Экскурсия-квест для девушек по девичьему Лиссабону

В компании гида по женским мечтам вы познакомитесь с Лиссабоном с необычной (девичьей) стороны: прогуляетесь по романтичным улицам и побываете на обзорных площадках, посетите необычные магазинчики, где продают винтажные вещи, и вкусные кафе.
Экскурсия-квест для девушек по девичьему Лиссабону
Экскурсия-квест для девушек по девичьему Лиссабону
Экскурсия-квест для девушек по девичьему Лиссабону
Ближайшие даты:
10
мая11
мая17
мая18
мая24
мая25
мая31
мая
Время начала: 11:00, 15:00

Описание квеста

Экскурсия-квест "Девичник в Лиссабоне"

Приглашаем вас на увлекательную групповую экскурсию-квест по волшебному Лиссабону! Этот город, известный своим женским обаянием, откроет перед вами свои романтичные улочки и захватывающие обзорные площадки.

Уникальные истории и тайны города

Во время нашей прогулки вы услышите удивительные истории, которые скрывает этот чудесный город. Мы постараемся разгадать его ароматные девичьи тайны, ведь каждая улица здесь хранит свои секреты.

Шопинг и вкусные открытия

Лиссабон предлагает множество интересных мест для шопинга:

  • Исторические лавки
  • Винтажные магазинчики
  • Уютные кафе с вкусными ташками

Каждое из этих мест ждет, чтобы вы его посетили и открыли для себя что-то новое и необычное.

Косметика и секреты красоты

Мы также познакомимся с косметикой и душистым мылом, которые покорили не только местных жительниц, но и международные звезды. Узнаем, в чем же заключается их ароматный секрет!

Присоединяйтесь к нам!

Готовы прогуляться и поделиться секретами? Тогда эта экскурсия-квест станет для вас незабываемым опытом в прекрасном Лиссабоне!

По субботам и воскресеньям в 11:00 и в 15:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улицы Лиссабона
  • Винтажные магазины
  • Кафе
  • Обзорные площадки
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная Арка в Лиссабоне
Завершение: Лиссабон
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 11:00 и в 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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