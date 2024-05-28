1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
«Наш маршрут позволит рассмотреть контрасты Лиссабона, охватить его основные достопримечательности и колоритные районы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
«Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу»
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
«Я покажу вам скрытые обзорные площадки недалеко от замка Святого Георгия»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
«Вы, конечно, узнаете основные исторические факты о столице и главных достопримечательностях, но в целом вас ждет нескучная прогулка с легким и непринужденным характером»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«Вы узнаете самое главное об истории города и быте лиссабонцев и получите ответы на все вопросы об инфраструктуре города и его районов»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
«Экскурсия по старому Лиссабону будет проходить в удобном для вас ритме, исходя из ваших пожеланий, и позволит вам ознакомиться с наиболее значительными достопримечательностями города»
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
«Долгие пешие подъемы нам не грозят: маршрут рассчитан таким образом, чтобы сберечь ваши силы для впечатляющих обзорных площадок на вершине лиссабонских холмов»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
«Вы исследуете исторический центр, полюбуетесь видами, познакомитесь с культурой, жизнью и гастрономией Португалии, сориентируетесь в городе — и притом не устанете, ведь это самый «плоский» маршрут Лиссабона»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
40€32 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
«Увидите площадь Реставраторов и площадь Коммерции, познакомитесь с топонимикой Лиссабона, районом Байрру-Алту и крепостью Святого Георгия»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
«Вы пройдёте по их следам, увидите исторические памятники, познакомитесь с национальной кухней и узнаете историю путешествий кофейных зёрен»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
«Также вы взглянете на реку Тежу с обзорной точки Порташ ду Сол и откроете секретное место, где история Португалии изображена в виде граффити»
Сегодня в 10:30
1 июля в 10:30
€120 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
Групповая экскурсия «Такой разный Лиссабон»: история, архитектура, вкусы
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: в среду в 14:30, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 14:30
26€24 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Познакомиться с центром Лиссабона и научиться самостоятельно ориентироваться в городе
«Это идеальная экскурсия для первого знакомства с городом, так как проходит по историческому центру»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волшебный Обидуш: индивидуальная экскурсия по средневековому городу
Обидуш очарует вас своими идиллическими улочками, старинными церквями и величественным замком. Узнайте о богатой истории города и его современных традициях
Начало: В Обидуше, у главных городских ворот
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Жизнь старого Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
Начало: На площади Россио
«Вы осмотрите его улочки на обзорной площадке «Порт солнца», а потом отправитесь бродить по этому лабиринту»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
«За несколько часов вы успеете рассмотреть город с лучших ракурсов, узнаете об исторических особенностях старых кварталов, погрузитесь в культурную среду Португалии, а главное — без памяти влюбитесь в волшебный Лиссабон»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Жемчужины Лиссабона
«Лиссабон сквозь векаКлассический тур по старому городу с опытным гидом, который расскажет вам об истории и архитектуре города, познакомит с основными достопримечательностями и поведает о событиях происходивших в Лиссабоне в разные века»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«Поэтому мы исследуем все излюбленные городские тропки, чтобы знакомство точно состоялось»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:30
105€95 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Мини-группа
4 часа
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
«В ходе экскурсии мы обойдем все основные достопримечательности исторического центра Лиссабона»
Расписание: по средам,субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€39 за человека
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
«Во время экскурсии вы познакомитесь с известными достопримечательностями: - Церковь Святого Доминика»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
«По главным достопримечательностям В элегантном районе Байша, мы прогуляемся по основным площадям этого города: - Площадь Реставраторов - Площадь Россио - Площадь Коммерции»
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Душевная экскурсия по Лиссабону
Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)
Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
Начало: Уточняется после бронирования
«Обзорная экскурсия по Лиссабону с русскоговорящим гидом поможет почувствовать величие и очарование города»
Расписание: по воскресеньям 9:00
15 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: историческое путешествие по районам Байша, Шиаду и Алфама
Проведите день, исследуя уникальные районы Лиссабона, и узнайте секреты города от местного гида. Вас ждут впечатляющие виды и неповторимые вкусы
Начало: На площади Rossio
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €140 за всё до 6 чел.
