Индивидуальная экскурсия в Фатиму из Лиссабона предлагает уникальную возможность посетить святыни и узнать о чудесах этого города.
Вы побываете в посёлке Алжуштрел, где находятся музейный дом и памятник пастушкам, а также
Вы побываете в посёлке Алжуштрел, где находятся музейный дом и памятник пастушкам, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная духовная атмосфера
- 🚗 Комфортное путешествие на Tesla
- 🕌 Посещение святых мест
- 📚 Интересные исторические факты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Колодец Арнейро
- Музейный дом Алжуштрел
- Памятник трём маленьким пастушкам
- Базилика Святой Троицы
- Капелла Явления
Описание экскурсии
Сначала заедем в посёлок Алжуштрел, в котором — колодец Арнейро, музейный дом Алжуштрел, памятник трём маленьким пастушкам Фатимы, приходская церковь, дом Франсиско и Жасинты и ещё много интересного.
Потом вы погуляете по Фатиме, где сохранился фрагмент Берлинской стены и где трое детей видели Деву Марию, что приходила с пророчествами. Зайдёте в базилику Святой Троицы и капеллу Явления, которую построили рядом с местом видения Девы Марии, и исследуете прочие локации уникального города.
Кому будет интересно
Тем, кто хочет погрузиться в богатую религиозную историю Фатимы и прикоснуться к сердцу одного из величайших духовных переживаний в мире.
Организационные детали
- Едем на экологически чистом автомобиле Tesla Model Y. Есть бустер для детей, зарядка для телефона, Wi-Fi, кондиционер
- Дополнительные расходы (по желанию) — обед и личные покупки
- Я встречу вас в удобном месте в Лиссабоне, а по окончании путешествия отвезу обратно или в другое место на ваш выбор
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте! Я профессиональный водитель с многолетним опытом вождения. Живу и работаю в Лиссабоне с 2015 года. Свободно говорю на трёх языках (русский, английский и португальский). В свободное время работаю вЗадать вопрос
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Португалии в Лиссабоне
Погрузитесь в историю и культуру Португалии с индивидуальной экскурсией по Обидушу, Алкобасе, Баталье и Фатиме. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Подземное царство Португалии. Пещеры Мира-де-Айре
Приглашаем вас в сказочное путешествие в подземное царство пещеры Мира-де-Айре - одной из самых больших пещер в мире. Удивительные залы и сталактиты ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Средневековая Португалия
Монастыри и замки старинных португальских городов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€600 за всё до 7 чел.