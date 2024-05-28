Обзорные и познавательные экскурсии Лиссабона

Найдено 40 экскурсий в категории «Обзорные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €24, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
«Наш маршрут позволит рассмотреть контрасты Лиссабона, охватить его основные достопримечательности и колоритные районы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
«Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу»
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
199 за всё до 6 чел.
Разгадать Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
«Я покажу вам скрытые обзорные площадки недалеко от замка Святого Георгия»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
«Вы, конечно, узнаете основные исторические факты о столице и главных достопримечательностях, но в целом вас ждет нескучная прогулка с легким и непринужденным характером»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
120 за всё до 5 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«Вы узнаете самое главное об истории города и быте лиссабонцев и получите ответы на все вопросы об инфраструктуре города и его районов»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
174 за всё до 8 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
«Экскурсия по старому Лиссабону будет проходить в удобном для вас ритме, исходя из ваших пожеланий, и позволит вам ознакомиться с наиболее значительными достопримечательностями города»
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
214 отзывов
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
«Долгие пешие подъемы нам не грозят: маршрут рассчитан таким образом, чтобы сберечь ваши силы для впечатляющих обзорных площадок на вершине лиссабонских холмов»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
9 отзывов
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
«Вы исследуете исторический центр, полюбуетесь видами, познакомитесь с культурой, жизнью и гастрономией Португалии, сориентируетесь в городе — и притом не устанете, ведь это самый «плоский» маршрут Лиссабона»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
4032 за человека
Ежедневная прогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
303 отзыва
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Лиссабон - древняя столица Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
«Увидите площадь Реставраторов и площадь Коммерции, познакомитесь с топонимикой Лиссабона, районом Байрру-Алту и крепостью Святого Георгия»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Тайны португальского Вифлеема: Белен
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
«Вы пройдёте по их следам, увидите исторические памятники, познакомитесь с национальной кухней и узнаете историю путешествий кофейных зёрен»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
«Также вы взглянете на реку Тежу с обзорной точки Порташ ду Сол и откроете секретное место, где история Португалии изображена в виде граффити»
Сегодня в 10:30
1 июля в 10:30
120 за всё до 6 чел.
Такой разный Лиссабон
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
365 отзывов
Групповая экскурсия «Такой разный Лиссабон»: история, архитектура, вкусы
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: в среду в 14:30, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 14:30
2624 за человека
Район Шиаду как легенда о Фениксе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Познакомиться с центром Лиссабона и научиться самостоятельно ориентироваться в городе
«Это идеальная экскурсия для первого знакомства с городом, так как проходит по историческому центру»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Волшебный Обидуш
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Волшебный Обидуш: индивидуальная экскурсия по средневековому городу
Обидуш очарует вас своими идиллическими улочками, старинными церквями и величественным замком. Узнайте о богатой истории города и его современных традициях
Начало: В Обидуше, у главных городских ворот
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 7 чел.
Жизнь старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Жизнь старого Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
Начало: На площади Россио
«Вы осмотрите его улочки на обзорной площадке «Порт солнца», а потом отправитесь бродить по этому лабиринту»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
По семи холмам Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
«За несколько часов вы успеете рассмотреть город с лучших ракурсов, узнаете об исторических особенностях старых кварталов, погрузитесь в культурную среду Португалии, а главное — без памяти влюбитесь в волшебный Лиссабон»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
280 за всё до 8 чел.
Жемчужины Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Жемчужины Лиссабона
«Лиссабон сквозь векаКлассический тур по старому городу с опытным гидом, который расскажет вам об истории и архитектуре города, познакомит с основными достопримечательностями и поведает о событиях происходивших в Лиссабоне в разные века»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«Поэтому мы исследуем все излюбленные городские тропки, чтобы знакомство точно состоялось»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
150 за всё до 4 чел.
Лиссабон: город солнца и улыбок
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:30
10595 за всё до 4 чел.
Весь Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
51 отзыв
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
