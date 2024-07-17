читать дальше тоже была то, что нужно - составила общее представление о Лиссабоне, немного истории, много красивых домов и интересных фактов. Елена очень приятная собеседница, хорошо рассказывает, очень начитанная, ответила на все вопросы. Легкая в общении.

Мне очень понравилась прогулка. Переживала, что быстро устану, но дорога все время была вниз, поэтому прошла очень комфортно. Сама экскурсия