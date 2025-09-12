2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Яркие достопримечательности, нетривиальные факты и колоритная повседневная жизнь - в этом маршруте собрано всё, без чего нельзя представить знакомство с Лиссабоном.
Прогулка по улочкам великолепной Байши, подпольного Россио, старинной Алфамы и читать дальшеуменьшить
романтичной Морарии позволит проникнуться духом города и разгадывать его главные тайны.
Байша и Россио поразят великолепием Площади Коммерции, роскошной Триумфальной аркой и пешеходной улицей.
Алфама и Морария предложат лабиринты исторических кварталов, скрытые обзорные площадки и уютные улочки. Гид расскажет не только легенды Лиссабона, но и полезные советы для всей поездки. Экскурсия пешеходная, поэтому удобная обувь обязательна. Проведет гид из команды
С первых шагов по Лиссабону вас поразят великолепие Площади Коммерции, роскошная Триумфальная арка и пешеходная улица, по которой раньше могли прогуливаться только августейшие особы и богема. Блистательная Байша припасла для вас немало загадок и увлекательных историй! Например, вы узнаете, где в прошлую эпоху совершались казни, почему брусчатка признана памятником культуры Португалии и с какой стати желтый трамвайчик называют революционером. А еще отыщем площадь с «Королем-красавчиком на коне» и улочку, на которой сосредоточились шикарные таверны и традиционные лиссабонские лакомства.
Алфама и Морария: старейшие улочки города
В лабиринтах исторических кварталов мы обсудим, почему арабы строили улицы Морарии и Алфамы, оставляя столько тупиков, повстречаемся с «первой на деревне» примадонной фаду и отыщем место, где зародился этот самобытный жанр. Я покажу вам скрытые обзорные площадки недалеко от замка Святого Георгия. Помогу подметить интересные детали в истинно-лиссабонских декорациях: уютных улочках, крохотных домах с дверцами-окнами, сушащимся бельем, красочной керамической плиткой. А улыбчивые старожилы, предлагающие отведать домашней вишневой наливки, окончательно убедят вас, что мы перенеслись из португальской столицы в маленькую деревушку.
По пути я постараюсь снабдить вас не только легендами Лиссабона, но и полезными советами и лайфхаками, которые пригодятся на протяжении всей поездки!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, а улицы Лиссабона зачастую довольно крутые, поэтому позаботьтесь об удобной обуви
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Россио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2158 туристов
Я перебралась в Португалию 9 лет назад, оставив мегаполис позади. И в замечательном, солнечном Лиссабоне открыла для себя дело по душе и наконец-то обрела счастье. А теперь у нас собралась читать дальшеуменьшить
целая команда моих коллег и друзей-гидов, за которых я ручаюсь как за себя.
Ольга знает всё о пешеходном Лиссабоне, а также училась на сомелье: не упустите возможность расспросить ее о винах и истории города.
Стас. Про него туристы говорят, что он наша вишенка на торте. Он с детства вырос в стране, имеет высшее образование в сфере туризма, весельчак и невероятно добрый парень, откроет вам все прелести автопрогулок по округе.
Португалия замечательная страна, дружелюбная и гостеприимная, но таит в себе множество интересного и скрытого, чего не найти на страницах обычных путеводителей. Хорошо, если рядом будут люди, которые знают местный язык, любят город и португальскую культуру и смогут поделиться тем «ключиком», который откроет ваше сердце этой стране.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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3
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1
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О
Ольга
Приятная прогулка в сопровождении Ольги. Я приехала в Лиссабон одна, и точно бы не дошла до разных мест и видов сама. Было классно
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Елена
Очень интересный маршрут с основными данными об истории и развитии Лиссабона. Ольга сразу нашла общий язык с пятилетним ребенком и стойко терпела до конца тура, за что ей большое спасибо. Хорошая комбинация истории, красивых улочек и легких перекусов. Мы остались довольны!
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Э
Эльвира
Нам понравилось:) Спасибо большое!
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Кирилл
Экскурсию по Лиссабону проводила Ольга - замечательный рассказчик и прекрасный экскурсовод: за непродолжительное время мы смогли ознакомиться с основными городскими достопримечательностями с интересной непринуждённой подачей материала. В следующие дни мы уже смогли самостоятельно посетить те уголки города, на которые указала нам Ольга. Экскурсия нам очень понравилась, а Ольгу очень рекомендуем для знакомства с городом
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А
Анна
До встречи с Олей, коллегой Даши, мы уже день гуляли и любовались городом, было ощущение, что мы его уже хорошо почувствовали и поняли, как здорово было открыть для себя еще читать дальшеуменьшить
и его историю, узнать городские легенды и познакомиться с гордым характером Португальцев. Оля была открыта, приветлива, адаптировала тур полностью под нас - с остановками и ответами на все вопросы, которых было очень много. Всем рекомендую!!!
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И
Ирина
С удовольствием провели эти два часа с Дашей на прогулке по Лиссабону. Очень интересная и увлекательная экскурсия, мы совершенно не устали, даже мой 4-хлетний сын и моя мама в возрасте. читать дальшеуменьшить
Маршрут построен очень удобно, не стояли ни в каких очередях с другими туристами, делали перерыв на кофе с знаменитыми пирожными. Также Даша дала много других рекомендаций по вопросам нашей поездки в Португалии! Рекомендую))
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