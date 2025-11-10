Мои заказы

Лиссабон: магазины с историей

Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прогуливаясь по историческим магазинам и дегустируя местные деликатесы. Узнайте, где найти уникальные товары
Экскурсия для ценителей аутентичных товаров и истории Лиссабона. Прогулка по Нижнему и Верхнему районам откроет перед вами магазины и кафе 18-19 веков.

Узнайте о традициях производства портвейна, попробуйте паштел-де-ната, посетите мастерскую обуви и магазин королевского фарфора. Гид расскажет о лучших местах для покупок и секретах экономии. Уникальные изделия из пробки и натуральная косметика станут отличными сувенирами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Уникальные магазины с историей
  • 🍷 Дегустация португальского портвейна
  • 🥧 Попробуйте паштел-де-ната
  • 👞 Посещение мастерской обуви
  • 💎 Знакомство с ювелирными украшениями
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Улица Аугушта
  • Площадь Росиу
  • Площадь Реставредореш
  • Улица Гаррет
  • Площадь Шиаду
  • Собор Сао Домингес
  • Собор Карму

Описание экскурсии

  • Португальский портвейн — вы узнаете о традициях производства знаменитого напитка и сможете продегустировать базовые сорта
  • Знаменитое пирожное паштел-де-ната — попробуете нежный десерт с заварным кремом, один из символов Лиссабона
  • Обувь ручной работы — зайдёте в мастерскую, где делают обувь по индивидуальным заказам, и увидите, как создаются уникальные изделия
  • Ювелирные украшения — познакомитесь с традиционными португальскими аксессуарами, которые отличаются изысканностью и оригинальностью
  • Фарфор и фаянс королевской фабрики — посетите магазин, где продаются посуда и другие товары, изготовленные на старинной фабрике 19 века
  • Уникальные изделия из пробки — поймёте, какие удивительные вещи можно сделать из пробки, от сумок до украшений
  • Натуральная косметика — узнаете о средствах, которые пользуются популярностью у первых леди и кинодив
  • Португальское мыло, чай, шоколад и кофе

И это ещё не всё!

  • Гид поделится знаниями о торговле и традициях, рецептами и местами, где можно вкусно пообедать
  • Посоветует локации для выбора гостинцев
  • Расскажет, как сэкономить на покупках в городе

Маршрут экскурсии

Улица Аугушта — площадь Росиу — площадь Реставредореш — улица Гаррет — площадь Шиаду — собор Сао Домингес — собор Карму

Организационные детали

  • Дегустации оплачиваются отдельно по желанию — около €10 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и пятницу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Росиу
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Лиссабоне
Я родился и вырос в Португалии. Историей, чтением книг и организацией путешествий для нашей семьи увлекла меня мама. Своё образование я получил в университете международных отношений. Студентами мы помогали на
туристических выставках, и я был приятно восхищён, скольким людям интересна Португалия и как много людей хотят возвращаться и познавать её вновь! Мне была нужна команда толковых, знающих и харизматичных гидов, и я её нашёл. Мы открыты всему новому и готовы делиться с Вами своей любовью к этой удивительной стране!

