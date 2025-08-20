ПавелМалын Светлана показала нам отличные места для туристов и также места которые выбирают местные. Побывали во многих необычных местах(Магазин сардин и школа для циркачей). Светлана смогла ответить на наши многочисленные вопросы про архитектуру и про историю города. Скоро поедем в места, предложенные ею. Один из лучших гидов

Raisa Огромное спасибо гиду за потрясающую экскурсию по Лиссабону!

Мы получили невероятные впечатления и погрузились в атмосферу города. Гид деликатно сочетал исторические факты, истории и современные реалии. Денис отвечал на вопросы, давал советы, где поесть, что посетить и даже делился местными лайфхаками! Всё прошло на одном дыхании.