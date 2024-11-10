Погрузитесь в атмосферу романтики с экскурсией «Love Story с ароматным Лиссабоном». Узнайте о манжерику - символе любви, и его тайнах.Откройте для себя легенды о португальских Ромео и Джульетте, посетите старинную

Алфаму и насладитесь видами с обзорных площадок. Лиссабон расскажет свою историю любви, а вы сможете пересчитать его семь холмов и узнать о восьмом. Это путешествие подарит вам незабываемые эмоции и впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время Лиссабон особенно красив и полон жизни. Весной и осенью также приятно, но может быть прохладнее. Зимой прогулка возможна, но стоит учитывать дождливые дни.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.