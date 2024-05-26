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своего дела - он еще открытый, очень культурный и любезный. Он показал, что вправду заботится о желаниях тех, которые поверили ему не только свое свободное время, но и свое большое желание узнать как можно больше за короткое время эксурсии… Короче говоря, Сергей - супер, он справился на "отлично"! Так держать! Мы с удовольствием порекоммендуем гида своим друзьям, не исключая при этом и услуги вашего прекрасного сайта. Привет из Болгарии!