41 отзыв
Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия
Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV
«В ходе экскурсии мы обойдем все основные достопримечательности исторического центра Лиссабона»
Расписание: по средам,субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
39 за человека
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Начало: Площадь Реставраторов
«Во время экскурсии вы познакомитесь с известными достопримечательностями: - Церковь Святого Доминика»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
«По главным достопримечательностям В элегантном районе Байша, мы прогуляемся по основным площадям этого города: - Площадь Реставраторов - Площадь Россио - Площадь Коммерции»
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Душевная экскурсия по Лиссабону
Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)
Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур
Начало: Уточняется после бронирования
«Обзорная экскурсия по Лиссабону с русскоговорящим гидом поможет почувствовать величие и очарование города»
Расписание: по воскресеньям 9:00
15 июня в 08:30
21 июня в 08:30
55 за человека
Лиссабон - знакомство c городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: историческое путешествие по районам Байша, Шиаду и Алфама
Проведите день, исследуя уникальные районы Лиссабона, и узнайте секреты города от местного гида. Вас ждут впечатляющие виды и неповторимые вкусы
Начало: На площади Rossio
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 140 за всё до 6 чел.
Весь Лиссабон от порта и обратно! Для пассажиров в круизе
🚗 На машине
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
4 часа
Незабываемый круиз по Лиссабону: от Алфамы до Белена и обратно
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от узких улочек Алфамы до величественного Белена. Ваш личный путеводитель по истории и культуре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма
Начало: Уточняется после бронирования
«Остановки и осмотр: Дворец дворец Пасу-Дукал в Вилла Висоза Обзорная по городку Вилла Висоза Обзорная по городку Эвора Церковь Святого Франсишку с устрашающей часовней из настоящих человеческих костей Храм Дианы II века н»
Расписание: Чт 8:30
13 июня в 11:15
27 июня в 11:15
79 за человека
Обзорная экскурсия по городу Порту
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия по городу Порту
Начало: Уточняется после бронирования
«Вы отправитесь на обзорную экскурсию с дегустацией вкуснейшего вина и круизом по реке Дору»
Расписание: Воскресение 8:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
45 за человека
Обидуш - Баталья - Алкобаса - Назаре
🚌 На автобусе
Мини-группа
8.5 часов
Обидуш - Баталья - Алкобаса - Назаре
Начало: Уточняется после бронирования
«На однодневной обзорной экскурсии по Португальским провинциям вы увидите средневековые городки Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар»
Расписание: Пятница 8:30
20 июня в 07:30
4 июля в 07:30
85 за человека
Обидуш - средневековая сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обидуш - средневековая сказка
Начало: Главные городские ворота
«Во время этой экскурсии Вы также узнаете о судьбах монархов, которые оставили след в истории города, ознакомитесь с бытом простых горожан в прошлом и о любопытных особенностях современной жизни Обидуша»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 7 чел.
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума)
Начало: Уточняется после бронирования
«Вас ждёт знакомство с городским метро и современной частью столицы Португалии»
Расписание: Вторник 08:30
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
70 за человека
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом)
Начало: Уточняется после бронирования
«В программе экскурсии — знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по набережной»
Расписание: ср 8.00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
100 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Поэтому мы предлагаем вам уникальную обзорную экскурсию по Лиссабону, во время которой вы увидите основные достопримечательности города»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 250 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Порту
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Порту
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно в 08:00
от 600 за экскурсию
Лиссабон - город контрастов
Индивидуальная
2 часа
Лиссабон - город контрастов
Начало: Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
«Следующий район с которым вы познакомитесь, это старинный Мавританский квартал, где проживала знаменитая женщина благодаря которой и стало популярным Фаду»
Расписание: Каждый день в 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Знакомство с нетуристической Португалией
Индивидуальная
6 часов
Знакомство с нетуристической Португалией
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
«Приятная цена и разливное вино завершат знакомство с португальской провинцией»
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
280 за всё до 4 чел.
Лиссабон, который влюбляет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
«Вы сможете выбрать один из маршрутов, а если чувствуете в себе силы на оба — будем рады провести обзорную экскурсию по всему городу»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Janna
    28 мая 2024
    Такой разный Лиссабон
    Спасибо большое Юле за чудесную экскурсию. Очень информативно,интересно,динамично! И сама Юля очень обаятельная!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город
    читать дальше

