1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Баталья и Томар
Автомобильный тур по средневековой Португалии, где сохранился дух истории. Посетите Обидуш, Алкобасу, Баталью и Томар, узнайте легенды и попробуйте жинжу
«Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€600 за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Обидуш, Алкобаса, Баталья, Назаре, Фатима - истории Средневековья
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по старинным городкам Португалии, где каждый уголок хранит свои легенды и тайны
Начало: на площади Restouradores
«Мы осмотрим храм Богоматери и часовню, где прежде хранилась Чёрная Мадонна, а после сможем посетить смотровую площадку и прогуляться по дорожке над пропастью»
Расписание: во вторник в 09:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€88 за человека
Индивидуальная
8 часов
Средневековая Португалия: Обидуш, Алкобаса, Назаре и Баталия за один день
Приглашаем вас на уникальное путешествие по средневековым городам Португалии, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: В вашем отеле в Лиссабоне
«Алкобаса и величественный монастырь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
По следам тамплиеров
Монастыри и крепости знаменитого ордена и история страны рыцарства
«А после его место заняли преемники храмовников — рыцари Христа, и дело тамплиеров продолжилось»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабонский Белен: путешествие в сердце истории и культуры
Лиссабон откроется с новой стороны в экскурсии по Белену, где история оживает в архитектуре и сладостях
Начало: у монастыря Иеронимитов
«Мы посетим церковь монастыря и откроем легенды Вашко да Гама и Луиша Камоэнса»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Дорогами Средневековья с дегустацией вина и монастырских сладостей
Начало: Ваш отель
«Вы узнаете о роли монахов-бернардинцев в экономическом и культурном развитии государства, а также услышите поразительную историю любви местных Ромео и Джульетты, похороненных — как и многие королевские особы — в этом монастырском храме»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Португальский рай Серра-да-Аррабида: экскурсия из Лиссабона
Путешествие к природным чудесам и историческим сокровищам всего в 45 км от Лиссабона. Откройте для себя уникальный национальный парк Серра-да-Аррабида
Начало: Из вашего отеля
«В горах нас ждёт капуцинский монастырь Аррабида — мы расскажем его непростую историю»
14 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Томар: секреты ордена тамплиеров
Погрузиться в историю ордена со специалистом по средневековой символике
«Посетим пантеон ордена 12 века — церковь Санта-Мария-дос-Оливайш и её катакомбы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1 000 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
«Познакомитесь с печальными свидетелями этой трагедии — монастырём Карму и церковью Непорочного зачатия»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€37 за человека
Индивидуальная
3 часа
Белен - другой Лиссабон
Погулять по старинному району мореплавателей и полюбоваться архитектурой в стиле «мануэлино»
«На примере великолепного собора Жеронимуш 16 века вы расшифруете особенности португальского архитектурного стиля «мануэлино»»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 мая 2024Очень интересная экскурсия! Много необычного узнали о Португалии. Побывали в самых значимых местах. Комфорт в поездке.
- IIrene11 мая 2024Все прошло отлично! Хорошая организация и профессиональный экскурсовод Наталья. Всем рекомендуем!
- ХХристофор27 марта 2024Вся группа, ехавшая по этому маршруту, очень довольна. Да не то слово… Честно говоря, ваш гид Сергей не тоьлко знаток
- ММарина13 марта 2024Можно скорректировать маршрут, убрав одну из остановок. Для нас Баталия с закрытой церковью была лишней
- ЕЕлена7 ноября 2023Провели замечательный день с Натальей. Очень хороший, знающий своё дело гид. От неё мы узнали столько всего интересного об истории
- SSergei20 апреля 2023Мы очень благодарны Ольге и Владимиру за великолепно построенную и проведенную экскурсию. Помимо замечательных и познавательных рассказов о средневековой Португалии
- оолеся26 февраля 2023Мы смогли погрузиться в красоту и артистизм мест, которые мы посетили, только потому, что вы были нашим гидами Вы перенесли
- ДДмитрий5 января 2020Все очень понравилось. Наш гид Наташа просто супер повсем параметрам.
- ППлоткины17 мая 2019Очень информативная и неожиданная экскурсия. Спасибо Наталье за ее профессионализм и умение скорректировать поездку по интересу и желанию клиента. Рекомендуем от всей души.
- ЕЕлена8 января 2019Поездка с Натальей это чудо. Вся наша семья и подруга были в полном восторге. Сожаление было только в одном, так
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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