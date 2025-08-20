Экскурсия по Лиссабону предлагает уникальную возможность познакомиться с его историей и культурой.
Гости увидят знаменитую площадь Россиу, прогуляются по пешеходной улице Руа Аугушта и поднимутся на Элевадор-ди-Санта-Жушта. Смотровые площадки "Санта Лузия"
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные виды на Лиссабон
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🎶 Атмосфера традиционного Фаду
- 🍰 Дегустация паштел-де-ната
- 🚶♂️ Прогулка по старинным улочкам
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Площадь Россиу
- Руа Аугушта
- Элевадор-ди-Санта-Жушта
- Смотровая площадка Санта Лузия
- Смотровая площадка Врата Солнца
- Район Алфама
- Набережная и площадь Коммерции
- Вид на мост 25 апреля
Описание экскурсии
- Площадь Россиу. Одна из самых знаменитых в Лиссабоне. Вы погрузитесь в атмосферу португальской столицы: брусчатка, изысканные фонтаны и шумные кафе, традиционная вишнёвая настойка жинжа
- Руа Аугушта — центральная пешеходная улица. Она полна магазинов, уличных музыкантов и ресторанов
- Элевадор-ди-Санта-Жушта. Этот подъёмник 19 века изящно соединяет нижнюю часть города Байша с его верхней частью Шиаду
- Смотровые площадки «Санта Лузия» и «Врата Солнца». Вы рассмотрите старинный район Алфама и бескрайние воды реки Тежу, а также встретите панно с национальными изразцами азулежу
- Район Алфама. Мы затеряемся в его узких извилистых улочках. Я расскажу об этом колоритном месте и о том, что такое Фаду
- Набережная и площадь Коммерции. Когда-то здесь стоял королевский дворец, разрушенный землетрясением 1755 года
- Вид на мост 25 апреля. На берегу реки мы завершим прогулку
По пути заглянем на чай и кофе с португальским десертом паштел-де-ната в хрустящей слоёной корочке. Вы попробуете настоящую гастрономическую визитную карточку Лиссабона.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не входят траты на напитки и еду (по желанию): кофе — €1–2, пирожное — €1,5–2, пирожок с треской — €2, жинжа в шоколадном стаканчике — €1, бокал портвейна — €3–4
- Выбирайте удобную и нескользкую обувь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Россиу (Praça do Rossio)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 32 туристов
Я фотограф в Португалии. Предлагаю профессиональные фотосессии и фотопрогулки, чтобы сохранить ваши воспоминания о путешествии в красивых и живых кадрах. С экскурсиями вам помогут мои коллеги — команда проверенных гидов с многолетним опытом. Это специалисты, которым доверяют сотни путешественников каждый год. Они проведут вас по самым интересным маршрутам и покажут Португалию с неожиданной стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
ПавелМалын
20 авг 2025
Светлана показала нам отличные места для туристов и также места которые выбирают местные. Побывали во многих необычных местах(Магазин сардин и школа для циркачей). Светлана смогла ответить на наши многочисленные вопросы про архитектуру и про историю города. Скоро поедем в места, предложенные ею. Один из лучших гидов
Raisa
29 июн 2025
Огромное спасибо гиду за потрясающую экскурсию по Лиссабону!
Мы получили невероятные впечатления и погрузились в атмосферу города. Гид деликатно сочетал исторические факты, истории и современные реалии. Денис отвечал на вопросы, давал советы, где поесть, что посетить и даже делился местными лайфхаками! Всё прошло на одном дыхании.
А
Алиса
29 июн 2025
Побывали на экскурсии у Дениса. Очень понравился гид. Тактичный, грамотный, интересный рассказчик. Мы остались под огромным впечатлением от Лиссабона и Португалии в целом. Спасибо
