4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (экскурсия в мини-группе)
Начало: Praça Marquês de Pombal Lisboa
Расписание: Время по договоренности.
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
€39 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Начало: Praça Marquês de Pombal или другое удобное Вам
Расписание: В любой удобный Вам день
Завтра в 09:00
19 дек в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Лиссабону с посещением Статуи Христа
Начало: Отель вашего проживания в Лиссабоне
Расписание: воскресенье в 10:00 / вторник в 10:00
22 дек в 10:00
24 дек в 10:00
€50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Статуя Христа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в декабре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Статуя Христа" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 220.
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Статуя Христа», цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль