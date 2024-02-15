Это лёгкая прогулка с упором на фото, а не на исторические факты.
Я — местный житель и фотограф, и я подскажу вам вкусные места Лиссабона и интересные локации, которые ещё стоит посетить. До встречи помогу определиться с образом — и у нас получатся невероятные снимки!
Я — местный житель и фотограф, и я подскажу вам вкусные места Лиссабона и интересные локации, которые ещё стоит посетить. До встречи помогу определиться с образом — и у нас получатся невероятные снимки!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Я предложу два маршрута на выбор:
Маршрут 1: Алфама — самый старый район города с петляющими улицами
- Обзорные площадки Санта Луиза и Порташ ду Сол — самые топовые в Лиссабоне. Отсюда открывается вид на город и реку.
- Стены с азулежу — классической для Лиссабона плиткой.
- Кафедральный собор Лиссабона в готическом стиле. Можно зайти и полюбоваться внутренним убранством.
- Знаменитый 28-й жёлтый трамвай. Вы сфотографируетесь с ним, когда он сделает остановку.
- Площадь Коммерции и арка на Руа Аугушта. Площадь — главная в городе, а на арке есть смотровая площадка, куда по желанию можно подняться.
Маршрут 2: Байру-Алту и Шиадо — районы 18 века с широкими улицами и домами в одном стиле
- Обзорная площадка Сан-Педро-де-Алькантара. Тут есть живописные фонтаны и симпатичная церковь.
- Фуникулёр Глория. Он ярко-жёлтый, как трамвай, и на на его стенах нет рекламы.
- Кармелитский монастырь. После землетрясения его не стали восстанавливать — и теперь это монументальные готические арки без потолка. По желанию можно зайти внутрь.
- Лифт Санта Хуста — ажурный лифт начала 20 века.
Организационные детали
- До встречи мы обсудим маршрут и подбор одежды. На фотосессии я помогу вам с позированием.
- Через 3–5 дней после прогулки вы получите 80–100 фото с цветокоррекцией (и все исходники по желанию) через файлообменник.
- Дополнительные расходы: билет на смотровую площадку арки на Руа Аугушта — 3 евро/чел., билет в кармелитский монастырь — 5 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Лиссабоне
Живу в Лиссабоне, много путешествую и фотографирую:) В моей копилке уже более 50 стран. Люблю ходить пешком и исследовать новые места, люблю и природу, и архитектуру, поэтому для меня любое путешествие — источник вдохновения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
15 фев 2024
Очень понравилась фотопрогулка по городу! Путешествовала одна и хотелось сделать больше качественных фото на память. Оксана отличный фотограф, знает все места, помогает найти нужный ракурс и занять правильную позу. Рассказала о городе, подсказала куда можно сходить. Очень рекомендую всем!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€48 за человека