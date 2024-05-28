Индивидуальная 2 часа 164 отзыва Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами Начало: Time Out Market «Наш маршрут позволит рассмотреть контрасты Лиссабона, охватить его основные достопримечательности и колоритные районы» € 140 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 37 отзывов Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов Начало: По договорённости «Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу» € 199 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа Начало: На площади Россио «Я покажу вам скрытые обзорные площадки недалеко от замка Святого Георгия» € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 253 отзыва Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов Начало: На Площади Россиу «Вы, конечно, узнаете основные исторические факты о столице и главных достопримечательностях, но в целом вас ждет нескучная прогулка с легким и непринужденным характером» € 120 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии «Вы узнаете самое главное об истории города и быте лиссабонцев и получите ответы на все вопросы об инфраструктуре города и его районов» € 174 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 178 отзывов Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида «Экскурсия по старому Лиссабону будет проходить в удобном для вас ритме, исходя из ваших пожеланий, и позволит вам ознакомиться с наиболее значительными достопримечательностями города» € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Лиссабон, который покорит ваше сердце Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr... «Долгие пешие подъемы нам не грозят: маршрут рассчитан таким образом, чтобы сберечь ваши силы для впечатляющих обзорных площадок на вершине лиссабонских холмов» € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Мини-группа 3.5 часа 9 отзывов Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное Начало: На площади Фигейра «Вы исследуете исторический центр, полюбуетесь видами, познакомитесь с культурой, жизнью и гастрономией Португалии, сориентируетесь в городе — и притом не устанете, ведь это самый «плоский» маршрут Лиссабона» Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00 40 € 32 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 303 отзыва Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio) «С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»» Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Лиссабон - древняя столица Португалии Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы» «Увидите площадь Реставраторов и площадь Коммерции, познакомитесь с топонимикой Лиссабона, районом Байрру-Алту и крепостью Святого Георгия» € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 1 отзыв Тайны португальского Вифлеема: Белен Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе Начало: У башни Белен «Вы пройдёте по их следам, увидите исторические памятники, познакомитесь с национальной кухней и узнаете историю путешествий кофейных зёрен» Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Теплая встреча с солнечным Лиссабоном Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт Начало: Площадь Россио «Также вы взглянете на реку Тежу с обзорной точки Порташ ду Сол и откроете секретное место, где история Португалии изображена в виде граффити» € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 8% скидка Мини-группа 3.5 часа 365 отзывов Групповая экскурсия «Такой разный Лиссабон»: история, архитектура, вкусы Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей Начало: Площадь Реставраторов Расписание: в среду в 14:30, в воскресенье в 10:00 26 € 24 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Район Шиаду как легенда о Фениксе Познакомиться с центром Лиссабона и научиться самостоятельно ориентироваться в городе «Это идеальная экскурсия для первого знакомства с городом, так как проходит по историческому центру» € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Волшебный Обидуш: индивидуальная экскурсия по средневековому городу Обидуш очарует вас своими идиллическими улочками, старинными церквями и величественным замком. Узнайте о богатой истории города и его современных традициях Начало: В Обидуше, у главных городских ворот € 100 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Жизнь старого Лиссабона: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок Начало: На площади Россио «Вы осмотрите его улочки на обзорной площадке «Порт солнца», а потом отправитесь бродить по этому лабиринту» € 150 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов По семи холмам Лиссабона Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города Начало: ваш адрес в Лиссабоне «За несколько часов вы успеете рассмотреть город с лучших ракурсов, узнаете об исторических особенностях старых кварталов, погрузитесь в культурную среду Португалии, а главное — без памяти влюбитесь в волшебный Лиссабон» € 280 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Жемчужины Лиссабона «Лиссабон сквозь векаКлассический тур по старому городу с опытным гидом, который расскажет вам об истории и архитектуре города, познакомит с основными достопримечательностями и поведает о событиях происходивших в Лиссабоне в разные века» € 200 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту Начало: на площади Rossio «Поэтому мы исследуем все излюбленные городские тропки, чтобы знакомство точно состоялось» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города Начало: На площади Praça dos Restauradores 105 € 95 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 51 отзыв Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа» Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника Расписание: Ежедневно в 15:15. € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 41 отзыв Лиссабон - город цветов и солнца. Обзорная экскурсия Начало: Площадь Дона Педро IV (Россио) Praça Dom Pedro IV «В ходе экскурсии мы обойдем все основные достопримечательности исторического центра Лиссабона» Расписание: по средам,субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам в 14:00 € 39 за человека

