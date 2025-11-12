Экскурсия, разработанная с участием историков и экспертов Национального Музея Археологии Лиссабона, предлагает уникальный маршрут через Лиссабон, Пенинью, Алкобасу и Томар.
Тур включает посещение скрытых уголков Синтры, древних храмов и монастырей, связанных с историей Ордена Тамплиеров. Особое внимание уделяется символам и тайнам, которые раскрываются в ходе поездки. Доступ в закрытые помещения добавляет эксклюзивности и делает путешествие незабываемым
Тур включает посещение скрытых уголков Синтры, древних храмов и монастырей, связанных с историей Ордена Тамплиеров. Особое внимание уделяется символам и тайнам, которые раскрываются в ходе поездки. Доступ в закрытые помещения добавляет эксклюзивности и делает путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальный маршрут с исторической глубиной
- 🏰 Доступ в закрытые помещения
- 🗝️ Тайны Ордена Тамплиеров
- 🍽️ Обед в семейном ресторане
- 🌟 Эксклюзивные знания от экспертов
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Синтра
- Пенинья
- Алкобаса
- Томар
- Convento De Cristo
Описание экскурсииНаша первая утренняя остановка будет в волшебной Синтре. Правда, в той ее части, куда вы никогда не попадете с другими гидами. Пенинья Крайне важное место для нашего тура, ведь именно здесь один из величайших масонов Португалии Карвальо Монтейру построил свое тайное ритуальное сооружение в самом начале XX века. И именно здесь в стенах древнего храма поклонения Сатурну (или придуманному значительно позже христианскому Сатурнину), рыцари Ордена Тамплиеров совершали остановки для трехдневной медитации. Потрясающе красивое место, полное интересных фактов и "ключей" так необходимых нам для понимания истории Ордена Христа в Португалии (если нам повезет мы сможем попасть внутрь святыни). Алкобаса и первое готическое сооружение в Иберии. Невероятный монастырь Белых Братьев, религиозного Ордена ставшего известным на весь мир благодаря великому Бернарду Клервосскому — фундаментальной основе будущего Ордена Тамплиеров. Наша команда занималась созданием официального каталога и расшифровкой символов, так называемых Сигилов нанесенных на стены монастыря. Обед в семейном ресторане на главной площади города. Томар Мы увидим и разберем по полочкам потрясающей красоты Convento De Cristo, уникальную церковь-пантеон магистров Ордена Тамплиеров- Dos Olivais, закрытый когда то для посещения простых людей парк Семи Холмов и обнаружим настоящую золотую голову самого Иоанна Крестителя. Мы продумали каждый элемент тура таким образом, что бы у Вас сложилась уникальная и полная картина о существовании Ордена Тамплиеров в Португалии и его значения для мира сегодня. Важно! Наша команда обладает возможностью доступа в закрытые помещения различных монументов на территории Португалии. Пожалуйста, уточняйте детали после бронирования заказа.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый центр Алкобасы
- Монастырь Алкобасы
- Старый центр Томар
- Конвенту де Кришту
- Церковь Доз Оливайш
- Парк Семи Холмов
- Храм Сатурна в Пенинье
Что включено
- Услуги официального гида-историка
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Обед
Место начала и завершения?
Ваш отель или удобная для Вас локация
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны масонов Синтры
Увлекательное путешествие по Синтре: откройте тайны масонов, посетите загадочный колодец и узнайте королевские секреты. Ощутите дух древности
Начало: На вокзале Росиу
12 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
€150 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
В поисках сокровищ тамплиеров: путешествие в Томар и крепость Алмоурол
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
11 ноя в 09:00
€150 за всё до 7 чел.