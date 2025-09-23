Португальцы считают, что их кухня одна из лучших в мире, и тут с ними сложно поспорить. Она не только вкусная, но и разнообразная!

Описание экскурсии

Уникальные Гастрономические Впечатления

Португалия предлагает невероятное разнообразие рыбных блюд и местных закусок, которые просто невозможно не попробовать. А разнообразие португальских сыров можно смело сопоставить с французскими. И, конечно, все этиDelicacies прекрасно сочетаются с великолепными португальскими винами.

Неповторимая Экскурсия

Вы знакомитесь не только с традиционной кухней, но и с историей этого удивительного региона. Во время нашей экскурсии у вас будет возможность прогуляться по очаровательному историческому району Лиссабона и посетить самые вкусные и привлекательные места города.

Что вас ждет:

Дегустация местных блюд и сыров.

Вина, которые подчеркнут богатство португальской кулинарии.

Знакомство с владельцами заведений, которые поделятся своими историями.

Согласны: лучше один раз попробовать, чем десять раз услышать о вкусной кухне! Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новые гастрономические горизонты.