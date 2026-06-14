47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уличное искусство Лиссабона - это яркая страница культурного наследия города, которая открывает новые горизонты для понимания его истории и современности.От «белых» зданий до мозаичных улиц, от революционных граффити до азулейжу

- каждый уголок Лиссабона рассказывает свою уникальную историю. Эта индивидуальная экскурсия предлагает не просто увидеть, но и понять, как уличное искусство стало неотъемлемой частью городской культуры, отражая его дух и эволюцию. Вместе с профессиональным гидом вы отправитесь в путешествие по самым значимым местам уличного искусства Лиссабона, узнаете истории и секреты создания многих произведений, а также почувствуете неповторимую атмосферу города, где искусство стирает границы между прошлым и настоящим

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ранние граффити были прерогативой бедняков. После «революции гвоздик» 1974 года такой способ самовыражения разошелся, и теперь современное уличное искусство в Лиссабоне развивается очень быстро и движется на одной волне с мировыми тенденциями.

Предлагаю сначала пойти посмотреть на самые монументальные и знаменитые граффити в городе, на проект Chrono в районе метро Picoas, я расскажу о его истории и авторах. Потом пойдем к элеватору Calcada da Gloria, здесь галерея стрит-арта под открытым небом GUA, установлены специальные панели и леса для художников. Граффити обновляются очень часто. Если повезет, сможем понаблюдать за процессом создания.

Также я покажу одни из последних граффити американских художников Cyrcle, Pixelpancho, а также одну из последних совместных работ Vhils&Pixelpancho. После мы отправимся в район Альфама — там мы найдем работу португальского граффитчика Vhils.

А также я хочу вам показать волшебные маленькие улочки-галереи, где на домах напечатаны фотографии жителей этих же домов. На мой взгляд, это тоже стрит-арт. Я расскажу историю автора этих работ, обсудим технику, в которой они исполнены.

Потом мы отправимся на LX factory — это настоящий остров творчества! Он находится в основании моста 25 Апреля, вид в этом месте невероятно красивый. Здесь расположено множество кафе, галерей, баров, волшебный книжный магазинчик (почему волшебный, вы узнаете, когда сами побываете в этом месте:)). Раз в полгода на LX Factory бывает день открытых дверей, в этот день можно посетить все помещения фабрики (офисы и студии, в которые в обычные дни не попасть). До LX Factory мы можем добраться двумя путями (так как это место расположено относительно далеко от центра): с помощью автобуса или трамвая, или велосипеде. Вы сможете выбрать более подходящий для вас способ.

Государство идет навстречу художникам, предоставляет здания и места для граффити, делает открытые галереи под открытым небом. За это лето по моим подсчетам появилось примерно 7 новых интересных граффити, сделанных художниками из разных стран, может, к вашему приезду появятся еще!

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит ходить по городу и находить в нём детали.

Всем, кто любит искусство.

Всем, кто любит фотографировать.

Не важно, знаете ли вы что-нибудь о стрит-арте или нет. Во время экскурсии интересно будет всем: и новичкам, и уже «продвинутым» в этой теме.