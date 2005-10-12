Начнем экскурсию ⛳ с прогулки по Обидуш. Характерные белые дома увенчаны красными черепичными крышами. Весь городок буквально утопает в роскошных, ярких цветах. Это славное поселение получило название «города невест», так как монархи проводили в нем время после бракосочетания. По программе экскурсии 🧭 — прогулка 👣 по улочкам, знакомство с капеллой Носа Сеньера ду Карму на центральной площади, старинной церковью Святой Марии и арабской крепостью.

Знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле ранней готики. В монастыре погребены представители Бургунской династии. «Монастырь Молчания» отличается изысканностью, поэтому его так любил король-поэт Диниш. Именно там нашла упокоение самая трагическая и романтическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I.

Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта Мария да Виктория. Этот монастырь — истинный шедевр португальской готической архитектуры. Его построил король Жоан I в честь победы над испанцами в 1385 году. Осмотр усыпальницы представителей Ависской королевской династии, отличающейся смешением стилей мануэлино и английской готики.

Последний пункт поездки — городок Томар на берегах реки Набан. Он находится в 140 км, от Лиссабона. Поселение возникло во времена реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. По программе экскурсии — осмотр величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее грандиозное сооружение Португалии.