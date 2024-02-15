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Это лёгкая прогулка с упором на фото, а не на исторические факты.



Я — местный житель и фотограф, и я подскажу вам вкусные места Лиссабона и интересные локации, которые ещё стоит посетить. До встречи помогу определиться с образом — и у нас получатся невероятные снимки!