Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты

Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Вы увидите знаменитую Кинту да Ригалейра и раскроете тайны колодца Данте. «Поучаствуете» в греческом пире, чтобы ощутить атмосферу поэтических турниров античности. Узнаете, как появилось то самое око. Проникнетесь легендой о Священном Граале. Посетите дворец, где о португальских королевах расскажут… лебеди и сороки. А напоследок услышите леденящую душу историю одной казни.
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Синтре

Этот город восхищал Иоганна Штрауса, Теофиля Готье, Ганса Христиана Андерсена… Пройдёмся и мы по улочкам старинной Синтры. Вы будете вдыхать ароматы хвои, слушать водопады, истории о Городе Луны, Священном Граале и наблюдать, как над замком мавров спят туманы.

Кинта да Регалейра

Вскоре перед нашим взором предстанет чудо архитектуры, от которого легко получить «визуальный шок». Я расскажу, как дружили и создавали комплекс филантроп и масон Фронтейру и архитектор Манини. Поговорим об идеях португальских масонских лож. Расшифруем некоторые послания и найдём таинственные керамические плиточки. А ещё постигнем секреты морских узлов.

Национальный дворец

В залах старейшей резиденции португальских монархов вы прикоснётесь к миру средневековой эзотерики. Увидите зашифрованные росписи потолков и трубы на кухне, которые до сих пор остаются неразгаданной загадкой. Узнаете, как королева Филиппа отомстила супругу за флирт с одной дамой. И выясните, какая трагедия произошла в 18 столетии в Португалии, что о ней говорила вся Европа.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка отлично подойдёт в качестве продолжения моей экскурсии «Тайны масонов Лиссабона», а также понравится всем, кто интересуется тайными обществами и эзотерикой.

Организационные детали

  • Мы встретимся с вами на ж/д вокзале в Лиссабоне и вместе поедем в Синтру. Интервалы между поездами короткие, от 12 до 30 минут. Время в пути около 40 минут
  • Дополнительные расходы:
    — билеты в Кинта да Регалейра — €12 с человека, в Национальный дворец — €13 с человека. Их необходимо приобрести заранее на официальных сайтах
    — поездка на электричке — около €5 (туда-обратно)
  • Гиду оплачивать входные билеты и проезд не нужно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вокзале Росиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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