Нетуристический Лиссабон

Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Экскурсия «Нетуристический Лиссабон» предлагает уникальную возможность познакомиться с настоящей жизнью города.

Прогулка по районам Estrela и Campo de Ourique откроет перед вами тайны акведука, истории королевских тусовок XIX века и превращения Португалии в Республику. Вы увидите любимый сад лиссабонцев, мистический замок и портфолио скульпторов под открытым небом. Завершится экскурсия захватывающим видом на мост 25 апреля со смотровой площадки
4.9
43 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидите Лиссабон глазами местных
  • 🏞 Прогулка по нетуристическим районам
  • 🏰 Посетите мистический замок
  • 🌳 Узнаете о любимых местах лиссабонцев
  • ☕ Остановка на кофе в интересных местах
  • 📸 Отличные виды для фотографий
Нетуристический Лиссабон
Нетуристический Лиссабон
Нетуристический Лиссабон

Что можно увидеть

  • Районы Estrela и Campo de Ourique
  • Акведук
  • Лучшие тусовки XIX века
  • Сад лиссабонцев
  • Замок
  • Портфолио скульпторов и архитекторов
  • Мост 25 апреля

Описание экскурсии

Истории Лиссабона

Мы познакомимся с двумя районам Estrela и Campo de Ourique. На прогулке по этим районам вы узнаете:

  • что акведук гораздо больше и длиннее, чем кажется на первый взгляд
  • где проходили лучшие тусовки в XIX веке, на которые захаживали даже короли
  • как Португалия стала Республикой
  • где находится самый любимый сад лиссабонцев
  • что может построить безумная королева.

Кроме того, вы увидите самый мистический замо́к в Португалии и настоящее портфолио скульпторов и архитекторов под открытым небом. А в завершение насладитесь лучшим видом на мост 25 апреля со смотровой площадки.

Организационные детали

  • Экскурсия продолжительная, поэтому мы делаем остановку на кофе в каком-нибудь интересном месте, а их в этих районах множество
  • Наденьте удобную обувь, зарядите фотоаппараты и телефоны, на случай непогоды у меня есть дождевики

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кафе Pastelaria 1800
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3.5 часа
Провела экскурсии для 471 туриста
Мы — Юля и Альберто. Нас называют амбассадорами Лиссабона. Нам очень хочется, чтобы вы вышли за рамки традиционных знаний из путеводителя и узнали настоящий город и его историю Мы популяризируем Португалию
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в рунете, помогали в организации съёмок телепередач «Орёл и Решка», работали с блогерами над контентом, поэтому, возможно, вы уже где-то нас видели. Мы написали не один десяток интересных статей, обожаем вкусную еду и кофе. Альберто наполовину португалец, у него невероятная история семьи, поэтому некоторые эпизоды из летописи Португалии он знает из первых уст. Он даже успел послужить в португальской армии. А у Юли очень классная страничка в соцсети с картинками.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Очень понравилась экскурсия с Альберто. Он показал нам тот Лиссабон, в котором идет жизнь местных вдали от толп туристов. Понравилось, что было много незанудной истории, интересных фактов, рекомендаций ресторанов. Точно рекомендую
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К
Экскурсия очень понравилась. Она не привязана к известным знаковым местам. Тем не менее многое узнаешь про жизнь лиссабонцев, про особенности построения городов, зашли на чудесный местный рынок, изысканное кладбище, зеленый парк.
Экскурсия очень понравилась. Она не привязана к известным знаковым местам. Тем не менее многое узнаешь про
Экскурсия очень понравилась. Она не привязана к известным знаковым местам. Тем не менее многое узнаешь про
Экскурсия очень понравилась. Она не привязана к известным знаковым местам. Тем не менее многое узнаешь про
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И
Всё прошло отлично. Юлия интересный знающий рассказчик и располагающий собеседник. В следующий приезд пойдем обязательно с ней другим маршрутом.
Всё прошло отлично. Юлия интересный знающий рассказчик и располагающий собеседник. В следующий приезд пойдем обязательно с ней другим маршрутом.
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Ю
Очень интересная экскурсовод. Все отлично и ненавязчиво преподнесено. Очень советую
Очень интересная экскурсовод. Все отлично и ненавязчиво преподнесено. Очень советую
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К
Мы были в Лиссабоне во второй половине августа. Нас заинтересовала экскурсия "Нетуристический Лиссабон", так как хотелось отдохнуть от очередей и увидеть город целиком). Нашем экскурсоводом была Светлана. Как-то привыкаешь, что
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такое мероприятие как экскурсия не обходится без большой группы с фотоаппаратами, экскурсовода, который ходит с поднятым вверх зонтиком, чтобы народ не выпускал его из поля зрения. Ну и, конечно же, четкий литературный текст, от которого потом мало что остается в голове. Оказалось (к нашей большой радости), что экскурсия может быть совсем другой. Это скорее была многочасовая неспешная прогулка, в которой не было суеты и спешки - а было много историй, интересных фактов, которые предъявлялись легко и непосредственно. Светлана отвечала на все наши вопросы, много советовала интересных мест. Хотим сказать большое спасибо!!! Наш последний вечер в Лиссабоне мы провели на той обзорной площадке, которую нам подсказала Светлана: где город виден как на ладони, а над тобой пролетают самолеты, где мало туристов, народ сидит на пуфиках и просто наслаждается летним вечером в Лиссабоне!!! Спасибо Вам за такие впечатления!!!!!

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