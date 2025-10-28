Идеальный вариант для знакомства с Лиссабоном: исторические районы, местные легенды и виды со смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу города
Экскурсия по Лиссабону за 2 часа предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу города.
Вы посетите оживлённую площадь Педро IV, прогуляетесь по историческому району Байша и насладитесь видами с площади Фигейра. В квартале Алфама вас ждут аутентичные дома и дружелюбные местные жители. В завершение получите авторский путеводитель с рекомендациями по интересным местам и ресторанам
Площадь Педро IV (Россиу) — одна из самых оживлённых в городе. Вы осмотрите исторические здания, фонтаны, театр и мозаичный рисунок в виде волн.
Район Байша — сердце Лиссабона. Вы прогуляетесь по самой широкой пешеходной улице города и заглянете в старинные лавки. Узнаете, какая рыба в Португалии наиболее популярна и почему её не найти в местных водах.
Площадь Фигейра — вы почувствуете атмосферу местной жизни. Полюбуетесь старинной кондитерской, попробуете знаменитый португальский десерт и ликёр, а ещё насладитесь видами на замок Святого Георгия.
Квартал Алфама — один из самых старых районов города с аутентичными домами, атмосферными кафе и дружелюбными местными жителями. Вы подниметесь на секретных лифтах и спуститесь по уютным узким улочкам. Со смотровых площадок взглянете на реку Тежу, район Алфама и окрестности Лиссабона.
После экскурсии я отправлю вам свой авторский путеводитель на 12 страниц. В нём вы найдёте интересные места, рестораны, уникальные музеи и советы, что попробовать, где купить подарки и как незабываемо провести время в Лиссабоне.
Организационные детали
Дегустация десерта и вишнёвого ликёра по желанию и оплачивается дополнительно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 207 туристов
Привет! Меня зовут Светлана. Объездив 36 стран, я выбрала Португалию, ставшую мне родной. Живу в Лиссабоне, где счастлива каждый день. Раньше даже не представляла, что такое возможно. Я очень люблю читать дальше
показывать гостям эту прекрасную страну. Чего здесь только нет: завораживающие замки, интересная история королевских династий, притягательная сила океана, очаровательные закаты, вкуснейшая еда, ароматы свежесваренного кофе, великолепные десерты, много солнца и тропических фруктов. С радостью открою вам интересные и необычные места Лиссабона. Поделюсь традициями, ценностями и образом жизни португальцев. В свои экскурсии я вложила большую любовь к стране — уверена, вам понравится!
Л
Лариса
28 окт 2025
Приятная, неспешная экскурсия по Лиссабону. Интересная подача информации через секретики, которые не увидишь в путеводителях. Стоит того чтобы получить приятное впечатление о городе и влюбиться в него. Светлана очень тактична, интеллигентна, учитывает все просьбы гостей. Приятное впечатление и шикарный авторский гид по Лиссабону в подарок. Благодарим и рекомендуем ❤️
Татьяна
8 окт 2025
Светлана очень ответственный человек, написала мне сразу после брони. Мы прекрасно провели время: оно пролетело незаметно и легко. Я узнала много нового о Лиссабоне и помимо положительных эмоций, я получила много красивых фотографий. Всем рекомендую Светлану, она супер 💜
A
Anna
9 сен 2025
За 2 часа в Лиссабоне мне удалось посмотреть главные достопримечательности, посетить несколько смотровых площадок, подняться на знаменитых Elevadors, прогуляться по старому городу и его узким улочкам, а также попробовать Джинджу и Паштель до надо (не знаю как это правильно пишется) - и все это благодаря Светлане с ее замечательным подходом к выстраиванию маршрута и интересными рассказами о городе 🤩
Наталия
3 сен 2025
Отлично и познавательно провели время. Спасибо!
М
Марина
14 июн 2025
Прогулка со Светланой по Лиссабону была комфортной и информативной. За 2 часа мы обошли наиболее знаковые места, поднялись на секретных лифтах в верхнюю часть города, откуда открылся потрясающий вид, заглянули читать дальше
в исторические места - магазин, кафе-кондитерскую, парикмахерскую. Посетили мастерскую, где увидели большое количество плитки азулежу в разных исполнениях. Это целые произведения искусства, которые можно приобрести в этом же магазине. Светлана рассказала о праздновании дня Святого Антония, который проходил в эти дни. Вообщем время пролетело незаметно. Помимо экскурсии Светлана прислала нам краткий путеводитель по Лиссабону, из которого также получили нужную для нас информацию. А еще Светлана помогла нам в организации поездки в Синтру. Отдельное Спасибо ей за это!
Е
Елизавета
13 мая 2025
Первый раз были в Португалии, со Светланой прошлись по основным достопримечательностям Лиссабона. От Светланы узнали много интересной информации не только о стране и городе, но и получили много рекомендаций по дальнейшему путешествию по стране, где вкусно поужинать и прочие необходимые тонкости. Спасибо большое Светлане за интересную прогулку, рекомендую!