Круиз
4 часа
Незабываемый круиз по Лиссабону: от Алфамы до Белена и обратно
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от узких улочек Алфамы до величественного Белена. Ваш личный путеводитель по истории и культуре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
Начало: Уточняется после бронирования
«Остановки и осмотр: Дворец дворец Пасу-Дукал в Вилла Висоза Обзорная по городку Вилла Висоза Обзорная по городку Эвора Церковь Святого Франсишку с устрашающей часовней из настоящих человеческих костей Храм Дианы II века н»
Расписание: Чт 8:30
13 июня в 11:15
27 июня в 11:15
€79 за человека
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия по городу Порту
Начало: Уточняется после бронирования
«Вы отправитесь на обзорную экскурсию с дегустацией вкуснейшего вина и круизом по реке Дору»
Расписание: Воскресение 8:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
€45 за человека
Мини-группа
8.5 часов
Обидуш - Баталья - Алкобаса - Назаре
Начало: Уточняется после бронирования
«На однодневной обзорной экскурсии по Португальским провинциям вы увидите средневековые городки Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар»
Расписание: Пятница 8:30
20 июня в 07:30
4 июля в 07:30
€85 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обидуш - средневековая сказка
Начало: Главные городские ворота
«Во время этой экскурсии Вы также узнаете о судьбах монархов, которые оставили след в истории города, ознакомитесь с бытом простых горожан в прошлом и о любопытных особенностях современной жизни Обидуша»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Начало: Уточняется после бронирования
«Вас ждёт знакомство с городским метро и современной частью столицы Португалии»
Расписание: Вторник 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€70 за человека
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
«В программе экскурсии — знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по набережной»
Расписание: ср 8.00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Поэтому мы предлагаем вам уникальную обзорную экскурсию по Лиссабону, во время которой вы увидите основные достопримечательности города»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €250 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Порту
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от €600 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Лиссабон - город контрастов
Начало: Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
«Следующий район с которым вы познакомитесь, это старинный Мавританский квартал, где проживала знаменитая женщина благодаря которой и стало популярным Фаду»
Расписание: Каждый день в 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с нетуристической Португалией
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
«Приятная цена и разливное вино завершат знакомство с португальской провинцией»
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
«Вы сможете выбрать один из маршрутов, а если чувствуете в себе силы на оба — будем рады провести обзорную экскурсию по всему городу»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJanna28 мая 2024Спасибо большое Юле за чудесную экскурсию. Очень информативно,интересно,динамично! И сама Юля очень обаятельная!
- ААнастасия26 мая 2024Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город
- RRamona23 мая 2024Спасибо, все очень понравилось! Максим, очень хорошо провел экскурсию ☀️😇
- ВВиктория20 мая 2024Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли город, узнали много интересных исторических фактов. Денис хороший рассказчик. 👍
- ДДмитрий17 мая 2024Интересная, осознанная прогулка по Лиссабону. Денис отлично знает тему и как историк может раскрыть любой вопрос. Рекомендую!
- ВВасилий16 мая 2024Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
- ААлександр16 мая 2024Светлана открыла нам Лиссабон в наш первый день пребывания. Мы увидели Лиссабон в его многообразии: памятники, площади, церкви, соборы, магазины,
- ААлександр15 мая 2024Отличный и легкий в подаче материал. Ольга ответила на все наши вопросы, и дала кучу полезных советов и поделилась избранными местами. Рекомендую.
- РРая9 мая 2024Три часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересные факты, которые не найдёшь
- ЕЕлена9 мая 2024Огромное спасибо Ольге. Мы так рады, что познакомились с ней и благодаря ее экскурсией и с Лиссабоном. Поразительно как Ольга
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Обзорные»
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