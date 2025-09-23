Португальцы считают, что их кухня одна из лучших в мире, и тут с ними сложно поспорить. Она не только вкусная, но и разнообразная!
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Уникальные Гастрономические Впечатления
Португалия предлагает невероятное разнообразие рыбных блюд и местных закусок, которые просто невозможно не попробовать. А разнообразие португальских сыров можно смело сопоставить с французскими. И, конечно, все этиDelicacies прекрасно сочетаются с великолепными португальскими винами.
Неповторимая Экскурсия
Вы знакомитесь не только с традиционной кухней, но и с историей этого удивительного региона. Во время нашей экскурсии у вас будет возможность прогуляться по очаровательному историческому району Лиссабона и посетить самые вкусные и привлекательные места города.
Что вас ждет:
- Дегустация местных блюд и сыров.
- Вина, которые подчеркнут богатство португальской кулинарии.
- Знакомство с владельцами заведений, которые поделятся своими историями.
Согласны: лучше один раз попробовать, чем десять раз услышать о вкусной кухне! Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые гастрономические горизонты.
Каждый день, с 11:00 до 17:00 (удобное время выбирает турист)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Все дегустации по желанию (в стоимость не включено)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Arco da Rua Augusta ·
Завершение: Praça Dom Pedro IV
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, с 11:00 до 17:00 (удобное время выбирает турист)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 39 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
Автомобильное путешествие - история и богатство Португалии в ее знаменитых поселениях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Природные сокровища Португалии
Путешествие по природному парку Серраш-ди-Айри и Кандеейруш, где вы увидите древние дольмены, соляные разработки и пещеры Мира-де-Айре
25 сен в 12:00
11 окт в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Средневековая Португалия
Монастыри и замки старинных португальских городов
25 сен в 12:00
11 окт в 08:00
€600 за всё до 7 чел.