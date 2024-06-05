Главные экскурсионные места в Лиссабоне

Найдено 96 экскурсий в категории «Популярные места» в Лиссабоне на русском языке, цены от €24, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
164 отзыва
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
294 за всё до 4 чел.
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Прекрасный Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
102 отзыва
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
225 за всё до 6 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
299 за всё до 5 чел.
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
199 за всё до 6 чел.
Разгадать Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
От Синтры до Эшторила
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
340 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
278 отзывов
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 8 чел.
По побережью к мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
240 за всё до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
118 отзывов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
253 отзыва
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
120 за всё до 5 чел.
Тайны Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
199 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
48 за человека
Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Автомобильное путешествие: Лиссабон и Алмада, мосты и вино
Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
150 за всё до 6 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
349 за всё до 4 чел.
От статуи Христа до мыса Рока
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
203 отзыва
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за человека
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Лиссабон: лучшие панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 8 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 10 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
174 за всё до 8 чел.
Белен и эпоха мореплавателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
214 отзывов
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Пешком по старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
9 отзывов
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
4032 за человека
Ежедневная прогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
303 отзыва
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
255 за всё до 3 чел.
По Лиссабону на тук-туке
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Лиссабон - древняя столица Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180153 за всё до 6 чел.
Мыс Рока и 5 пляжей на краю земли
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Мыс Рока и 5 пляжей Лиссабона: путешествие на край земли
Погрузитесь в мир природной красоты и португальских традиций с эксклюзивной экскурсией по лучшим пляжам
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
7 отзывов
К мысу Рока и рыбацкой деревеньке: групповая экскурсия в Лиссабоне
Путешествие к мысу Рока и в деревню Азеньяш-ду-Мар - уникальная возможность насладиться красотами Португалии и узнать больше о её культуре
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
120 за человека
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Сегодня в 10:30
1 июля в 10:30
120 за всё до 6 чел.
Такой разный Лиссабон
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
3.5 часа
365 отзывов
Групповая экскурсия «Такой разный Лиссабон»: история, архитектура, вкусы
Откройте сердце Лиссабона в экскурсии по Алфаме, Байше и Шиаду - от средневековых улочек до легендарных сладостей
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: в среду в 14:30, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 июня в 14:30
2624 за человека
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
2 отзыва
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы
Начало: На площади Реставраторов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 200 за всё до 10 чел.
Мыс Рока - вечер на краю мира
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Мыс Рока - вечер на краю мира
Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 150 за всё до 3 чел.
Дворец Пена и мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Чудеса и роскошь района Белень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Познакомиться с центром Лиссабона и научиться самостоятельно ориентироваться в городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Salome
    5 июня 2024
    Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
    Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
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  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Автомобильное путешествие по Лиссабону и Алмаде
    Мы впервые побывали в столице Португалии и, конечно, хотели увидеть и узнать побольше за короткое время. Поэтому такая обзорная экскурсия
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    по Лиссабону на машине оказалась очень кстати! Благодарим нашего гида Алексея, который показал нам несколько красивых мест с замечательными видами на город и реку, рассказал много интересного, охотно отвечал на наши вопросы, а в завершении поездки приготовил нам приятный сюрприз! Если получится, в наш следующий приезд в Лиссабон мы хотим взять экскурсию с Алексеем в Синтру…

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный человек. Спасибо огромное за чудесное время с вами,Дарья. Советую всем от всего сердца!
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятныйПрекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    От статуи Христа до мыса Рока
    Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное! Я заказала экскурсию накануне
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    дня рождения, и так получилось, что была одна именно в этот день. Елена не отказала и не перенесла экскурсию, чем меня приятно удивила - я была уже настроена перенести в случае чего на другой день. И это было необыкновенно. Статуя Христа, пасть Дьявола, пляж серферов и особенно мыс Рока🥹 я реально там расплакалась от избытка чувств - это невероятно, когда твоя мечта сбывается. Да еще с таким замечательным гидом. Лена, не устану повторять - вы моя фея-крестная! Влюбить в страну всего за один день, показать столько замечательных мест. Уже вернувшись домой, не перестаю пересматривать фото и видео с той поездки. Если вы едете один, Елена найдет нужные ракурсы, снимет топовые фото и видео вместе с вами, это огромный плюс. Без посещения этих мест, мое путешествие в Португалию было бы не полным, и я бы не увидела столько красоты. А океан завораживает, это мощь, стихия! В общем, я влюблена в Португалию. И в следующий раз только с Еленой! Спасибо 🙏

    Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пешком по старому городу
    Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
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    в Афинах и прекрасно знаю, что это такое отгулять 4 часа в жару и быть терпеливым к требованию клиентов. Татьяна помогла на избежать туристическим толп, сэкономить на проезде и к концу экскурсии мы почувствовали, что гуляем по городу с другом. Спасибо большое, побольше бы таких чутких и понимающих гидов.

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
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    лифте и наслушался интереснейших историй про Лиссабон. От средних веков до наших дней, для каждой эпохи у Юлии есть множество рассказов, которые слушаешь, открыв рот. Люди Лиссабона и сам город стали мне роднее после похода по городу с Юлией.

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
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    целый день. Тропы в холмистых лесах, прогулка по крепостной стене, древние замки, крутые узкие петляющие улицы Синтры, песчаные пляжи, заросшие кустарником тропы паломников, гигантские скалы, снова величественный лес, горы и океан. От таких фантастических видов приходишь в восторг как ребенок. Чтобы не устать от этой красоты, в программе были лесной привал с отменным чаем и кексом, вкусный ланч в деревенском ресторанчике на пустынной нагретой солнцем улице, вино верде в затейливом бокале на холме с видом на океан. К моей дикой радости, маршрут Алексея избегал толп туристов. Никаких тебе очередей и людского гвалта. А рассказали мне не только о королях и средних веках, но и людях Португалии, их привычках и нравах, об истории страны в 20-м и 21-м веке, о местной еде и португальском вине. Слушать истории Алексея можно бесконечно. Словом, лучшая экскурсия в моей жизни. Алексей, спасибо!

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
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    совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.

    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря наБыли впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Популярные места»

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