели незаметно. Переходя из одной части города в другую, наш эрудированный, информированный, доброжилательный и тактичный гид открывала нам Лиссабон с разных сторон. Благодарны за яркое, красочное путешествие в мир современного исскуства. Рекомендуем! Ирина и Маргарита.
3 июня 2019
Экскурсия очень понравилась! Светлана- грамотный гид, достаточно хорошо владеющий информацией, при этом еще очень приятный и доброжелательный собеседник. Помимо вопросов, касающихся темы экскурсии, она многое еще рассказала о городе и снабдила полезными лайфхаками для самостоятельных прогулок)) Конечно же, я с удовольствием порекомендую эту экскурсию!
Ещё 37 отзывов

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