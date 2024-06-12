Вы увидите знаменитую Кинту да Ригалейра и раскроете тайны колодца Данте. «Поучаствуете» в греческом пире, чтобы ощутить атмосферу поэтических турниров античности. Узнаете, как появилось то самое око. Проникнетесь легендой о Священном Граале. Посетите дворец, где о португальских королевах расскажут… лебеди и сороки. А напоследок услышите леденящую душу историю одной казни.

за 1 человека или €61 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по Синтре

Этот город восхищал Иоганна Штрауса, Теофиля Готье, Ганса Христиана Андерсена… Пройдёмся и мы по улочкам старинной Синтры. Вы будете вдыхать ароматы хвои, слушать водопады, истории о Городе Луны, Священном Граале и наблюдать, как над замком мавров спят туманы.

Кинта да Регалейра

Вскоре перед нашим взором предстанет чудо архитектуры, от которого легко получить «визуальный шок». Я расскажу, как дружили и создавали комплекс филантроп и масон Фронтейру и архитектор Манини. Поговорим об идеях португальских масонских лож. Расшифруем некоторые послания и найдём таинственные керамические плиточки. А ещё постигнем секреты морских узлов.

Национальный дворец

В залах старейшей резиденции португальских монархов вы прикоснётесь к миру средневековой эзотерики. Увидите зашифрованные росписи потолков и трубы на кухне, которые до сих пор остаются неразгаданной загадкой. Узнаете, как королева Филиппа отомстила супругу за флирт с одной дамой. И выясните, какая трагедия произошла в 18 столетии в Португалии, что о ней говорила вся Европа.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка отлично подойдёт в качестве продолжения моей экскурсии «Тайны масонов Лиссабона», а также понравится всем, кто интересуется тайными обществами и эзотерикой.

Организационные детали