    без стресса как и куда дойти. Маршрут был удобно продуман без поднятий вверх👍🏼. Денис познакомил нас с интересными фактами истории и современности, которые мы бы вряд ли узнали просто ходя по городу. Денису удалось окунуть нас в историю города, чтобы мы при этом не устали от дат и имён 🙂 Отдельное спасибо за рекомендацию зайти и попробовать pastel de Nata именно в Pastelaria Santo António 😍 Их вкус действительно отличается (например от Castro. Было хорошо немного отдохнуть там на втором этаже во второй половине экскурсии. Само место также очень атмосферное. Денис, спасибо за приятное время!

    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и былоДенис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было
  • R
    Ramona
    23 мая 2024
    Весь Лиссабон за 2 часа
    Спасибо, все очень понравилось! Максим, очень хорошо провел экскурсию ☀️😇
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли город, узнали много интересных исторических фактов. Денис хороший рассказчик. 👍
    Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли
  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Интересная, осознанная прогулка по Лиссабону. Денис отлично знает тему и как историк может раскрыть любой вопрос. Рекомендую!
  • В
    Василий
    16 мая 2024
    Старый Лиссабон: знакомство с городом
    Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
    читать дальше

    о различных аспектах Португалии и Лиссабона, делясь обширной и полезной информацией. Мы смогли лучше понять, чем живет этот город и страна. Шесть часов пролетели незаметно. Мы получили множество полезных советов и рекомендаций, и Ольга с готовностью отвечала на все наши вопросы. В следующий раз обязательно воспользуемся её услугами снова.

  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Лиссабон: город солнца и улыбок
    Светлана открыла нам Лиссабон в наш первый день пребывания. Мы увидели Лиссабон в его многообразии: памятники, площади, церкви, соборы, магазины,
    читать дальше

    кондитерские и рестораны, обзорная площадка и необычный фуникулер. Светлана очень доброжелательная, весёлая и много шутит. Наш гид т чувствует людей и даёт возможность увидеть то, что интересно именно нам, с энтузиазмом ответила на наши многочисленные вопросы и буквально заразила нас своей искренней любовью к городу, к стране, к истории. Рекомендую для всех тех, кто хочет увидеть город глазами человека, уважающего и любящего то, чем она занимается!

  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
    Отличный и легкий в подаче материал. Ольга ответила на все наши вопросы, и дала кучу полезных советов и поделилась избранными местами. Рекомендую.
  • Р
    Рая
    9 мая 2024
    Три часа в Лиссабоне - успеть всё
    Три часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересные факты, которые не найдёшь
    читать дальше

    в просторах интернета. Посетили основные достопримечательности города., исследовали узкие улочки, заглянули на крутую смотровую площадку, город как на ладони. Отличное провели время, рекомендуем - очень понравилось! Спасибо Виктору!!!

    Три часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересныеТри часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересные
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
    Огромное спасибо Ольге. Мы так рады, что познакомились с ней и благодаря ее экскурсией и с Лиссабоном. Поразительно как Ольга
    читать дальше

    интересно рассказывает о городе, не забывая про даты и события, но абсолютно не перегружает информацией. Самим врядли удалось бы охватить все, что она нам показала и рассказала. Ольга, вам большой респект и рекомендуем всем обращаться к этой интересной девушке.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 40
  1. Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
  2. Три часа в Лиссабоне - успеть всё
  3. Разгадать Лиссабон за 2 часа
  4. Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
  5. Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Обзорные" можно забронировать 40 экскурсий и билетов от 24 до 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1732 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Лиссабона нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Лиссабоне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке
ХорошоТам