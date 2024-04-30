1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Душевная экскурсия по Лиссабону
Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)
Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лиссабон - город контрастов
Начало: Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
Расписание: Каждый день в 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLipstein30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась Рекомендую Ольгу
- ААрнольд10 ноября 2022Все было замечательно!!!
- nn.klovat29 октября 2019Нам очень прнравился наш жизнерадостный гид Оксана, все было отлично
- ssayda11 сентября 2019Спасибо Кате большое за экскурсию, все было здорово. Кратко и интересно, много чего посмотрели и все это без толп народа.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Район Алфама»
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