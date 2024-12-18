Статуя Христа – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Статуя Христа» в Лиссабоне на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Пешая
На микроавтобусе
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Начало: Praça Marquês de Pombal Lisboa
Расписание: Время по договоренности.
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
39 за человека
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Начало: Praça Marquês de Pombal или другое удобное Вам
Расписание: В любой удобный Вам день
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
На автобусе
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
Начало: Отель вашего проживания в Лиссабоне
Расписание: воскресенье в 10:00 / вторник в 10:00
22 дек в 10:00
24 дек в 10:00
50 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Статуя Христа»

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  1. Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
  2. Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
  3. Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Район Байша
  7. Площадь Россио
  8. Кафедральный собор
  9. Площадь Реставраторов
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в декабре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Статуя Христа" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 220.
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