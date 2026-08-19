Экскурсия «Нетуристический Лиссабон» предлагает уникальную возможность познакомиться с настоящей жизнью города.
Прогулка по районам Estrela и Campo de Ourique откроет перед вами тайны акведука, истории королевских тусовок XIX века и превращения Португалии в Республику. Вы увидите любимый сад лиссабонцев, мистический замок и портфолио скульпторов под открытым небом. Завершится экскурсия захватывающим видом на мост 25 апреля со смотровой площадки
Прогулка по районам Estrela и Campo de Ourique откроет перед вами тайны акведука, истории королевских тусовок XIX века и превращения Португалии в Республику. Вы увидите любимый сад лиссабонцев, мистический замок и портфолио скульпторов под открытым небом. Завершится экскурсия захватывающим видом на мост 25 апреля со смотровой площадки
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидите Лиссабон глазами местных
- 🏞 Прогулка по нетуристическим районам
- 🏰 Посетите мистический замок
- 🌳 Узнаете о любимых местах лиссабонцев
- ☕ Остановка на кофе в интересных местах
- 📸 Отличные виды для фотографий
Что можно увидеть
- Районы Estrela и Campo de Ourique
- Акведук
- Лучшие тусовки XIX века
- Сад лиссабонцев
- Замок
- Портфолио скульпторов и архитекторов
- Мост 25 апреля
Описание экскурсии
Истории Лиссабона
Мы познакомимся с двумя районам Estrela и Campo de Ourique. На прогулке по этим районам вы узнаете:
- что акведук гораздо больше и длиннее, чем кажется на первый взгляд
- где проходили лучшие тусовки в XIX веке, на которые захаживали даже короли
- как Португалия стала Республикой
- где находится самый любимый сад лиссабонцев
- что может построить безумная королева.
Кроме того, вы увидите самый мистический замо́к в Португалии и настоящее портфолио скульпторов и архитекторов под открытым небом. А в завершение насладитесь лучшим видом на мост 25 апреля со смотровой площадки.
Организационные детали
- Экскурсия продолжительная, поэтому мы делаем остановку на кофе в каком-нибудь интересном месте, а их в этих районах множество
- Наденьте удобную обувь, зарядите фотоаппараты и телефоны, на случай непогоды у меня есть дождевики
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кафе Pastelaria 1800
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 471 туриста
Мы — Юля и Альберто. Нас называют амбассадорами Лиссабона. Нам очень хочется, чтобы вы вышли за рамки традиционных знаний из путеводителя и узнали настоящий город и его историю Мы популяризируем Португалию
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
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А
Очень понравилась экскурсия с Альберто. Он показал нам тот Лиссабон, в котором идет жизнь местных вдали от толп туристов. Понравилось, что было много незанудной истории, интересных фактов, рекомендаций ресторанов. Точно рекомендую
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К
Экскурсия очень понравилась. Она не привязана к известным знаковым местам. Тем не менее многое узнаешь про жизнь лиссабонцев, про особенности построения городов, зашли на чудесный местный рынок, изысканное кладбище, зеленый парк.
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И
Всё прошло отлично. Юлия интересный знающий рассказчик и располагающий собеседник. В следующий приезд пойдем обязательно с ней другим маршрутом.
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Ю
Очень интересная экскурсовод. Все отлично и ненавязчиво преподнесено. Очень советую
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К
Мы были в Лиссабоне во второй половине августа. Нас заинтересовала экскурсия "Нетуристический Лиссабон", так как хотелось отдохнуть от очередей и увидеть город целиком). Нашем экскурсоводом была Светлана. Как-то привыкаешь, что
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