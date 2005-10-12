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Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 55 человек

  • €85 за человека

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Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)

Что вы увидите

  • Лиссабон — Гимарайш — Брага — Лиссабон
Город Гимарайнш, находящийся на севере Португалии, считается колыбелью государства. Этот славный город 🏙️ стал местом рождения независимого португальского королевства, которое в XII веке отделилось от Кастилии. Особого внимания заслуживает крепость Каштелу де Гимарайнш (XI век) — значительный и невероятно красивый культурно-исторический памятник. Со смотровых башен замка можно полюбоваться великолепным панорамным видом на окрестности, в том числе рассмотреть Дворец герцогов Браганских.
Брага Городок Брага существует более 2, 5 тысяч лет. Его историческая значимость велика! Когда-то Брага была столицей ⭐️ римской провинции Галисии. Всю свою истории 📖 город служил аванпостом христианской веры и по сей день он не утратил своего значения в религиозном мире. Жители Браги гордятся архитектурными памятниками. Внимание гостей города привлекают в первую очередь: Кафедральный собор, фонтан ⛲ Пеликана на Муниципальной площади, Аркада, старинные церкви. Участники групповой экскурсии 🧭 имеют возможность прогуляться 👣 по уникальному комплексу Бон Жезуш, который вплоть до 1917 года оставался крупнейшим центром католического паломничества. Грандиозная лестница из 254 ступеней приводит к церкви на вершине внушительной горы ⛰️. Раньше паломники часто преодолевали ее на коленях, надеясь на избавление от недугов и других житейских проблем. Сейчас подняться на гору можно по лестнице или при помощи уникального гидроподъемника.
Что входит
  • Экскурсия с обедом
Начало
🚩 Отель
Место завершения
🏁 Уточняется после бронирования
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)
Колыбель Португалии (Гимарайш и Брага)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 55 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Б.
Елена Б.
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