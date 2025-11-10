Экскурсия для ценителей аутентичных товаров и истории Лиссабона. Прогулка по Нижнему и Верхнему районам откроет перед вами магазины и кафе 18-19 веков.
Узнайте о традициях производства портвейна, попробуйте паштел-де-ната, посетите мастерскую обуви и магазин королевского фарфора. Гид расскажет о лучших местах для покупок и секретах экономии. Уникальные изделия из пробки и натуральная косметика станут отличными сувенирами
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Уникальные магазины с историей
- 🍷 Дегустация португальского портвейна
- 🥧 Попробуйте паштел-де-ната
- 👞 Посещение мастерской обуви
- 💎 Знакомство с ювелирными украшениями
Что можно увидеть
- Улица Аугушта
- Площадь Росиу
- Площадь Реставредореш
- Улица Гаррет
- Площадь Шиаду
- Собор Сао Домингес
- Собор Карму
Описание экскурсии
- Португальский портвейн — вы узнаете о традициях производства знаменитого напитка и сможете продегустировать базовые сорта
- Знаменитое пирожное паштел-де-ната — попробуете нежный десерт с заварным кремом, один из символов Лиссабона
- Обувь ручной работы — зайдёте в мастерскую, где делают обувь по индивидуальным заказам, и увидите, как создаются уникальные изделия
- Ювелирные украшения — познакомитесь с традиционными португальскими аксессуарами, которые отличаются изысканностью и оригинальностью
- Фарфор и фаянс королевской фабрики — посетите магазин, где продаются посуда и другие товары, изготовленные на старинной фабрике 19 века
- Уникальные изделия из пробки — поймёте, какие удивительные вещи можно сделать из пробки, от сумок до украшений
- Натуральная косметика — узнаете о средствах, которые пользуются популярностью у первых леди и кинодив
- Португальское мыло, чай, шоколад и кофе
И это ещё не всё!
- Гид поделится знаниями о торговле и традициях, рецептами и местами, где можно вкусно пообедать
- Посоветует локации для выбора гостинцев
- Расскажет, как сэкономить на покупках в городе
Маршрут экскурсии
Улица Аугушта — площадь Росиу — площадь Реставредореш — улица Гаррет — площадь Шиаду — собор Сао Домингес — собор Карму
Организационные детали
- Дегустации оплачиваются отдельно по желанию — около €10 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Росиу
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Лиссабоне
Я родился и вырос в Португалии. Историей, чтением книг и организацией путешествий для нашей семьи увлекла меня мама. Своё образование я получил в университете международных отношений. Студентами мы помогали наЗадать вопрос
Входит в следующие категории Лиссабона
