Поездка из Лиссабона в Фатиму и обратно

Погрузитесь в атмосферу Фатимы, посетите места явления Девы Марии и насладитесь комфортной поездкой на Tesla Model Y
Индивидуальная экскурсия в Фатиму из Лиссабона предлагает уникальную возможность посетить святыни и узнать о чудесах этого города.

Вы побываете в посёлке Алжуштрел, где находятся музейный дом и памятник пастушкам, а также
в Фатиме, где сохранился фрагмент Берлинской стены.

Комфортное путешествие на экологически чистом автомобиле Tesla Model Y с Wi-Fi и зарядкой для телефона. Встреча в удобном месте в Лиссабоне и возвращение обратно или в другое место по вашему выбору

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная духовная атмосфера
  • 🚗 Комфортное путешествие на Tesla
  • 🕌 Посещение святых мест
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Колодец Арнейро
  • Музейный дом Алжуштрел
  • Памятник трём маленьким пастушкам
  • Базилика Святой Троицы
  • Капелла Явления

Описание экскурсии

Сначала заедем в посёлок Алжуштрел, в котором — колодец Арнейро, музейный дом Алжуштрел, памятник трём маленьким пастушкам Фатимы, приходская церковь, дом Франсиско и Жасинты и ещё много интересного.

Потом вы погуляете по Фатиме, где сохранился фрагмент Берлинской стены и где трое детей видели Деву Марию, что приходила с пророчествами. Зайдёте в базилику Святой Троицы и капеллу Явления, которую построили рядом с местом видения Девы Марии, и исследуете прочие локации уникального города.

Кому будет интересно

Тем, кто хочет погрузиться в богатую религиозную историю Фатимы и прикоснуться к сердцу одного из величайших духовных переживаний в мире.

Организационные детали

  • Едем на экологически чистом автомобиле Tesla Model Y. Есть бустер для детей, зарядка для телефона, Wi-Fi, кондиционер
  • Дополнительные расходы (по желанию) — обед и личные покупки
  • Я встречу вас в удобном месте в Лиссабоне, а по окончании путешествия отвезу обратно или в другое место на ваш выбор

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 21 туриста
Здравствуйте! Я профессиональный водитель с многолетним опытом вождения. Живу и работаю в Лиссабоне с 2015 года. Свободно говорю на трёх языках (русский, английский и португальский). В свободное время работаю в
Uber, так что город и его окрестности я знаю как свои пять пальцев. А ещё долгое время работал в барном бизнесе, потому могу дать много советов относительно ночной жизни Португалии и Лиссабона.

