2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Яркие достопримечательности, нетривиальные факты и колоритная повседневная жизнь - в этом маршруте собрано всё, без чего нельзя представить знакомство с Лиссабоном.Прогулка по улочкам великолепной Байши, подпольного Россио, старинной Алфамы и

романтичной Морарии позволит проникнуться духом города и разгадывать его главные тайны. Байша и Россио поразят великолепием Площади Коммерции, роскошной Триумфальной аркой и пешеходной улицей. Алфама и Морария предложат лабиринты исторических кварталов, скрытые обзорные площадки и уютные улочки. Гид расскажет не только легенды Лиссабона, но и полезные советы для всей поездки. Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь обязательна. Проведет гид из команды

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Байша и Россио: символы и легенды Лиссабона

С первых шагов по Лиссабону вас поразят великолепие Площади Коммерции, роскошная Триумфальная арка и пешеходная улица, по которой раньше могли прогуливаться только августейшие особы и богема. Блистательная Байша припасла для вас немало загадок и увлекательных историй! Например, вы узнаете, где в прошлую эпоху совершались казни, почему брусчатка признана памятником культуры Португалии и с какой стати желтый трамвайчик называют революционером. А еще отыщем площадь с «Королем-красавчиком на коне» и улочку, на которой сосредоточились шикарные таверны и традиционные лиссабонские лакомства.

Алфама и Морария: старейшие улочки города

В лабиринтах исторических кварталов мы обсудим, почему арабы строили улицы Морарии и Алфамы, оставляя столько тупиков, повстречаемся с «первой на деревне» примадонной фаду и отыщем место, где зародился этот самобытный жанр. Я покажу вам скрытые обзорные площадки недалеко от замка Святого Георгия. Помогу подметить интересные детали в истинно-лиссабонских декорациях: уютных улочках, крохотных домах с дверцами-окнами, сушащимся бельем, красочной керамической плиткой. А улыбчивые старожилы, предлагающие отведать домашней вишневой наливки, окончательно убедят вас, что мы перенеслись из португальской столицы в маленькую деревушку.

По пути я постараюсь снабдить вас не только легендами Лиссабона, но и полезными советами и лайфхаками, которые пригодятся на протяжении всей поездки!

Организационные детали