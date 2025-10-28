Экскурсия по Лиссабону за 2 часа предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу города. Вы посетите оживлённую площадь Педро IV, прогуляетесь по историческому району Байша и насладитесь видами с площади Фигейра. В квартале Алфама вас ждут аутентичные дома и дружелюбные местные жители. В завершение получите авторский путеводитель с рекомендациями по интересным местам и ресторанам

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Площадь Педро IV (Россиу) — одна из самых оживлённых в городе. Вы осмотрите исторические здания, фонтаны, театр и мозаичный рисунок в виде волн.

Район Байша — сердце Лиссабона. Вы прогуляетесь по самой широкой пешеходной улице города и заглянете в старинные лавки. Узнаете, какая рыба в Португалии наиболее популярна и почему её не найти в местных водах.

Площадь Фигейра — вы почувствуете атмосферу местной жизни. Полюбуетесь старинной кондитерской, попробуете знаменитый португальский десерт и ликёр, а ещё насладитесь видами на замок Святого Георгия.

Квартал Алфама — один из самых старых районов города с аутентичными домами, атмосферными кафе и дружелюбными местными жителями. Вы подниметесь на секретных лифтах и спуститесь по уютным узким улочкам. Со смотровых площадок взглянете на реку Тежу, район Алфама и окрестности Лиссабона.

После экскурсии я отправлю вам свой авторский путеводитель на 12 страниц. В нём вы найдёте интересные места, рестораны, уникальные музеи и советы, что попробовать, где купить подарки и как незабываемо провести время в Лиссабоне.

Организационные детали

Дегустация десерта и вишнёвого ликёра по желанию и оплачивается дополнительно.