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае Начало: Площадь Реставраторов «Во время экскурсии вы познакомитесь с известными достопримечательностями: - Церковь Святого Доминика» Расписание: Ежедневно по договоренности € 160 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Мифы и легенды Лиссабона Начало: Площадь Реставраторов «По главным достопримечательностям В элегантном районе Байша, мы прогуляемся по основным площадям этого города: - Площадь Реставраторов - Площадь Россио - Площадь Коммерции» Расписание: В любой день в любое время € 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Душевная экскурсия по Лиссабону Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой) Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами. от € 130 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 5 часов 3 отзыва Лиссабон и величие Статуи Христа: автобусный тур Начало: Уточняется после бронирования «Обзорная экскурсия по Лиссабону с русскоговорящим гидом поможет почувствовать величие и очарование города» Расписание: по воскресеньям 9:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Лиссабон: историческое путешествие по районам Байша, Шиаду и Алфама Проведите день, исследуя уникальные районы Лиссабона, и узнайте секреты города от местного гида. Вас ждут впечатляющие виды и неповторимые вкусы Начало: На площади Rossio от € 140 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 4 часа Незабываемый круиз по Лиссабону: от Алфамы до Белена и обратно Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от узких улочек Алфамы до величественного Белена. Ваш личный путеводитель по истории и культуре € 200 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6.5 часов Вила Висоза - Эвора - мост Вашко де Гамма Начало: Уточняется после бронирования «Остановки и осмотр: Дворец дворец Пасу-Дукал в Вилла Висоза Обзорная по городку Вилла Висоза Обзорная по городку Эвора Церковь Святого Франсишку с устрашающей часовней из настоящих человеческих костей Храм Дианы II века н» Расписание: Чт 8:30 € 79 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа Обзорная экскурсия по городу Порту Начало: Уточняется после бронирования «Вы отправитесь на обзорную экскурсию с дегустацией вкуснейшего вина и круизом по реке Дору» Расписание: Воскресение 8:30 € 45 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 8.5 часов Обидуш - Баталья - Алкобаса - Назаре Начало: Уточняется после бронирования «На однодневной обзорной экскурсии по Португальским провинциям вы увидите средневековые городки Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар» Расписание: Пятница 8:30 € 85 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Обидуш - средневековая сказка Начало: Главные городские ворота «Во время этой экскурсии Вы также узнаете о судьбах монархов, которые оставили след в истории города, ознакомитесь с бытом простых горожан в прошлом и о любопытных особенностях современной жизни Обидуша» Расписание: Ежедневно по договоренности € 100 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 4 часа Лиссабон древний - Лиссабон новый (с посещением океанариума) Начало: Уточняется после бронирования «Вас ждёт знакомство с городским метро и современной частью столицы Португалии» Расписание: Вторник 08:30 € 70 за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 10 часов Обзорная экскурсия по Лиссабону - Мафра - Деревенька Жозе Франку - Эрисейра (с обедом) Начало: Уточняется после бронирования «В программе экскурсии — знакомство с местным бытом, обзорная экскурсия по набережной» Расписание: ср 8.00 € 100 за человека

Индивидуальная 4 часа Индивидуальная обзорная экскурсия по Лиссабону Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов «Поэтому мы предлагаем вам уникальную обзорную экскурсию по Лиссабону, во время которой вы увидите основные достопримечательности города» Расписание: Ежедневно в 10:00 от € 250 за экскурсию

Индивидуальная 12 часов Индивидуальная экскурсия в Порту Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов Расписание: Ежедневно в 08:00 от € 600 за экскурсию

Индивидуальная 2 часа Лиссабон - город контрастов Начало: Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa «Следующий район с которым вы познакомитесь, это старинный Мавританский квартал, где проживала знаменитая женщина благодаря которой и стало популярным Фаду» Расписание: Каждый день в 8.00 € 150 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов Знакомство с нетуристической Португалией Начало: Ваш отель в городе Лиссабон «Приятная цена и разливное вино завершат знакомство с португальской провинцией» Расписание: Каждый день в 8.30 утра € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Лиссабон, который влюбляет Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения Начало: На площади Реставраторов «Вы сможете выбрать один из маршрутов, а если чувствуете в себе силы на оба — будем рады провести обзорную экскурсию по всему городу» € 130 за всё до 2 чел.