Город Гимарайнш, находящийся на севере Португалии, считается колыбелью государства. Этот славный город 🏙️ стал местом рождения независимого португальского королевства, которое в XII веке отделилось от Кастилии. Особого внимания заслуживает крепость Каштелу де Гимарайнш (XI век) — значительный и невероятно красивый культурно-исторический памятник. Со смотровых башен замка можно полюбоваться великолепным панорамным видом на окрестности, в том числе рассмотреть Дворец герцогов Браганских.

Брага Городок Брага существует более 2, 5 тысяч лет. Его историческая значимость велика! Когда-то Брага была столицей ⭐️ римской провинции Галисии. Всю свою истории 📖 город служил аванпостом христианской веры и по сей день он не утратил своего значения в религиозном мире. Жители Браги гордятся архитектурными памятниками. Внимание гостей города привлекают в первую очередь: Кафедральный собор, фонтан ⛲ Пеликана на Муниципальной площади, Аркада, старинные церкви. Участники групповой экскурсии 🧭 имеют возможность прогуляться 👣 по уникальному комплексу Бон Жезуш, который вплоть до 1917 года оставался крупнейшим центром католического паломничества. Грандиозная лестница из 254 ступеней приводит к церкви на вершине внушительной горы ⛰️. Раньше паломники часто преодолевали ее на коленях, надеясь на избавление от недугов и других житейских проблем. Сейчас подняться на гору можно по лестнице или при помощи уникального гидроподъемника.