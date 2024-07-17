3 часа
Индивидуальная
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
23 сен в 15:00
1 окт в 14:00
от €65 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
€120 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Алфама - душа Лиссабона
Исследовать в дружеском формате старейший район города, где время словно остановилось
Начало: У Arco de rua Augosto
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Начало: На вокзале Росиу
23 сен в 15:00
2 окт в 09:00
от €70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр17 июля 2024Отличная экскурсия! Замечательный, не сложный маршрут, так что мы легко справились даже с 3-х месячным малышом и коляской. Елена заинтересовала историей и архитектурой города. Рекомендую!
- ККсения29 июня 2024Рекомендую Елену как отличного гида. Мой запрос был экскурсия в 6 утра перед самолётом. И я искала гида поздним вечером на следующий день. Елена все организовала без задержек. Материал и маршрут оказались намного интереснее чем я ожидала. Вы точно не пожалеете.
- ААлександра10 февраля 2024Мне очень понравилась прогулка. Переживала, что быстро устану, но дорога все время была вниз, поэтому прошла очень комфортно. Сама экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Нескучные экскурсии»
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