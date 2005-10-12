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Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Лиссабона
На однодневной обзорной экскурсии 🧭 по Португальским провинциям вы увидите средневековые городки Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар.

В каждом из них вы посетите древние церкви и монастыри, вокруг которых формировались поселения, и осмотрите центр города.

Все храмы осматриваются снаружи, внутрь можно зайти в свободное время.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €85 за человека

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Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар
Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар

Что вы увидите

  • Обидуш: старинная церковь Санта-Мария и крепость Обидуш
  • Алкобаса: исторический центр, Монастырь Санта-Мария де Алокбаса
  • Баталья: исторический центр, Монастырь Санта Мария да Виктория
  • Томар: Монастырь Ордена Христа.
Начнем экскурсию ⛳ с прогулки по Обидуш. Характерные белые дома увенчаны красными черепичными крышами. Весь городок буквально утопает в роскошных, ярких цветах. Это славное поселение получило название «города невест», так как монархи проводили в нем время после бракосочетания. По программе экскурсии 🧭 — прогулка 👣 по улочкам, знакомство с капеллой Носа Сеньера ду Карму на центральной площади, старинной церковью Святой Марии и арабской крепостью.
Знакомство со средневековым аббатством в Алкобасе, возведенном в стиле ранней готики. В монастыре погребены представители Бургунской династии. «Монастырь Молчания» отличается изысканностью, поэтому его так любил король-поэт Диниш. Именно там нашла упокоение самая трагическая и романтическая монаршая чета Инеш де Каштру и Педру I.
Затем экскурсия продолжается в Баталье, где находится Монастырь Санта Мария да Виктория. Этот монастырь — истинный шедевр португальской готической архитектуры. Его построил король Жоан I в честь победы над испанцами в 1385 году. Осмотр усыпальницы представителей Ависской королевской династии, отличающейся смешением стилей мануэлино и английской готики.
Последний пункт поездки — городок Томар на берегах реки Набан. Он находится в 140 км, от Лиссабона. Поселение возникло во времена реконкисты и долгое время им управлял орден тамплиеров. По программе экскурсии — осмотр величественного Монастыря Ордена Христа 1160 года. Это наиболее грандиозное сооружение Португалии.
Что входит
  • Гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Уточняется после бронирования
Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар
Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар
Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар
Обидуш — Баталья — Алкобаса — Томар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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