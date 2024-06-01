1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
«Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
«Вы увидите первый в мире книжный магазин и знаковую кофейню «А Бразилейра», у монастыря Кармелитов услышите о трех ключевых событиях португальской истории»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
«Монастырь Иеронимитов и Белéньская башня расскажут об удивительной эпохе великих географических открытий»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Три часа в Лиссабоне: Полное погружение в историю и культуру
Ваш уникальный шанс увидеть все самое важное в Лиссабоне за три часа: от исторических сокровищ до современных символов
Начало: По договорённости
«Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу»
Сегодня в 17:00
11 июня в 08:00
€199 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
«Даже если вы не религиозны, Фатиму стоит посетить»
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€88 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Лиссабону: погружение в атмосферу города
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Начало: В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
«Рассмотрите церковь Доминиканцев и поймете, с чем столкнулся город во время землетрясения»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Еврейские тени в Лиссабоне
Узнать историю старинной общины в столице Португалии и отыскать её следы в городе
Начало: Площадь Rossio
«А лиссабонский храм раскроет одну любопытную архитектурную тайну, над которой вам придётся поломать голову»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
«Увидим Триумфальную арку, монастырь Карму, Кафедральный собор и лифт Санта Жушта в неоготическом стиле»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
«Вы увидите как знаковые, так и секретные места португальской столицы: монастырь Кармелитов, площадь Коммерции, памятник святому Антонию, церкви Карму и Сан-Мигель, пристань Кайш-даш-Колунаш, Триумфальную арку и визиготическую стену»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от €156 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Начало: У башни Белен
«Затем посетим монастырь Жеронимуш, где в часовне находится прах мореплавателя Васко да Гама, великого поэта Луиша де Камоэнса и короля Португалии Мануэла I — властителя 3 морей, чей мраморный саркофаг держат на своих спинах 2 слона»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 11:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
«Также вы прогуляетесь по парку лионских ткачей шёлка, осмотрите синагогу и монастырь кармелитов — Конвенту-ду-Карму»
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
«Первым станет монастырь Иеронимитов, откуда португальские эскадры отплывали в Новый Свет»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
«Далее вы посетите памятник национального достояния архитектуры и наследия ЮНЕСКО — монастырь Жеронимуш, построенный в неоготическом стиле»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Квест
4 часа
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
«Овладеете каменной азбукой монастыря Жеронимуш»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за один день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: В вашем отеле в Лиссабоне
«Алкобаса и величественный монастырь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самобытный Белен на тук-туке
Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии
Начало: возле станции Кайш-ду-Содре
«Дополнительные расходы: билеты в Башню Торре-де-Белен (6€) и в Монастырь Жеронимуш (10€)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам тамплиеров
Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
«Вы увидите главные святыни ордена — монастырь Томар и крепость Алмоурол, звенья «золотого кольца» Португалии, куда входят также посёлки Обидуш, Алкобаса, Баталья, Фатима и Назаре»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Семь чудес Лиссабона
Проехать по главным объектам города и узнать их удивительную историю
«Архитектурные детали монастыря Жеронимуш»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
«Вы побываете в монастыре Жеронимуш, красивейшем памятнике уникального португальского архитектурного стиля — мануэлино»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
Тайна криптекса маркиза де Помбала: исторический квест в Лиссабоне
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa-Chaido
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €48 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
«, билет в кармелитский монастырь — 5 евро/чел»
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
€67 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белень: два расцвета Лиссабона
От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет
«Вы увидите белоснежную Беленьскую башню и побываете в монастыре Жеронимуш»
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€98 за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Групповая пешеходная экскурсия «Весь Лиссабон за 2 часа»
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона с профессиональным гидом, открывая лучшие виды и исторические районы
Начало: Praça Dom Pedro IV (Rossio) у памятника
Расписание: Ежедневно в 15:15.
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
«Посетив Кафедральный собор, который больше похож на защитное укрепление, вы услышите историю основания этого храма и легенду о двух чёрных воронах»
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабонский Белен: путешествие в сердце истории и культуры
Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Начало: у монастыря Иеронимитов
«Грандиозный Монастырь Иеронимитов Жеронимуш впечатлит изящной архитектурой»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«В горах нас ждёт капуцинский монастырь Аррабида — мы расскажем его непростую историю»
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Томар: секреты ордена тамплиеров
Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике
«Последнее пристанище великих магистров, символика и монастырская трапеза»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
«Познакомитесь с печальными свидетелями этой трагедии — монастырём Карму и церковью Непорочного зачатия»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€37 за человека
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
«Оцените монастырский клуатр с ажурными арками, игрой света и тенями»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика1 июня 2024Были впервые на подобном квесте, понравилось. Детям 7 и 12 лет тоже понравилось, не смотря на то, что содержание квеста
- ССветлана27 мая 2024Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
- ООльга26 мая 2024Очень интересная экскурсия! Много необычного узнали о Португалии. Побывали в самых значимых местах. Комфорт в поездке.
- ААнна26 мая 2024Весело, быстро и увлекательно. Классная тема для детей, которые часто устают на экскурсиях- тут они точно не устанут. А ещё Алёна классный фотограф
- ААлина23 мая 2024Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
- ООльга23 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
- RRamona23 мая 2024Спасибо, все очень понравилось! Максим, очень хорошо провел экскурсию ☀️😇
- IIrina17 мая 2024Незабываемый день в Лиссабоне с Валерией. Если вам интересна история и люди повлиявшие на развитие этого сказочного города, то вне сомнения Валерия- ваш гид.
- ЯЯков13 мая 2024Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
- IIrene11 мая 2024Все прошло отлично! Хорошая организация и профессиональный экскурсовод Наталья. Всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Святые места»
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