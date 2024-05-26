Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Лиссабона

Найдено 10 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Лиссабоне на русском языке, цены от €37. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
«Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600 за всё до 7 чел.
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
28 отзывов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
«Мы осмотрим храм Богоматери и часовню, где прежде хранилась Чёрная Мадонна, а после сможем посетить смотровую площадку и прогуляться по дорожке над пропастью»
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
88 за человека
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за один день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: В вашем отеле в Лиссабоне
«Алкобаса и величественный монастырь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
По следам тамплиеров
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
По следам тамплиеров
Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
«А после его место заняли преемники храмовников — рыцари Христа, и дело тамплиеров продолжилось»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Лиссабон. Глава вторая: Белен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лиссабонский Белен: путешествие в сердце истории и культуры
Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Начало: у монастыря Иеронимитов
«Мы посетим церковь монастыря и откроем легенды Вашко да Гама и Луиша Камоэнса»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Португальский рай Серра-да-Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«В горах нас ждёт капуцинский монастырь Аррабида — мы расскажем его непростую историю»
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
200 за всё до 6 чел.
Томар: секреты ордена тамплиеров
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Томар: секреты ордена тамплиеров
Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике
«Посетим пантеон ордена 12 века — церковь Санта-Мария-дос-Оливайш и её катакомбы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000 за всё до 8 чел.
По следам Великого Лиссабонского землетрясения
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
«Познакомитесь с печальными свидетелями этой трагедии — монастырём Карму и церковью Непорочного зачатия»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
37 за человека
Белен - другой Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
«На примере великолепного собора Жеронимуш 16 века вы расшифруете особенности португальского архитектурного стиля «мануэлино»»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Средневековая Португалия
    Очень интересная экскурсия! Много необычного узнали о Португалии. Побывали в самых значимых местах. Комфорт в поездке.
  • I
    Irene
    11 мая 2024
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Все прошло отлично! Хорошая организация и профессиональный экскурсовод Наталья. Всем рекомендуем!
  • Х
    Христофор
    27 марта 2024
    Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за 1 день
    Вся группа, ехавшая по этому маршруту, очень довольна. Да не то слово… Честно говоря, ваш гид Сергей не тоьлко знаток
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    своего дела - он еще открытый, очень культурный и любезный. Он показал, что вправду заботится о желаниях тех, которые поверили ему не только свое свободное время, но и свое большое желание узнать как можно больше за короткое время эксурсии… Короче говоря, Сергей - супер, он справился на "отлично"! Так держать! Мы с удовольствием порекоммендуем гида своим друзьям, не исключая при этом и услуги вашего прекрасного сайта. Привет из Болгарии!

  • М
    Марина
    13 марта 2024
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Можно скорректировать маршрут, убрав одну из остановок. Для нас Баталия с закрытой церковью была лишней
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
    Провели замечательный день с Натальей. Очень хороший, знающий своё дело гид. От неё мы узнали столько всего интересного об истории
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    и многочисленных аспектах жизни и древней и современной Португалии, побывав вместе с ней в городах Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре и Фатима. Большое спасибо, Наташа, за наши незабываемые впечатления! Будем рекомендовать поездки с Вами нашим друзьям и знакомым, и, конечно, сами вернемся в эту ночи присную страну ещё не рез!

  • S
    Sergei
    20 апреля 2023
    Средневековая Португалия
    Мы очень благодарны Ольге и Владимиру за великолепно построенную и проведенную экскурсию. Помимо замечательных и познавательных рассказов о средневековой Португалии
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    и уникальных городах и местах, которые мы посетили, мы с удовольствием общались с Ольгой и Владимиром. Еще раз хотим их поблагодарить!

  • о
    олеся
    26 февраля 2023
    Средневековая Португалия
    Мы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы были нашим гидами Вы перенесли
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    нас в то время, когда были построены эти памятники, и погрузили в историю. Спасибо Ольга и Владимир за то, что так хорошо организовали наш тур и позаботились обо всех аспектах. Вы были чрезвычайно профессиональны, что сделало нашу поездку абсолютно успешной.

    Мы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы былиМы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы былиМы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы былиМы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы были
  • Д
    Дмитрий
    5 января 2020
    По следам тамплиеров
    Все очень понравилось. Наш гид Наташа просто супер повсем параметрам.
  • П
    Плоткины
    17 мая 2019
    По следам тамплиеров
    Очень информативная и неожиданная экскурсия. Спасибо Наталье за ее профессионализм и умение скорректировать поездку по интересу и желанию клиента. Рекомендуем от всей души.
  • Е
    Елена
    8 января 2019
    По следам тамплиеров
    Поездка с Натальей это чудо. Вся наша семья и подруга были в полном восторге. Сожаление было только в одном, так
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    мало времени и жаль, а может и нет (так как это была замечательная точка в посещении Португалии). Наталья прекрасно знает историю, уголки и закоулки Португалии, быт людей. Всем советую, съездить с Натальей хоть на одну экскурсию и на остальные вы просто не сможете поменять гида, так как она супер гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 37 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 53 ⭐ отзыва, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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