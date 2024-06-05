1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Лиссабоном на тук-туке: от Алфамы до Моурарии
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, прокатившись на тук-туке по его живописным кварталам. Уникальный маршрут, наполненный историями и панорамными видами
Начало: Time Out Market
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
€294 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€50 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€299 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€69 за человека
Мини-группа
3 часа
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
13 июня в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
4 часа
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Индивидуальная экскурсия по средневековым городам Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш. Узнайте историю и насладитесь видами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «От Синтры до Эшторила» из Лиссабона
Погрузитесь в волшебство Синтры и красоту Эшторила, исследуя их сокровища и легенды в комфортной обстановке
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к мысу Рока: скалы, маяки и легендарные пляжи
Погрузитесь в мир великолепных пейзажей и захватывающих историй вдоль Лиссабонской Ривьеры, открывая секреты аристократического прошлого
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
13 июня в 00:30
14 июня в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное гастрономическое путешествие по Сетубалу и долине реки Саду
Погрузитесь в мир португальской гастрономии: вина, сыры, морепродукты и ликеры. Посетите заповедник Аррабида и рыбный рынок Сетубала
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона: Алфама, Моурария, Граса
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€120 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€48 за человека
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие: Лиссабон и Алмада, мосты и вино
Откройте для себя Лиссабон и Алмаду, наслаждаясь эксклюзивными маршрутами и уникальными историями
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€88 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Синтре и окрестностям Лиссабона
Проведите незабываемый день в Синтре, исследуя секретные уголки и наслаждаясь вкусами Португалии в компании знающего гида
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€349 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Лиссабон: величие океана и тайны мыса Рока в одной экскурсии
Откройте для себя величественный Лиссабон с его знаковыми местами и тайнами, которые раскроются вам во время экскурсии
Начало: На площади Rossio
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
40€32 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Мифы и легенды Лиссабона: прогулка по Байше и Алфаме
На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€255 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Еврейские тени в Лиссабоне
Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе
Начало: Площадь Rossio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от €156 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSalome5 июня 2024Одень день в Лиссабоне. Хотелось посмотреть как можно больше. Экскурсия насыщенная, интересная, много информации. Спасибо.
- ААлександр3 июня 2024Мы впервые побывали в столице Португалии и, конечно, хотели увидеть и узнать побольше за короткое время. Поэтому такая обзорная экскурсия
- ССветлана2 июня 2024Очень рекомендую экскурсию с Валерией. Даже тем,кто не в теме будет интересно и полезно. Когда попадаешь на таких гидов,как Валерия,радуешься,что время проводишь с огромной пользой,с пополнением своего кругозора и знаний. Спасибо Валерии за труд и,конечно,рекомендую всем!!!!
- ССветлана2 июня 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Очень интересная,насыщенная поездка. Даша не просто отличный гид,но и супер позитивный,приятный человек. Спасибо огромное за чудесное время с вами,Дарья. Советую всем от всего сердца!
- ЕЕвгения2 июня 2024Если бы можно было поставить 10 звезд - я бы поставила 12!! Это было что-то невероятное! Я заказала экскурсию накануне
- ЕЕлена1 июня 2024Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
- ААлександр1 июня 2024Я провел фантастический день с Алексеем в Синтре и окрестностях. Собственно, это была даже не экскурсия, это было Приключение длиной в
- ААнжелика1 июня 2024Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
- ААлександр31 мая 2024Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Летние»
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