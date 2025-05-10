Описание квеста
Экскурсия-квест "Девичник в Лиссабоне"
Приглашаем вас на увлекательную групповую экскурсию-квест по волшебному Лиссабону! Этот город, известный своим женским обаянием, откроет перед вами свои романтичные улочки и захватывающие обзорные площадки.
Уникальные истории и тайны города
Во время нашей прогулки вы услышите удивительные истории, которые скрывает этот чудесный город. Мы постараемся разгадать его ароматные девичьи тайны, ведь каждая улица здесь хранит свои секреты.
Шопинг и вкусные открытия
Лиссабон предлагает множество интересных мест для шопинга:
- Исторические лавки
- Винтажные магазинчики
- Уютные кафе с вкусными ташками
Каждое из этих мест ждет, чтобы вы его посетили и открыли для себя что-то новое и необычное.
Косметика и секреты красоты
Мы также познакомимся с косметикой и душистым мылом, которые покорили не только местных жительниц, но и международные звезды. Узнаем, в чем же заключается их ароматный секрет!
Присоединяйтесь к нам!
Готовы прогуляться и поделиться секретами? Тогда эта экскурсия-квест станет для вас незабываемым опытом в прекрасном Лиссабоне!
По субботам и воскресеньям в 11:00 и в 15:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы Лиссабона
- Винтажные магазины
- Кафе
- Обзорные площадки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы