Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия, разработанная с участием историков и экспертов Национального Музея Археологии Лиссабона, предлагает уникальный маршрут через Лиссабон, Пенинью, Алкобасу и Томар.



Тур включает посещение скрытых уголков Синтры, древних храмов и монастырей, связанных с историей Ордена Тамплиеров. Особое внимание уделяется символам и тайнам, которые раскрываются в ходе поездки. Доступ в закрытые помещения добавляет эксклюзивности и делает путешествие незабываемым 5 причин купить эту экскурсию 🔍 Уникальный маршрут с исторической глубиной

🏰 Доступ в закрытые помещения

🗝️ Тайны Ордена Тамплиеров

🍽️ Обед в семейном ресторане

🌟 Эксклюзивные знания от экспертов

Описание экскурсии Наша первая утренняя остановка будет в волшебной Синтре. Правда, в той ее части, куда вы никогда не попадете с другими гидами. Пенинья Крайне важное место для нашего тура, ведь именно здесь один из величайших масонов Португалии Карвальо Монтейру построил свое тайное ритуальное сооружение в самом начале XX века. И именно здесь в стенах древнего храма поклонения Сатурну (или придуманному значительно позже христианскому Сатурнину), рыцари Ордена Тамплиеров совершали остановки для трехдневной медитации. Потрясающе красивое место, полное интересных фактов и "ключей" так необходимых нам для понимания истории Ордена Христа в Португалии (если нам повезет мы сможем попасть внутрь святыни). Алкобаса и первое готическое сооружение в Иберии. Невероятный монастырь Белых Братьев, религиозного Ордена ставшего известным на весь мир благодаря великому Бернарду Клервосскому — фундаментальной основе будущего Ордена Тамплиеров. Наша команда занималась созданием официального каталога и расшифровкой символов, так называемых Сигилов нанесенных на стены монастыря. Обед в семейном ресторане на главной площади города. Томар Мы увидим и разберем по полочкам потрясающей красоты Convento De Cristo, уникальную церковь-пантеон магистров Ордена Тамплиеров- Dos Olivais, закрытый когда то для посещения простых людей парк Семи Холмов и обнаружим настоящую золотую голову самого Иоанна Крестителя. Мы продумали каждый элемент тура таким образом, что бы у Вас сложилась уникальная и полная картина о существовании Ордена Тамплиеров в Португалии и его значения для мира сегодня. Важно! Наша команда обладает возможностью доступа в закрытые помещения различных монументов на территории Португалии. Пожалуйста, уточняйте детали после бронирования заказа.

