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из четырех человек. Анаит сразу же располагает к себе, кажется,что знаешь ее много лет и встретился словно со старым другом. Ее любовь и страсть к городу пронизывает каждую улочку, каждый небольшой переулок, и это превращается в увлекательное путешествие. Она не только рассказывает о культуре и истории Лиссабона, но и вдохновляет на глубокое погружение в его атмосферу. Рассказы Анаит буквально влюбили нас в этот город. Немало важно и то, что она не сыпет цифрами, датами и событиями. Все очень в меру. Экскурсия по Лиссабону с Анаит- это незабываемые впечатления! Хочется возвращаться в этот солнечный город снова и снова! И за это ей огромное спасибо! И еще было очень здорово, что она угостила нас жижиньей, вишневым ликером. Мелочь, а приятно! Рекомендую от всей души и с легким сердцем!