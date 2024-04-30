Район Алфама – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Район Алфама» в Лиссабоне на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Душевная экскурсия по Лиссабону
Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)
Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 130 за всё до 4 чел.
Лиссабон - город контрастов
Индивидуальная
2 часа
Лиссабон - город контрастов
Начало: Hard Rock Cafe Av. da Liberdade 2, Lisboa
Расписание: Каждый день в 8.00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Район Алфама»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мифы и легенды Лиссабона
  2. Душевная экскурсия по Лиссабону
  3. Лиссабон - город контрастов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Район Алфама" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 150. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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