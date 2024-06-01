Религиозные экскурсии по святым местам Лиссабона

Найдено 30 экскурсий в категории «Святые места» в Лиссабоне на русском языке, цены от €25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
«Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600 за всё до 7 чел.
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
«Вы увидите первый в мире книжный магазин и знаковую кофейню «А Бразилейра», у монастыря Кармелитов услышите о трех ключевых событиях португальской истории»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
«Монастырь Иеронимитов и Белéньская башня расскажут об удивительной эпохе великих географических открытий»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
«Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу»
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
199 за всё до 6 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
«Даже если вы не религиозны, Фатиму стоит посетить»
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
88 за человека
Ежедневная прогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
303 отзыва
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
«Рассмотрите церковь Доминиканцев и поймете, с чем столкнулся город во время землетрясения»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Еврейские тени в Лиссабоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Еврейские тени в Лиссабоне
Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе
Начало: Площадь Rossio
«А лиссабонский храм раскроет одну любопытную архитектурную тайну, над которой вам придётся поломать голову»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 2 чел.
По Лиссабону на тук-туке
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
«Увидим Триумфальную арку, монастырь Карму, Кафедральный собор и лифт Санта Жушта в неоготическом стиле»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
«Вы увидите как знаковые, так и секретные места португальской столицы: монастырь Кармелитов, площадь Коммерции, памятник святому Антонию, церкви Карму и Сан-Мигель, пристань Кайш-даш-Колунаш, Триумфальную арку и визиготическую стену»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Тайны португальского Вифлеема: Белен
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
«Затем посетим монастырь Жеронимуш, где в часовне находится прах мореплавателя Васко да Гама, великого поэта Луиша де Камоэнса и короля Португалии Мануэла I — властителя 3 морей, чей мраморный саркофаг держат на своих спинах 2 слона»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Тайны еврейского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
«Также вы прогуляетесь по парку лионских ткачей шёлка, осмотрите синагогу и монастырь кармелитов — Конвенту-ду-Карму»
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от 65 за всё до 10 чел.
Чудеса и роскошь района Белень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
«Первым станет монастырь Иеронимитов, откуда португальские эскадры отплывали в Новый Свет»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Имперский Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
«Далее вы посетите памятник национального достояния архитектуры и наследия ЮНЕСКО — монастырь Жеронимуш, построенный в неоготическом стиле»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
1 отзыв
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
«Овладеете каменной азбукой монастыря Жеронимуш»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за один день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: В вашем отеле в Лиссабоне
«Алкобаса и величественный монастырь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
Самобытный Белен на тук-туке
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самобытный Белен на тук-туке
Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
«Дополнительные расходы: билеты в Башню Торре-де-Белен (6€) и в Монастырь Жеронимуш (10€)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
По следам тамплиеров
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
По следам тамплиеров
Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
«Вы увидите главные святыни ордена — монастырь Томар и крепость Алмоурол, звенья «золотого кольца» Португалии, куда входят также посёлки Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима и Назаре»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Семь чудес Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
«Архитектурные детали монастыря Жеронимуш»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
«Вы побываете в монастыре Жеронимуш, красивейшем памятнике уникального португальского архитектурного стиля — мануэлино»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 48 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
«, билет в кармелитский монастырь — 5 евро/чел»
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
67 за всё до 4 чел.
Белень: два расцвета Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
«Вы увидите белоснежную Беленьскую башню и побываете в монастыре Жеронимуш»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
98 за всё до 8 чел.
Весь Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
51 отзыв
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
«Посетив Кафедральный собор, который больше похож на защитное укрепление, вы услышите историю основания этого храма и легенду о двух чёрных воронах»
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Лиссабон. Глава вторая: Белен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лиссабонский Белен: путешествие в сердце истории и культуры
Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Начало: у монастыря Иеронимитов
«Грандиозный Монастырь Иеронимитов Жеронимуш впечатлит изящной архитектурой»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Португальский рай Серра-да-Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«В горах нас ждёт капуцинский монастырь Аррабида — мы расскажем его непростую историю»
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
200 за всё до 6 чел.
Томар: секреты ордена тамплиеров
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Томар: секреты ордена тамплиеров
Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике
«Последнее пристанище великих магистров, символика и монастырская трапеза»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за всё до 8 чел.
По следам Великого Лиссабонского землетрясения
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
«Познакомитесь с печальными свидетелями этой трагедии — монастырём Карму и церковью Непорочного зачатия»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
37 за человека
Белен - другой Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
«Оцените монастырский клуатр с ажурными арками, игрой света и тенями»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
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    совсем не детское, но сама механика поиска им была интересна. В одном из заданий была неточность и в тексте описания заданий встречаются грамматические ошибки за это снизила бал.

    Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря наБыли впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Тайны еврейского Лиссабона
    Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Средневековая Португалия
    Очень интересная экскурсия! Много необычного узнали о Португалии. Побывали в самых значимых местах. Комфорт в поездке.
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    По Лиссабону на тук-туке
    Весело, быстро и увлекательно. Классная тема для детей, которые часто устают на экскурсиях- тут они точно не устанут. А ещё Алёна классный фотограф
  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
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    об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
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    и полезные сведения об этом прекрасном городе за короткое время и на машине. Татьяна очень интересно, увлекательно рассказывает, видно. что любит этот город и готова поделиться с нами всем, что знает, еще и виртуозно водит машину на таких узких улочках центра Лиссабона. Большое спасибо Татьяне за экскурсию!

  • R
    Ramona
    23 мая 2024
    Весь Лиссабон за 2 часа
    Спасибо, все очень понравилось! Максим, очень хорошо провел экскурсию ☀️😇
  • I
    Irina
    17 мая 2024
    Тайны еврейского Лиссабона
    Незабываемый день в Лиссабоне с Валерией. Если вам интересна история и люди повлиявшие на развитие этого сказочного города, то вне сомнения Валерия- ваш гид.
  • Я
    Яков
    13 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
  • I
    Irene
    11 мая 2024
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Все прошло отлично! Хорошая организация и профессиональный экскурсовод Наталья. Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Средневековая Португалия
  2. Истории старого Лиссабона
  3. Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
  4. Три часа в Лиссабоне - успеть всё
  5. Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Святые места" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 25 до 1 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 733 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 30 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 733 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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