Индивидуальная экскурсия в Фатиму из Лиссабона предлагает уникальную возможность посетить святыни и узнать о чудесах этого города.Вы побываете в посёлке Алжуштрел, где находятся музейный дом и памятник пастушкам, а также

в Фатиме, где сохранился фрагмент Берлинской стены. Комфортное путешествие на экологически чистом автомобиле Tesla Model Y с Wi-Fi и зарядкой для телефона. Встреча в удобном месте в Лиссабоне и возвращение обратно или в другое место по вашему выбору

Описание экскурсии

Сначала заедем в посёлок Алжуштрел, в котором — колодец Арнейро, музейный дом Алжуштрел, памятник трём маленьким пастушкам Фатимы, приходская церковь, дом Франсиско и Жасинты и ещё много интересного.

Потом вы погуляете по Фатиме, где сохранился фрагмент Берлинской стены и где трое детей видели Деву Марию, что приходила с пророчествами. Зайдёте в базилику Святой Троицы и капеллу Явления, которую построили рядом с местом видения Девы Марии, и исследуете прочие локации уникального города.

Кому будет интересно

Тем, кто хочет погрузиться в богатую религиозную историю Фатимы и прикоснуться к сердцу одного из величайших духовных переживаний в мире.

