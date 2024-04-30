за всё до 3 чел.

€ 120 за всё до 3 чел.

Расписание: В любой день в любое время

🚶 Пешая

Индивидуальная

2.5 часа 8 отзывов

Душевная экскурсия по Лиссабону Начало: Площадь praça do Comercio (под триумфальной аркой)

Расписание: Это индивидуальная экскурсия, день и время вы выбираете сами.