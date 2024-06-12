Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Вы увидите знаменитую Кинту да Ригалейра и раскроете тайны колодца Данте. «Поучаствуете» в греческом пире, чтобы ощутить атмосферу поэтических турниров античности. Узнаете, как появилось то самое око. Проникнетесь легендой о Священном Граале. Посетите дворец, где о португальских королевах расскажут… лебеди и сороки. А напоследок услышите леденящую душу историю одной казни.
Этот город восхищал Иоганна Штрауса, Теофиля Готье, Ганса Христиана Андерсена… Пройдёмся и мы по улочкам старинной Синтры. Вы будете вдыхать ароматы хвои, слушать водопады, истории о Городе Луны, Священном Граале и наблюдать, как над замком мавров спят туманы.
Кинта да Регалейра
Вскоре перед нашим взором предстанет чудо архитектуры, от которого легко получить «визуальный шок». Я расскажу, как дружили и создавали комплекс филантроп и масон Фронтейру и архитектор Манини. Поговорим об идеях португальских масонских лож. Расшифруем некоторые послания и найдём таинственные керамические плиточки. А ещё постигнем секреты морских узлов.
Национальный дворец
В залах старейшей резиденции португальских монархов вы прикоснётесь к миру средневековой эзотерики. Увидите зашифрованные росписи потолков и трубы на кухне, которые до сих пор остаются неразгаданной загадкой. Узнаете, как королева Филиппа отомстила супругу за флирт с одной дамой. И выясните, какая трагедия произошла в 18 столетии в Португалии, что о ней говорила вся Европа.
Кому подойдёт экскурсия
Прогулка отлично подойдёт в качестве продолжения моей экскурсии «Тайны масонов Лиссабона», а также понравится всем, кто интересуется тайными обществами и эзотерикой.
Организационные детали
Мы встретимся с вами на ж/д вокзале в Лиссабоне и вместе поедем в Синтру. Интервалы между поездами короткие, от 12 до 30 минут. Время в пути около 40 минут
Дополнительные расходы: — билеты в Кинта да Регалейра — €12 с человека, в Национальный дворец — €13 с человека. Их необходимо приобрести заранее на официальных сайтах — поездка на электричке — около €5 (туда-обратно)
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 1390 туристов
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник — первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» — увесистый том. Давайте откроем читать дальше
его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в четвёртом поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, всё давно известно и понятно. А ещё я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.