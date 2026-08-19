Экскурсия «Нетуристический Лиссабон» предлагает уникальную возможность познакомиться с настоящей жизнью города. Прогулка по районам Estrela и Campo de Ourique откроет перед вами тайны акведука, истории королевских тусовок XIX века и превращения Португалии в Республику. Вы увидите любимый сад лиссабонцев, мистический замок и портфолио скульпторов под открытым небом. Завершится экскурсия захватывающим видом на мост 25 апреля со смотровой площадки

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Истории Лиссабона

Мы познакомимся с двумя районам Estrela и Campo de Ourique. На прогулке по этим районам вы узнаете:

что акведук гораздо больше и длиннее, чем кажется на первый взгляд

где проходили лучшие тусовки в XIX веке, на которые захаживали даже короли

как Португалия стала Республикой

где находится самый любимый сад лиссабонцев

что может построить безумная королева.

Кроме того, вы увидите самый мистический замо́к в Португалии и настоящее портфолио скульпторов и архитекторов под открытым небом. А в завершение насладитесь лучшим видом на мост 25 апреля со смотровой площадки.

Организационные детали