Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Лиссабоне на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны еврейского Лиссабона
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
23 сен в 15:00
1 окт в 14:00
от 65 за человека
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
120 за всё до 6 чел.
Алфама - душа Лиссабона
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Алфама - душа Лиссабона
Исследовать в дружеском формате старейший район города, где время словно остановилось
Начало: У Arco de rua Augosto
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
4 часа
Индивидуальная
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Начало: На вокзале Росиу
23 сен в 15:00
2 окт в 09:00
от 70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    17 июля 2024
    Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
    Отличная экскурсия! Замечательный, не сложный маршрут, так что мы легко справились даже с 3-х месячным малышом и коляской. Елена заинтересовала историей и архитектурой города. Рекомендую!
  • К
    Ксения
    29 июня 2024
    Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
    Рекомендую Елену как отличного гида. Мой запрос был экскурсия в 6 утра перед самолётом. И я искала гида поздним вечером на следующий день. Елена все организовала без задержек. Материал и маршрут оказались намного интереснее чем я ожидала. Вы точно не пожалеете.
    Рекомендую Елену как отличного гида
  • А
    Александра
    10 февраля 2024
    Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
    Мне очень понравилась прогулка. Переживала, что быстро устану, но дорога все время была вниз, поэтому прошла очень комфортно. Сама экскурсия
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    тоже была то, что нужно - составила общее представление о Лиссабоне, немного истории, много красивых домов и интересных фактов. Елена очень приятная собеседница, хорошо рассказывает, очень начитанная, ответила на все вопросы. Легкая в общении.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тайны еврейского Лиссабона
  2. Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
  3. Алфама - душа Лиссабона
  4. Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Музей Карет
  7. Старый город
  8. Мост 25 апреля
  9. Район Алфама
  10. Дворец Келуш
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 150. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 22 ⭐ отзыва, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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