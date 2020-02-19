2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Разгадать Лиссабон за 2 часа

Увидеть все must-see места и с головой погрузиться в атмосферу города-праздника

Daria
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Daria – ваш гид
Яркие достопримечательности, нетривиальные факты и колоритная повседневная жизнь — в этом маршруте собрано всё, без чего нельзя представить знакомство с Лиссабоном.

Вы пройдёте по улочкам великолепной Байши, подпольного Россио, старинной Алфамы и романтичной Морарии.

А по пути проникнетесь духом Лиссабона и разгадаете его главные тайны!
53 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Россио
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа

Что вас ожидает

Байша и Россио: символы и легенды Лиссабона
С первых шагов по Лиссабону вас поразят великолепие Площади Коммерции, роскошная Триумфальная арка и пешеходная улица, по которой раньше могли прогуливаться только августейшие особы и богема. Блистательная Байша припасла для вас немало загадок и увлекательных историй! Например, вы узнаете, где в прошлую эпоху совершались казни, почему брусчатка признана памятником культуры Португалии и с какой стати желтый трамвайчик называют революционером. А еще отыщем площадь с «Королем-красавчиком на коне» и улочку, на которой сосредоточились шикарные таверны и традиционные лиссабонские лакомства.

Алфама и Морария: старейшие улочки города
В лабиринтах исторических кварталов мы обсудим, почему арабы строили улицы Морарии и Алфамы, оставляя столько тупиков, повстречаемся с «первой на деревне» примадонной фаду и отыщем место, где зародился этот самобытный жанр. Я покажу вам скрытые обзорные площадки недалеко от замка Святого Георгия. Помогу подметить интересные детали в истинно-лиссабонских декорациях: уютных улочках, крохотных домах с дверцами-окнами, сушащимся бельем, красочной керамической плиткой. А улыбчивые старожилы, предлагающие отведать домашней вишневой наливки, окончательно убедят вас, что мы перенеслись из португальской столицы в маленькую деревушку.

По пути я постараюсь снабдить вас не только легендами Лиссабона, но и полезными советами и лайфхаками, которые пригодятся на протяжении всей поездки!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, а улицы Лиссабона зачастую довольно крутые, поэтому позаботьтесь об удобной обуви.

Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Россио.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Daria
Daria
Я перебралась в Португалию 6 лет назад, оставив мегаполис позади. И в замечательном, солнечном Лиссабоне я открыла для себя дело по душе и наконец-то обрела счастье. Португалия замечательная страна, дружелюбная и гостеприимная, но таит в себе множество интересного и скрытого, чего не найти на страницах обычных путеводителей. Хорошо, если рядом будет человек, который знает местный язык, любит город и португальскую культуру и сможет поделиться тем «ключиком», который откроет ваше сердце этому городу.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
С удовольствием провели эти два часа с Дашей на прогулке по Лиссабону. Очень интересная и увлекательная экскурсия, мы совершенно не устали, даже мой 4-хлетний сын и моя мама в возрасте. Маршрут построен очень удобно, не стояли ни в каких очередях с другими туристами, делали перерыв на кофе с знаменитыми пирожными. Также Даша дала много других рекомендаций по вопросам нашей поездки в Португалии! Рекомендую))
5 декабря 2019
Очень интересный маршрут. Дарья очень приятный рассказчик и человек, который любит город и знает о нем много. Остались очень довольны экскурсией. Город заиграл для нас новыми красками. Спасибо.

Daria проводит ещё 2 экскурсии

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