Погрузитесь в атмосферу романтики с экскурсией «Love Story с ароматным Лиссабоном». Узнайте о манжерику - символе любви, и его тайнах.
7 причин купить эту экскурсию
- 💑 Романтика Лиссабона
- 🌿 Тайны манжерику
- 🏞️ Впечатляющие виды
- 🏛️ История и легенды
- 🏘️ Уют Алфамы
- 🌅 Обзорные площадки
- 📜 Легенды о любви
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время Лиссабон особенно красив и полон жизни. Весной и осенью также приятно, но может быть прохладнее. Зимой прогулка возможна, но стоит учитывать дождливые дни.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Алфама
- Обзорные площадки
Описание экскурсииВы услышите Love Story с ароматом манжерику… Почему манжерику? Это удивительное растение с ароматом любви хранит в себе много романтичных тайн… Попробуем раскрыть его секрет? Что вы узнаете во время прогулки?
- Когда празднуют День влюблённых в Лиссабоне и кто же является их покровителем, а ещё разузнаете, в какой именно день и где они все мечтают сочетаться священными узами.
- Убедитесь, что в Португалии есть свои Ромео и Джульетта, и повесть о них гораздо печальнее на свете.
- Узнаете о загадочной валентинке-манжерику и о том, какой романтичный секрет хранит его аромат.
- Заглянете на самые впечатляющие обзорные площадки, истории которых не менее удивительны.
- Лиссабон предстанет пред нами как на ладони и поведает свою историю любви, благодаря которой появился город на семи холмах. Вы сможете пересчитать их все, а также приоткрыть завесу тайны восьмого холма.
- Вам представится уникальная возможность увидеть то, что почти девять веков назад увидел основатель Португалии Афонсу Энрикеш.
- Вы побываете в самом старинном районе Лиссабона — Алфаме, потеряетесь в кружевном переплетении его узких улочек. Ветер несёт свежий воздух из одного переулка в другой. Это напоминает морской бриз или прохладу, которой веет от горного озера. Может поэтому мавры дали Алфаме такое имя? Узнаете и об этом….
- Прогуляетесь по галерее под открытым небом и попробуете познакомиться с душой Лиссабона, рассмотреть её глаза и улыбку.
- Отыщете доказательства тому, что любовь не исчезает, она лишь слегка меняет свои черты, преображаясь в память и благодарность.
По субботам и воскресеньям в 11:00 и в 15:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Алфама
- Смотровые площадки
- Галерея под открытым небом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь коммерции, под Триумфальной аркой
Завершение: Площадь коммерции
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 11:00 и в 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
10 ноя 2024
Большое спасибо Наташе за чудесную и душевную прогулку по Лиссабону.
Большое спасибо Наташе за чудесную и душевную прогулку по Лиссабону.
Такое ощущение, что провели время с хорошим другом! От души советую всем, кто интересуется историей и хочет познакомится с городом в приятной компании.
Ж
Жаннета
10 ноя 2024
Сегодня у нас состоялась увлекательная экскурсия по Лиссабону. Нашим гидом была Наташа, потрясающе эрудированный и любящий своё дело человек. Ее знание исторических деталей было поразительным, она сумела оживить прошлое через захватывающие рассказы. Очень рекомендуем Наташу как гида, который сделает ваше путешествие особенным и незабываемым.
А
Александр
7 сен 2024
Замечательная Экскурсия!
Замечательная Экскурсия!
Благодаря Наташе получили огромное удовольствие и влюбились в Лиссабон. Большое спасибо! Обязательно вернёмся и продолжим знакомство с этим потрясающим городом…
Т
Татьяна
5 сен 2024
Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Все продумано. Познавательная, интересная и душевная! Экскурсовод Наташа большая молодец!!! Спасибо за увлекательное путешествие, насыщенный рассказ и погружение в былое — все очень понравилось.
Е
Евгений
1 авг 2024
Очень понравилась экскурсия!
Очень понравилась экскурсия!
Безумно приятный экскурсовод, от души рекомендуем Наташу.
